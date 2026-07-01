أكثر من مليونَي ضحية في صفوف العسكريين في الحرب الروسية الأوكرانية

أظهرت دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي، الأربعاء، أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في أكثر من مليونَي ضحية في صفوف العسكريين.

وأفاد مركز البحوث الأميركي بأن «مجموع الضحايا في صفوف القوات الروسية والأوكرانية تجاوز المليوني ضحية».

وقدّر أن ما بين 400 ألف و450 ألف روسي قتلوا منذ بدأت موسكو غزو أوكرانيا في فبراير(شباط) 2022، من بين مجموع الضحايا البالغ 1,4 مليون بين قتلى وجرحى ومفقودين، في صفوف القوات الروسية».

في المقابل، ذكر المركز في دراسته أنه خلال الفترة نفسها، تكبّدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية تراوحت بين 125 ألفا و150 ألف قتيل، إضافة إلى ما بين 525 ألفا و625 ألف جريح.

وأشار إلى أن «عدد القتلى الروس في أوكرانيا يتجاوز بأربع مرات عدد القتلى الأميركيين في كل الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية» كما أنه يزيد بأكثر من تسع مرات عن عدد القتلى الروس في كل النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية أيضا.