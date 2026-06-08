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العالم أوروبا

ألمانيا وفرنسا تلغيان مشروعاً مشتركاً لطائرة مقاتلة من جيل جديد

ماكرون وميرتس على هامش قمة تأمين مضيق هرمز في باريس 17 أبريل (أ.ف.ب)
ماكرون وميرتس على هامش قمة تأمين مضيق هرمز في باريس 17 أبريل (أ.ف.ب)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
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  • برلين: «الشرق الأوسط»
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ألمانيا وفرنسا تلغيان مشروعاً مشتركاً لطائرة مقاتلة من جيل جديد

ماكرون وميرتس على هامش قمة تأمين مضيق هرمز في باريس 17 أبريل (أ.ف.ب)
ماكرون وميرتس على هامش قمة تأمين مضيق هرمز في باريس 17 أبريل (أ.ف.ب)

قال مسؤولان ألمانيان اليوم الاثنين إن زعيمي فرنسا وألمانيا اتفقا على إلغاء مشروع تاريخي لتطوير وصنع طائرة مقاتلة من جيل جديد، ما يضع نهاية لأحد أكثر برامج الدفاع طموحاً في أوروبا.

وقال المسؤولان إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا المشروع المتعثر على هامش قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان التي عقدت في جمهورية الجبل الأسود الأسبوع الماضي، وخلصا إلى أنه لا يوجد أمل في كسر الجمود المستمر منذ شهور.

ويؤكد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المشروع الذي تبلغ تكلفته 100 مليار يورو (116 مليار دولار) الصعوبات التي تواجهها أوروبا في إعادة بناء قدراتها العسكرية بعد عقود من نقص الاستثمار.

وعلى مدى أشهر، ظلت الشكوك تحيط بالمشروع الذي يركز على طائرة مقاتلة أساسية مدعومة بطائرات مسيرة ومتصلة بحوسبة «سحابية قتالية» سرية بعد أن اختلف الطرفان حول المواصفات والسيطرة.

وكان ماكرون أطلق المشروع مع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في عام 2017. ولم يرد مكتبه حتى الآن على طلب للتعليق.

وحاول ماكرون وميرتس لعدة شهور إنقاذ المشروع وتجاوز الخلافات بين الشركاء الصناعيين الرئيسيين، وهم مجموعة «إيرباص» الأوروبية، التي تمثل ألمانيا وإسبانيا، وشركة «داسو» للطيران الفرنسية.

وبالإضافة إلى الخلافات حول السيطرة والمواصفات التكنولوجية، كان لدى الجانبين متطلبات متباينة للغاية بشأن الطائرة.

ويشكك ميرتس علناً في ما إذا كان تطوير مقاتلة مأهولة من الجيل السادس لا يزال أمراً منطقياً بالنسبة لسلاح الجو في بلاده، وقال إن ألمانيا لا تحتاج إلى طائرة قادرة على حمل أسلحة نووية ويمكنها الهبوط على حاملة طائرات.

مواضيع
أسلحة ألمانيا فرنسا

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العالم أوروبا

اليونان توجه تهماً لفلسطيني للاشتباه في ارتباطه بـ«حماس»

أفراد من الشرطة اليونانية في أثينا (إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة اليونانية في أثينا (إ.ب.أ)
  • أثينا: «الشرق الأوسط»
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  • أثينا: «الشرق الأوسط»
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اليونان توجه تهماً لفلسطيني للاشتباه في ارتباطه بـ«حماس»

أفراد من الشرطة اليونانية في أثينا (إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة اليونانية في أثينا (إ.ب.أ)

ذكرت «وكالة أنباء أثينا»، الاثنين، أن اليونان اعتقلت رجلاً عمره 37 عاماً مطلع الأسبوع، ووجهت إليه تهماً تتعلق بالإرهاب، مرتبطة بـ«حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» الفلسطينية.

وقالت السلطات إن الفلسطيني المشتبه فيه اعتُقل يوم السبت في جزيرة كريت، حيث كان يعمل بأحد الفنادق، موضحة أن اعتقاله جاء خلال عملية مشتركة بين جهاز المخابرات اليوناني ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة.

وذكرت مصادر في الشرطة أن تهماً وُجّهت إليه تتعلق بالانتماء إلى «حماس»، وتلقي تدريبات لأغراض إرهابية، بعد أن عثر المحققون على أدلة تثبت أنه طلب مواد متفجرة عبر الإنترنت.

وأفادت «وكالة أنباء أثينا» بأن من المقرر أن يمثل الرجل أمام ممثل للادعاء العام يوم الخميس للرد على التهم الموجهة إليه.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من ضبط هواتف جوالة، وبطاقات مصرفية، وجهاز كومبيوتر محمول، وميزان دقيق، داخل مسكنه في جزيرة كريت، وبشقة في أثينا.

وذكرت مصادر الشرطة أن الرجل وصل إلى اليونان من غزة قبل نحو عام، وحصل على حق اللجوء. وتحقق السلطات في ما إذا كان تلقى تدريباً على المتفجرات خارج أوروبا - على الأرجح في ماليزيا - وما إذا كان يخطط لشن هجوم.

وأُلقي القبض عليه بعد أن أشار مسؤولو مخابرات إلى وجود صلات تربطه باثنين من المشتبه فيهما؛ «ضمن قضية مهمة»، احتُجزا خلال الآونة الأخيرة في قبرص، بالإضافة إلى اثنين تردد أنهما متواطئان أيضاً في القضية ذاتها.

وقالت الشرطة القبرصية إن رجلين، يبلغان من العمر 32 و38 عاماً، محتجزان منذ 22 مايو (أيار) الماضي للاشتباه في ارتكابهما جرائم تتعلق بالإرهاب، بعد العثور على مواد لصنع متفجرات خلال عملية تفتيش مبنيين.

مواضيع
حماس اليونان فلسطين
العالم أوروبا

بريطانيا تمهل عمالقة التكنولوجيا 3 أشهر لمنع تبادل محتوى جنسي بين القصّر

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي خطاباً في «أسبوع لندن للتكنولوجيا» حول خطط الحكومة لاستخدام التكنولوجيا لتعزيز النمو في لندن... المملكة المتحدة 8 يونيو 2026 (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي خطاباً في «أسبوع لندن للتكنولوجيا» حول خطط الحكومة لاستخدام التكنولوجيا لتعزيز النمو في لندن... المملكة المتحدة 8 يونيو 2026 (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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بريطانيا تمهل عمالقة التكنولوجيا 3 أشهر لمنع تبادل محتوى جنسي بين القصّر

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي خطاباً في «أسبوع لندن للتكنولوجيا» حول خطط الحكومة لاستخدام التكنولوجيا لتعزيز النمو في لندن... المملكة المتحدة 8 يونيو 2026 (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي خطاباً في «أسبوع لندن للتكنولوجيا» حول خطط الحكومة لاستخدام التكنولوجيا لتعزيز النمو في لندن... المملكة المتحدة 8 يونيو 2026 (أ.ب)

أمرت الحكومة البريطانية، الاثنين، شركات التكنولوجيا العملاقة بتوفير أدوات خلال ثلاثة أشهر لمنع إرسال الصور الجنسية الفاضحة واستقبالها من جانب المستخدمين القصّر، ملوّحة بتعديل التشريعات في هذا الشأن، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في كلمة ألقاها خلال أسبوع لندن للتكنولوجيا، أحد أهم المؤتمرات الدولية في المجال، «أدعو اليوم شركات التكنولوجيا العاملة في هذا البلد إلى وضع ضوابط على الأجهزة لمنع الأطفال من إرسال الصور ذات الطابع الجنسي الفاضح وتلقّيها».

وطلب رئيس الوزراء العمّالي من الشركات أمثال «أبل» و«غوغل» اتخاذ إجراءات، لا سيما من خلال تطبيق أنظمة التحقق من أعمار المستخدمين، وإلا «فسنتحرك وسنغيّر القانون» لإجبارها على تفعيل هذه التقنيات.

وأمهلت وزارة الداخلية البريطانية هذه الشركات ثلاثة أشهر للامتثال تحت طائلة دفع غرامات، مشيرة إلى أن «كل الخيارات مطروحة»، بما في ذلك الملاحقة الجنائية.

بهذا الإجراء، ستصبح المملكة المتحدة أول دولة في العالم يُمنع فيها الأطفال من التقاط أو مشاركة أو مشاهدة صور العُري على هواتفهم، وفق الحكومة البريطانية.

وتستند الحكومة في ذلك إلى بيانات من دراسة أجرتها «مؤسسة مراقبة الإنترنت» تشير إلى أن 91 في المائة من بلاغات الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت التي شملت قاصرين عام 2024 احتوت على محتوى من إنتاج الأطفال أنفسهم.

كما تُشير وزارة الداخلية إلى أن «أبل» طبّقت مؤخراً نظاماً للتحقق من العمر لمستخدميها في المملكة المتحدة، لتصبح بذلك أول شركة تُفعّل ميزات الأمان لمن هم دون سن 18 عاماً بشكل تلقائي.

لكن خاصية كشف العُري لا تنطبق على الكاميرا أو تطبيقات المراسلة الخارجية أو وظائف البحث، ما يعني أن الأطفال ما زال بإمكانهم التقاط هذه الصور ومشاهدتها ومشاركتها وحفظها.

وقد أطلقت الحكومة استشارة عامة في يناير (كانون الثاني) حول إمكان حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً في المملكة المتحدة، على غرار النموذج الأسترالي. وانتهت هذه الاستشارة في نهاية مايو (أيار).

وبحسب صحيفة «ذي تايمز»، من المتوقع أن يعلن كير ستارمر خلال الأيام المقبلة عن حظر بعض منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً.

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أخبار العالم تكنولوجيا الأطفال شركات غوغل أبل كير ستارمر وسائل التواصل الاجتماعي بريطانيا
العالم أوروبا

البابا ليو يحضّ على التحرّك في مواجهة «الدراما المأسوية» للهجرة

البابا ليو الرابع عشر يلقي خطابه خلال لقائه أعضاء البرلمان الإسباني في مدريد 8 يونيو 2026 (أ.ب)
البابا ليو الرابع عشر يلقي خطابه خلال لقائه أعضاء البرلمان الإسباني في مدريد 8 يونيو 2026 (أ.ب)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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البابا ليو يحضّ على التحرّك في مواجهة «الدراما المأسوية» للهجرة

البابا ليو الرابع عشر يلقي خطابه خلال لقائه أعضاء البرلمان الإسباني في مدريد 8 يونيو 2026 (أ.ب)
البابا ليو الرابع عشر يلقي خطابه خلال لقائه أعضاء البرلمان الإسباني في مدريد 8 يونيو 2026 (أ.ب)

دعا البابا ليو الرابع عشر إلى استجابة عالمية لـ«دراما» الهجرة «المأسوية»، وقال إن تحقيق السلام «ضرورة عالمية ملحّة»، في خطاب غير مسبوق أمام البرلمان الإسباني، الاثنين، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ودعا في خطابه إلى اعتماد سياسات تضمن «طرقاً آمنة وقانونية» للهجرة وتوفير «الاستقبال الكريم وفرص الاندماج للمهاجرين». وقال إن «دراما الهجرة المأسوية... تتحدى ضمير الأمم والأساس الأخلاقي للنظام الدولي اليوم».

على عكس الكثير من حلفائها الأوروبيين، تتبنّى إسبانيا في عهد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سياسة للهجرة تُعدّ ليبرالية نسبياً. لكن الحكومة تواجه ضغوطاً بشأن المسألة من «الحزب الشعبي» المحافظ وحزب «فوكس» اليميني المتشدد الذي بات ثالث أكبر قوّة سياسية في البلاد.

البابا ليو الرابع عشر أثناء لقائه أعضاء البرلمان الإسباني في مدريد 8 يونيو 2026 (أ.ب)

وستشمل زيارة البابا إلى إسبانيا التي تستمر سبعة أيام رحلة إلى جزر الكناري، حيث سيكرّم ذكرى المهاجرين الذي لقوا حتفهم في البحر أثناء رحلات محفوفة بالمخاطر من أفريقيا. وبات الأرخبيل الإسباني من بين نقاط الدخول الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.

كما دعا البابا الذي واجه انتقادات شديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب مواقفه المناهضة للحرب، إلى «الحوار الهادئ» بدلاً من خوض النزاعات والسباق من أجل التسلّح في أوروبا وغيرها.

وقال أمام النواب الإسبان، إن «الأسلحة يمكن أن تفرض صمتاً مؤقتاً، لكن لا يمكنها قط أن تبني سلاماً حقيقياً ودائماً».

ووقف النواب وصفّقوا للبابا الذي يتزعّم الكاثوليك في العالم (1.4 مليار شخص).

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن البابا سيتحدّث في وقت لاحق، الاثنين، في سفارة الفاتيكان في مدريد مع بعض ضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها رجال دين.

وبعد مدريد، سيتوجّه البابا الذي أقام قدّاساً وسط العاصمة الإسبانية، الأحد، حضره أكثر من 1.5 مليون شخص، إلى برشلونة. وستُختتم الزيارة الجمعة في جزر الكناري، حيث سينضم إليه سانشيز.

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