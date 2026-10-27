محكمة ألمانية ترفض وقف محاكمة الضابط الأوكراني المتهم بتفجير خطيْ «نورد ستريم»

رفضت المحكمة الإقليمية العليا في ولاية هامبورغ الألمانية وقف المحاكمة المتعلقة بالهجوم على خطيْ أنابيب الغاز «نورد ستريم»، وذلك في اليوم الثاني للمحاكمة، رافضةً طلباً تقدَّم به الدفاع بهذا الشأن، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت القاضية، التي ترأس المحكمة في حيثيات قرارها، إن «المتهم لا يتعرض لأي قيود على حقه في الدفاع، بموجب القانون الألماني».

وأضافت أن حرية الإدلاء بالأقوال في ألمانيا لا تخضع لقيود تفرضها قوانين الخدمة (العسكرية) لدولة أجنبية.

كان الدفاع قد طلب وقف المحاكمة على أساس أن المتهم، بحكم منصبه السابق ضابطاً، مُلزَم بالحفاظ على السرية، ومن ثم لا يجوز له التشاور مع محاميه أو الإدلاء بأقوال أمام المحكمة، وإلا فسيواجه عقوبات مشددة في أوكرانيا.

لقطة داخل قاعة المحكمة الإقليمية العليا بهامبورغ في مستهل يومٍ آخر من المحاكمة المتعلقة بتفجيرات خط أنابيب «نورد ستريم» عام 2022 (د.ب.أ)

وبذلك ستتواصل - كما هو مقرر - محاكمة المتهم البالغ من العمر 50 عاماً، وهو ضابط سابق في وحدة خاصة تابعة للجيش الأوكراني. ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال اليوم إلى خبير من المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية (التابع للشرطة الألمانية) بشأن الأضرار التي لحقت خطي الأنابيب وأسباب الانفجارات.

يشار إلى أنه في السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول) 2022، انفجرت عدة عبوات ناسفة في قاع بحر البلطيق قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، على عمق يقارب 80 متراً. وألحقت الانفجارات أضراراً جسيمة بخطي أنابيب الغاز «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2». وسُجلت في المجمل أربعة مواضع لتسرب الغاز في ثلاثة من الأنابيب الأربعة.

ويتهم ممثل المدعي العام الاتحادي المتهم بأنه العقل المدبر وراء تفجير خطي أنابيب الغاز في بحر البلطيق، ويُشتبه بأنه تسبّب في الانفجارات بالاشتراك مع ستة أشخاص آخرين.