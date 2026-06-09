ضمن أحدث العقوبات... الاتحاد الأوروبي يدرس «حظر دخول» المقاتلين الروس

يسعى «الاتحاد الأوروبي» إلى فرض «حظر دخول» على جميع الروس الذين شاركوا في الحرب الأوكرانية، ضمن حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، وفق ما أعلنت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت فون دير لاين: «نقترح لأول مرة فرض حظر دخول (الاتحاد الأوروبي) على أيّ شخص خدم في الجيش الروسي منذ بداية الحرب».

يأتي ذلك وسط مقتل 5 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 40 آخرين، الثلاثاء، في ضربات روسية استهدفت منطقتي خاركيف وزابوريجيا، شمال شرقي أوكرانيا وجنوبها، وفق ما أفادت به السلطات.

وبعد أكثر من 4 سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تتواصل عمليات القصف بشكل شبه يومي على جانبي الجبهة، فيما تشهد الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع حالاً من المراوحة.