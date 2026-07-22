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العالم أوروبا

8 جرحى جراء هجوم أوكراني بمُسيَّرات على مستودعات في روسيا

مُسيَّرة أوكرانية (رويترز)
مُسيَّرة أوكرانية (رويترز)
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8 جرحى جراء هجوم أوكراني بمُسيَّرات على مستودعات في روسيا

مُسيَّرة أوكرانية (رويترز)
مُسيَّرة أوكرانية (رويترز)

شنَّت مُسيَّرات أوكرانية هجوماً الأربعاء على مستودعات لشركة «وايلبيريز» العملاقة للتجارة الإلكترونية في روسيا، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح، وفق ما أفادت السلطات، بعد أيام على هجمات دامية استهدفت الشركة في عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت رئيسة مجلس إدارة «وايلبيريز» تاتيانا كيم، إنه تم إخلاء المراكز اللوجستية التابعة للشركة في مدينتي كراسنودار ونيفينوميسك في جنوب روسيا.

من جانبه، أوضح حاكم منطقة ستافروبول الجنوبية، فلاديمير فلاديميروف، عبر منصة «ماكس» الحكومية الروسية، أن «النيران اشتعلت في مجمع مستودعات إثر هجوم بطائرات مُسيَّرة على أطراف مدينة نيفينوميسك».

نظام الهجوم بالطائرات المُسيَّرة انتشر على نطاق واسع بين الوحدات العسكرية الأوكرانية (إ.ب.أ)

وأشار إلى تلقي 5 أشخاص العناية الطبية، بينما ذكر مقر العمليات في منطقة كراسنودار لاحقاً أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا عند سقوط حطام مُسيَّرات على المستودع.

وهذا أحدث هجوم منذ أن استهدفت أوكرانيا، السبت، مستودعين كبيرين للشركة، ما أدى إلى مقتل 8 موظفين من طواقم الليل، واندلاع حرائق دمرت المنشآت تقريباً.

وبعد مرور أكثر من 4 سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، يصعِّد الطرفان منذ بضعة أشهر حدة ضرباتهما، ما يؤدي إلى سقوط عدد متزايد من الضحايا المدنيين.

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