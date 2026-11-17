تقدُّم جديد في إنشاءات المفاعل النووي الأول في محطة الضبعة النووية غرب مصر، يأتي وسط اضطرابات في مسارات الطاقة عالمياً.

تلك الخطوات الفنية يراها خبير مصري في الطاقة النووية تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، تعكس اهتماماً من البلدين بإنجاز المشروع، ووفاء موسكو بالتزاماتها رغم انشغالها بحرب أوكرانيا، ويعجِّل بتنفيذ خطط مصر لتأمين أمن الطاقة.

وتتكوَّن المحطة من 4 وحدات نووية بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 4800 ميغاواط، وتعتمد على مفاعلات الماء المضغوط الروسية من طراز «VVER - 1200، الجيل الثالث المطور»، والتي تُعدُّ من أحدث وأكثر تقنيات المفاعلات النووية تطوراً وأماناً على مستوى العالم، بحسب وزارة الكهرباء.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، وفقاً لتقديرات الحكومة المصرية.

تقدم جديد

وأعلنت شركة «روساتوم» الروسية للطاقة النووية، في بيان الثلاثاء، الانتهاء من تصنيع المكونات الداخلية وغطاء مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية في مصر، من طراز «في في إي آر - 1200»، في خطوة جديدة ضمن مراحل تنفيذ المشروع.

وذكرت الشركة، أن أعمال التصنيع أُنجزت في مجمع «إيجورا» التابع لقطاع هندسة الآلات بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، موضحة أن المكونات الداخلية وغطاء المفاعل من الأجزاء الرئيسية المسؤولة عن ضمان سلامته وكفاءته التشغيلية.

ويبلغ الوزن الإجمالي للمكونات التي اكتمل تصنيعها، والمقرر نقلها إلى مصر، نحو 340 طناً، بينما يتجاوز الوزن الإجمالي للمفاعل 670 طناً، عند احتساب وعاء الضغط الرئيسي الذي سبق تصنيعه وتركيبه بمحطة الضبعة.

ويمثل استكمال تصنيع هذه الأجزاء مرحلة مهمة في تنفيذ الوحدة الأولى، إذ يمهد لتركيب بقية معدات مبنى المفاعل، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الاختبارات والتشغيل، بحسب «روساتوم».

وبحسب الشركة الروسية، بدأت أعمال تصنيع وعاء ضغط مفاعل الوحدة الأولى في مجمع «إيجورا» خلال سبتمبر (أيلول) 2025، قبل نقله وتركيبه في موقعه المخصص بمحطة الضبعة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

وتُعدُّ محطة الضبعة النووية أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم تنفيذها بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح (غرب)، وذلك بالتعاون مع روسيا. ووقَّع الجانبان، في 19 نوفمبر 2015، اتفاق تعاون لإنشاء المحطة بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقَّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.

خبير الطاقة المصري ونائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية سابقاً، علي عبد النبي، يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن التقدم المحرز في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية يعكس التزاماً من الجانب الروسي بتعهداته المتعلقة بالتوريدات، والإمدادات، والتركيب والتصنيع، على الرغم من انشغال روسيا بتداعيات حرب أوكرانيا.

وعن مراحل إنجاز المفاعل النووي الأول، أوضح عبد النبي أنه تم الانتهاء من تركيب مصيدة قلب المفاعل، تلاها تركيب وعاء ضغط المفاعل، بالإضافة إلى تركيب وحدات البخار الأربع.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال ربط الدائرة الابتدائية من خلال توصيل وعاء ضغط المفاعل بمولدات البخار الأربعة، وربط كل مولد بخار بطلمبة مياه، فضلاً عن تركيب مسبب الضغط وربط الأجزاء بمواسير ضخمة ذات مواصفات فنية عالية.

وأضاف: «بمجرد إتمام الدائرة الابتدائية، سيتم البدء في إجراء الاختبارات على البارد تحت ضغط باستخدام أجهزة خاصة، تليها اختبارات على الساخن، وصولاً إلى المرحلة الأهم وهي فتح وعاء ضغط المفاعل لتحميل الوقود النووي المقبل في الطريق».

تلي ذلك اختبارات بدء تشغيل المحطة برفع طاقة المفاعل بنسب مئوية مختلفة صعوداً وهبوطاً بين 7 أشهر وعام، إلى أن تنتهي فترة الاختبارات بنجاح ويتم تسليم المحطة وبدء ضخ الكهرباء التجارية على الشبكة، وفق عبد النبي.

مشروع قومي

تقدم جديد في إنشاءات مفاعل الضبعة النووي بمصر (مجلس الوزراء المصري)

وعشية التقدم في تلك الإنشاءات، قال وزير الكهرباء، محمود عصمت، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة تخطو بخطوات ثابتة نحو استكمال المشروع القومي من خلال إنشاء محطة الضبعة النووية، التي ستضيف للشبكة الكهربائية الوطنية قدرات تبلغ 4800 ميغاواط، لتوفير طاقة نظيفة وآمنة ومستقرة ومستمرة على مدار 24 ساعة، دون التأثر بالتقلبات المناخية.

وأشار إلى أن المشروع النووي يسهم في توفير 7902 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً.

وفيما يتعلق بمفهوم أمن الطاقة، شدد عبد النبي على أن أمن الطاقة العالمي قد اختلف جذرياً بعد الأزمات التي شهدتها الممرات الملاحية الحيوية مثل مضيقَي هرمز وباب المندب، موضحاً أن الاعتماد التقليدي على تخزين الغاز أو البترول أو الفحم لمدد طويلة يواجه عقبات تكلفة ضخمة ومساحات تخزينية هائلة تكلف مليارات الدولارات.

وأكد أن المحطات النووية تقدم الحل الأمثل لأمن الطاقة الحديث؛ حيث يمكن للمحطة تخزين وقود نووي يكفي لتشغيل الوحدات لمدة 7 سنوات ونصف السنة في مساحة صغيرة، مشدداً على أن محطات الطاقة النووية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها الركيزة والضمانة الحقيقية الوحيدة لأمن الطاقة في ظل الظروف والاضطرابات الدولية الراهنة.