رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نشر فرنسا جنوداً في أوكرانيا هو «مشاركة مباشرة» في الحرب، وذلك غداة تأكيد مصدر مطلع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن مجموعات من العسكريين تنتشر منذ أشهر لأداء مهمات غير قتالية.

وقال لافروف: «نحن على علم بذلك. لقد أعربنا عن قلقنا... لم يعد الأمر دعماً لأوكرانيا، بل بات مشاركة مباشرة في الحرب».

ويأتي موقف لافروف غداة تصريحات أدلى بها مصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» ووسائل إعلام أخرى، أفاد فيها بأن جنوداً فرنسيين موجودون في أوكرانيا منذ أشهر لتدريب عسكريين أوكرانيين والمساعدة في صيانة المعدات العسكرية.

ورفضت فرنسا الثلاثاء تصريحات لافروف عن أن نشر الجنود يرقى إلى «مشاركة مباشرة» في الحرب في أوكرانيا معتبرة أنها «سخيفة».

وقالت نائبة وزير الدفاع أليس روفو أمام البرلمان إن هناك انتشاراً «محدوداً جداً» لجنود فرنسيين في أوكرانيا لغرض التدريب وصيانة المعدات.

وأكدت أنه «لا توجد أي نية للقتال خلافاً لما ذكره وزير الخارجية الروسي هذا الصباح، وهي تصريحات سخيفة».

وصرّح مصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، بأن مهام المجموعات الصغيرة من الجنود الفرنسيين لا تشمل أي أعمال قتالية.

وقال المصدر، مؤكداً معلومات كشفتها إذاعة فرنسا الدولية في وقت سابق: «يتناوب مدربون فرنسيون على تدريب الأوكرانيين في فرنسا وبولندا وأحياناً في أوكرانيا. لكننا لسنا في إطار عملية عسكرية، وليست هناك أي نية للمشاركة في أعمال تنطوي على استخدام القوة».