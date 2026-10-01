توقيف بريطاني - إيراني بشبهة الإرهاب في قضية «فيرفورد»

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، الخميس، توقيف رجل يبلغ 27 عاماً، ويحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية في منطقة ويستمنستر وسط لندن، للاشتباه في «الإعداد لأعمال إرهابية»، وذلك على صلة بالحادثة التي وقعت قرب قاعدة «فيرفورد» الجوية في جنوب غربي إنجلترا.

وقالت الشرطة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن رجلاً بريطانياً آخر يبلغ 26 عاماً خضع أيضاً للاستجواب تحت التحذير القانوني، فيما جرى تفتيش عقارين في المنطقة.

وأوضحت فيكي إيفانز، المنسقة الوطنية العليا في شرطة مكافحة الإرهاب، أن المحققين يدرسون «جميع الزوايا الممكنة، بما في ذلك احتمال تورط دولة أجنبية»، مضيفة: «أود أن أشكر الجمهور على دعمه المستمر، وصبره، بينما نواصل العمل في هذا التحقيق».

تورط إيراني!

جاء التوقيف بعد يوم من ترجيح رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أن تكون إيران «لعبت دوراً» في الحادثة. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «سنقول المزيد في الوقت المناسب، لكن يمكننا أن نؤكد... أننا نعتقد أن إيران لعبت دوراً».

عناصر من الشرطة قرب قاعدة «فيرفورد» الجوية في غلوسترشير ببريطانيا يوم 29 سبتمبر 2026 (رويترز)

وفي موازاة ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل كانت قد حذرت بريطانيا من أن إيران تخطط لهجوم على قاعدة جوية، مضيفاً أن التحذير جاء قبل إعلان حكومة بيرنهام، في 8 سبتمبر (أيلول)، فرض عقوبات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأدّت تصريحات بيرنهام إلى استدعاء إيران السفير البريطاني في طهران هوغو شورتر، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا». ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بما وصفته بـ«الاتهامات التي لا أساس لها».

وتستخدم القوات الأميركية قاعدة «فيرفورد» في عمليات «دفاعية» ضد إيران. وكانت الشرطة قد كشفت أن المركبات التي ضُبطت قرب القاعدة لم تحتوِ على متفجرات، بل على كمية من البنزين.

5 مشتبه بهم

وكانت الشرطة البريطانية قد أوقفت، فجر الأحد، خمسة رجال بريطانيين تتراوح أعمارهم بين 23 و25 عاماً بعد تلقي بلاغ عن «ثلاث مركبات مشبوهة» في قرية ويلفورد الواقعة مباشرة إلى الشرق من القاعدة. ويقيم أربعة من الرجال الخمسة في ويستمنستر، بينما يقيم الخامس في كامدن، وجرى تفتيش منازلهم. وأُفرج عن جميعهم بكفالة. ووصفت الشرطة قرار الإفراج عنهم، الاثنين، بأنه «قرار يتدرج تحت إجراءات التحقيق»، ويستند إلى «الخبرة والاستراتيجية».

مركبة تمر قرب قاعدة «فيرفورد» الجوية في بريطانيا يوم 29 سبتمبر 2026 (رويترز)

وأدّت الحادثة إلى إجلاء سكان 85 منزلاً في قرية مجاورة، وإعلان «حادث كبير»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونقلت صحيفة «تايمز» أن أحد الرجال اتصل بخدمات الطوارئ قبل توقيفه، فيما أكدت «بي بي سي» لاحقاً أن أحد المشتبه بهم الخمسة اتصل بنفسه برقم الطوارئ 999 قبل توقيف المجموعة.

وقالت الصحيفة إن المحققين يدرسون عدة احتمالات، من بينها أن يكون وجود الرجال قرب القاعدة بهدف المراقبة، أو إجراء «اختبار أمني» لمعرفة مستوى الحماية، أو تنفيذ تحرك رمزي لتوجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية. كما لم يُحسم ما إذا كان اتصال أحد المشتبه بهم بالشرطة نابعاً من تراجعه في اللحظة الأخيرة، أم أنه كان جزءاً من الخطة نفسها.