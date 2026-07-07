روسيا وأوكرانيا... تصعيد ميداني متبادل مع انطلاق قمة «الناتو»

ازدادت سخونة الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع انطلاق أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. وردت كييف، الثلاثاء، على هجوم صاروخي روسي عُد الأوسع والأعنف منذ أشهر طويلة، بشن هجوم مقابل بمئات المسيرات على العاصمة الروسية. بينما جدد الكرملين تأكيد شروطه لإنهاء القتال، وأكد عزمه «تحقيق جميع الأهداف العسكرية»، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام جهود الوساطة التي أعلنت واشنطن استئنافها أخيراً بين الطرفين الروسي والأوكراني، وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف إن بلاده «تراهن على نجاح الجهود الأميركية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو متحدثاً مع مدير جهاز المخابرات الوطنية التركي إبراهيم كالين ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل مشاركة الرئيسين ترمب وأردوغان في مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف خاصة بقمة قادة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في مجمع بيستيبي الرئاسي بأنقرة (رويترز)

وأكد بيسكوف في إفادة يومية جاءت بعد تصريحات لافتة للرئيس دونالد ترمب أكد فيها عزمه مواصلة عملية السلام، أن «روسيا لا تزال تفضل الحل السلمي»، لكنه ربط ذلك بإنجاز الأهداف الموضوعة أمام الجيش الروسي في أوكرانيا. وقال: «الجيش الروسي يواصل إنشاء منطقة أمنية عازلة، وسيحقق جميع مهام العملية العسكرية في أوكرانيا».

مصافحة بين الرئيسين دونالد ترمب ورجب طيب إردوغان في أنقرة (أ.ف.ب)

وقال الناطق الرئاسي إن موسكو «لا تزال تراهن على نجاح الوساطة الأميركية، والوصول إلى اتفاق سلام ينهي الأزمة الأوكرانية».

وأكد أن سيطرة القوات الروسية على مدينة كونستانتينوفكا الاستراتيجية في دونيتسك أخيراً، كانت «حدثاً بالغ الأهمية في مسار العملية العسكرية الروسية»، علماً بأن أوكرانيا لم تقر بالسيطرة الروسية على المدينة، وأكدت استمرار المواجهات فيها.

وأضاف بيسكوف أن القوات الروسية «تواصل تقدمها لتحرير المناطق التي انضمت إلى روسيا، وإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود داخل الأراضي الأوكرانية لتعزيز الأمن، وحماية الحدود الروسية».

رجال الإنقاذ الأوكرانيون يعملون في موقع غارة صاروخية روسية على منطقة سكنية بكييف (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن بلاده تراقب عن كثب المعلومات الواردة من قمة حلف «الناتو» في تركيا، وقال إن القمة «تحظى باهتمام كبير من موسكو» مندداً بالتصريحات الصادرة عن الحلف. في إشارة إلى تصريحات مسؤولين غربيين حول ضرورة مواصلة تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية لمواجهة الهجمات الروسية المتواصلة.

دخان يتصاعد من مصفاة نفط في أعقاب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في موسكو 18 يونيو 2026 (رويترز)

وأكد بيسكوف أن «استمرار (الناتو) في تزويد نظام كييف بالأسلحة لن يؤثر في قدرة القوات الروسية على إنجاز جميع مهامها، (..) وطلبات أوكرانيا المستمرة للحصول على أنواع جديدة من الأسلحة لن تمنع استمرار العملية العسكرية، والتسوية لن تتحقق إلا عندما تستعد كييف لاتخاذ القرارات اللازمة للسلام».

جاء هذا الحديث بعد مرور ساعات على تصريحات متفائلة للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قال إن التوصل إلى حل للحرب الدائرة منذ أكثر من 4 سنوات في أوكرانيا «بات أقرب ⁠مما يتصور كثيرون»، مشيراً إلى أنه سيتناول ملف أوكرانيا خلال محادثات في تركيا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.

شخص يحتمي بمحطة مترو الأنفاق في أثناء الغارات الروسية على كييف ويتابع مباراة بلجيكا والسنغال (أ.ف.ب)

وزاد ترمب: «أعتقد أن هذا الأمر (حل الصراع) ⁠بات أقرب مما ‌يتصوره الناس. الرئيس بوتين يريد أن ينهيه. أقول لكم ذلك ⁠بكل تأكيد».

وأضاف أن «الرئيس زيلينسكي يريد في الواقع أن ينتهي الأمر الآن. سنذهب إلى قمة حلف الأطلسي، وسنتحدث عن ذلك، وأعتقد أننا سنحقق ذلك... أعتقد أننا سننهيه. إنه وضع مروع».

وذكر أنه أجرى «مكالمة جيدة» مع بوتين في عطلة ⁠الرابع من يوليو (تموز)، وهي محادثة قال عنها أحد معاوني الكرملين إنها استمرت 85 دقيقة، وشهدت تقديم عرض جديد من ⁠ترمب بالمساعدة في إيجاد سبيل للمضي نحو السلام.

أشخاص يسيرون في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ب)

ولم يقدّم الرئيس الأميركي سبباً محدداً لتأكيده ‌أن حلاً للصراع بات وشيكاً، وتجاهل التصعيد الميداني الواسع الذي استبق قمة «الناتو» ولقاءه المنتظر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش القمة.

وبدا أن الطرفين الروسي والأوكراني يراقبان الموقف الأميركي المتجدد، وقال بيسكوف إنه يعتقد أن الموقف الأميركي بشأن كيفية حل الصراع «لا يزال دون ‌تغيير» بينما قال زيلينسكي في مقابلة مع ‌صحيفة «فاينانشيال ⁠تايمز» إنه يعتقد أن ترمب «بات ينظر إلى الصراع من زاوية جديدة في ضوء النجاحات الأوكرانية في الآونة الأخيرة». ومن المقرر أن يلتقي ترمب مع زيلينسكي، الأربعاء، على هامش القمة.

دعا زيلينسكي حلف شمال الأطلسي إلى زيادة مساعداته لأوكرانيا في مجال الدفاع الجوي خلال القمة. وقال من العاصمة التركية: «نحن قادرون على القيام بكل ما تبقّى بأنفسنا، لكن عندما يتعلق الأمر بالدفاع الجوي، فنحن بحاجة إلى عزيمة شركائنا. رجاء... ليكن مزيد من العزيمة ومزيد من القرارات المتعلقة بالدفاع الجوي، من بين النتائج الرئيسية لهذه القمة للحلف الأطلسي».

رجال الإنقاذ يعملون على ترميم مبنى سكني دُمر جزئياً جرَّاء قصف صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، ردت أوكرانيا، الثلاثاء، على الهجوم الصاروخي الواسع الذي استهدف كييف ومدناً أوكرانية أخرى، الاثنين.

قال روبرت بروفدي قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني، الثلاثاء، إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت خلال الليل 8 ناقلات وقود تابعة لما يسمى «أسطول الظل» الروسي في بحر آزوف، وأضاف بروفدي في بيان نشره على تطبيق «تلغرام» أن سفينة لشحن البضائع الجافة وعبّارة تعرضتا أيضاً للقصف.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية «أسقطت منذ (الاثنين) وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم (الثلاثاء) أكثر من 430 مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو، 36 منها اقتربت بشدة من المدينة».

وتشهد العاصمة الروسية تصاعداً في الهجمات بالطائرات المسيرة خلال الأسابيع الأخيرة؛ ما دفع السلطات إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي حول موسكو والمناطق المحيطة بها. وتواصل قوات كييف استهداف موسكو ومناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام، ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية لإضعاف قدرات قوات كييف على استهداف الأراضي الروسية بما فيها «الأراضي الجديدة».

وفي تقرير عسكري يومي عن مجريات القتال، أفاد الجيش الروسي، الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية ما زالت تستهدف مواقع في كونستانتينوفكا لعرقلة جهود الإجلاء، وتثبيت السيطرة الروسية فيها. وتُعد كونستانتينوفكا من المدن الرئيسية في منطقة دونباس، وتتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث كانت تشكل معقلاً دفاعياً رئيسياً للقوات الأوكرانية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح قواتها في إحراز تقدم جديد بعد «تحرير بلدة بترو - إيفانوفكا في مقاطعة خاركيف شرق أوكرانيا»، وأكدت في بيان استمرار تقدم قواتها على جميع المحاور.

فرق الإنقاذ تعمل في مبنى سكني تعرض لدمار جزئي جراء ضربة صاروخية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف (أ.ف.ب)

من جانب آخر عُثر على الأوكرانية أناستاسيا بيريزوفسكا (39 عاماً)، المشتبه بها الرئيسية في محاولة اغتيال رجل أعمال من أصل أوكراني في موناكو، مقتولة بالرصاص في بلادها، وفق ما أعلنت الشرطة، الثلاثاء، مشيرة إلى توقيف شخصين يُشتبه بوقوفهما خلف مقتلها. وقالت الشرطة الأوكرانية في بيان: «عُثر على جثة امرأة تشتبه قوات حفظ النظام في إمارة موناكو بضلوعها في محاولة قتل عائلة»، في إشارة إلى التفجير الذي أسفر عن إصابة قطب الأعمال فاديم يرمولايف وشريكته وابنه. وأكدت الشرطة أن عناصرها «ألقوا القبض على شخصين للاشتباه في قتلهما» المرأة، مشيرة إلى أنهما «موظفان حاليان» في الإدارة العامة لاستخبارات وزارة الدفاع الأوكرانية، إضافة إلى «عنصر سابق من قوات حفظ النظام».