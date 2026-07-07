«الدرون» تفتح باب تهريب الممنوعات إلى السجون البريطانية: مخدرات وأدوية وهواتف وحتى أسلحة

حذّر كبير مفتشي السجون في بريطانيا من أن الطائرات المسيّرة (الدرون) أصبحت الوسيلة الأبرز التي تعتمد عليها عصابات الجريمة المنظمة لتهريب الممنوعات إلى السجون، مستغلة ثغرات أمنية حتى في السجون شديدة الحراسة، ما أتاح للنزلاء الحصول على مجموعة واسعة من المواد المحظورة، تشمل المخدرات والأدوية والهواتف المحمولة، بل وحتى الأسلحة. وفقاً لصحيفة «تليغراف».
وأوضح تشارلي تايلور، كبير مفتشي السجون، في تقريره السنوي، أن التطور الكبير في تقنيات الطائرات المسيّرة مكّن العصابات من تنفيذ عمليات تهريب أكثر دقة وكفاءة، حيث باتت الطائرات تحمل شحنات أكبر وتوصلها مباشرة إلى السجون بناءً على طلبات محددة من السجناء.
وأشار تايلور إلى أن السجناء أصبحوا قادرين على اختيار ما يريدونه من قائمة واسعة من الممنوعات، ولم يعد الأمر يقتصر على المخدرات التقليدية مثل سبايس والكيتامين، والكوكايين، بل امتد ليشمل القنب، وأدوية مثل أوزمبيك، ومينوكسيديل المستخدم لعلاج تساقط الشعر، والمنشطات البنائية، إضافة إلى الهواتف المحمولة، ووحدات تخزين البيانات، والشواحن.
وأضاف أن الطائرات المسيّرة استُخدمت أيضاً في تهريب سكاكين وأدوات تساعد على إدخال شحنات أكبر، مثل المفكات والغراء الصناعي، وهو ما مكّن سجناء في أحد السجون من فك إطار نافذة بالكامل لتسلم طرد مهرّب، ثم إعادة تثبيته بالغراء دون أن يلاحظ مسؤولو السجن عملية التهريب.
وأكد التقرير أن بعض عمليات التهريب شملت كميات كبيرة من القنب، نُقلت إلى داخل السجون بواسطة الطائرات المسيّرة، في تطور يعكس تنامي قدرات شبكات التهريب.
كما حذّر تايلور من أن استمرار تطور هذه التقنية قد يشكل مستقبلاً تهديداً أكبر، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية تراقب باهتمام احتمال استخدام طائرات مسيّرة قادرة على تنفيذ عمليات أكثر خطورة، ما يستدعي تعاوناً بين إدارة السجون والأجهزة الأمنية والجيش والقطاع الخاص لحماية المجال الجوي من استغلال عصابات الجريمة المنظمة.
وأشار التقرير إلى أن المخدرات المهرّبة، والتي يصل جزء كبير منها عبر الطائرات المسيّرة، لا تزال التهديد الأكبر لأمن واستقرار السجون؛ إذ أفاد نحو 41 في المائة من السجناء بأن الحصول على المخدرات داخل السجن أمر سهل، فيما أظهرت اختبارات الكشف عن المخدرات أن نحو نصف النزلاء في بعض السجون جاءت نتائجهم إيجابية لتعاطيها.