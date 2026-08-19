مقتل 4 أشخاص بضربة روسية على حافلة في خيرسون

قُتل 4 أشخاص وأُصيب 5 آخرون في ضربة روسية بطائرة مسيّرة استهدفت حافلة في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا صباح الأربعاء، وفق ما أفاد به مكتب المدعي العام الإقليمي.

وذكر المكتب أنّ «المعلومات الأولية تُشير إلى مقتل 4 ركاب مدنيين في الهجوم»، موضحاً أن الحافلة كانت تسير في شارع يتعرّض باستمرار لغارات جوية روسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ «عملية الصيد الروسية الوحشية ضد شعبنا في خيرسون قد تجاوزت بكثير أي تصور بشري». وأضاف أن 5 أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي استهدف حافلة صغيرة عادية، وتابع: «هذه هي حقائق الحياة اليومية في المناطق الواقعة على خط المواجهة في أوكرانيا. وفي حين يتردد الشركاء بشأن إمدادات إضافية من المعدات الدفاعية، فإن الروس قد تجاوزوا الحدود منذ فترة طويلة».

وأظهرت صور نشرتها السلطات الإقليمية حافلة صغيرة صفراء اللون بنوافذ محطمة وأرضية ملطخة بالدماء.

واتهمت أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر روسيا بمطاردة مدني في سوق شعبية بمدينة خيرسون باستخدام طائرة مسيّرة قبل تفجيرها.

ونددت كييف بالحادثة، ووصفتها بأنها عملية «صيد» متعمدة للرجل الذي نجا من الموت، لكنه تعرّض لإصابات.

وكانت مدينة خيرسون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 280 ألف نسمة قبل الحرب، خاضعة للسيطرة الروسية من مارس (آذار) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وتتمركز القوات الروسية حالياً على الضفة المقابلة لنهر دنيبر القريب من المدينة، وتستهدفها بانتظام، خصوصاً بالطائرات المسيرة.

وارتفعت أعداد القتلى المدنيين خلال عام 2026، حسب الأمم المتحدة، في الحرب المستمرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، من دون أي أفق للتوصل إلى تسوية بين موسكو وكييف.

بدورها، تتهم السلطات الروسية كييف بأنها تستهدف المدنيين عمداً بالطائرات المسيّرة، وتحديداً في المناطق الروسية المحاذية لأوكرانيا.