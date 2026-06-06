أوكرانيا تهاجم سانت بطرسبرغ خلال استضافتها المنتدى الاقتصادي الدولي

قصفت القوات الأوكرانية سانت بطرسبرغ الروسية في اليوم الأخير للمنتدى الاقتصادي الدولي الذي تستضيفه المدينة، فيما وصف الحاكم أليكسندر بيغلوف ومسؤولو الدفاع المدني الهجوم بـ«واسع النطاق بالمسيرات العسكرية». وقال حاكم مدينة سانت بطرسبرغ: «تعرضت سانت بطرسبرغ لهجوم واسع نفذته مسيرات عسكرية»، مضيفاً: «أحث سكان سانت بطرسبرغ على البقاء في منازلهم وعدم الخروج». وأعلن مطار بولكوفو الدولي، الواقع في جنوب المدينة، عن تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية، من دون تحديد السبب. وخلال افتتاح المنتدى الأربعاء، قصفت مسيّرات أوكرانية منشأة نفطية وموقعاً عسكرياً متجاورين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في منتدى سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)

قال ​الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن طائرات ‌مسيرة ‌أوكرانية ​هاجمت خلال ‌الليل ⁠مستودع ​نفط في ⁠منطقة كراسنودار جنوب روسيا وقاعدة عسكرية ⁠قرب سانت ‌بطرسبرغ ‌شمال ​البلاد. وأضاف ‌زيلينسكي ‌في منشور على منصة «إكس»: «يجب ‌على روسيا إنهاء حربها ووقف هجماتها ⁠على ⁠الأرواح. وأي ظلم بحق أوكرانيا سيواجه برد عادل».

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الملتقى الدولي بأن الهجمات على المدينة تسببت في «بعض الضرر» للاقتصاد. وقال بوتين: «تلك الهجمات من الطبيعي ألا تؤدي إلى أي شيء جيد»، وتابع أن تعزيز الدفاعات الجوية أمر مهم، وأضاف أنه لم يكن هناك أي مخاطر على الاقتصاد الروسي.

يُختتم هذا المنتدى السبت، في اليوم التالي لخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض ما مجموعه 376 مسيّرة أوكرانية خلال الليل في مناطق مختلفة بالبلاد. وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إنّ 8 مسيرات أسقطت خلال توجهها نحو العاصمة الروسية.

وفي مطار بولكوفو المهم لضيوف المنتدى الدوليين، توقفت عمليات الإقلاع والهبوط مؤقتاً في الساعات الأولى من الصباح بسبب الخطر. وقال المسؤولون إن الدفاعات الجوية نشطة.

في اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي الروسي، الأربعاء، تصاعدت أعمدة من الدخان في السماء فوق البلدة القديمة بعد هجوم على مصفاة نفط. واستُقبل الضيوف الوافدون إلى الفعالية بعمود من الدخان الأسود في الخلفية.

زيلينسكي يتحدث بعد لقائه رئيس الوزراء السويدي وتبدو خلفه مقاتلة من طراز «إف-16» في أوبسالا يوم 28 مايو (أ.ف.ب)

يشار إلى أن البلدة القديمة مدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. وفي المنطقة حول سانت بطرسبرغ التي كانت معروفة بلينينغراد في الحقبة السوفياتية، أبلغ المحافظ أليكسندر دروزدينكو عن إنذار بوجود مسيرة. وأضاف، كما نقلت عنه عدة وكالات أنباء دولية، أن الدفاعات الجوية أسقطت 141 مسيرة. وهذا أدى إلى اندلاع حرائق، بحسب البيان الذي ذكر أيضاً وقوع هجمات في ميناء كرونستات المطل على بحر البلطيق والذي تستخدمه البحرية الروسية.

مبنى يحترق في كييف جرّاء قصف روسي (أ.ب)

وقد كثّفت موسكو وكييف غاراتهما المتبادلة بالمسيّرات في الأشهر الأخيرة، في ظلّ تعثّر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس. أعلنت روسيا السبت اعتراضها مئات المسيّرات الأوكرانية، في حين أفادت أوكرانيا بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء غارات روسية. وقال حاكم المنطقة المحيطة بمدينة سانت بطرسبرغ، ألكسندر دروزدينكو، عبر «تلغرام»: «أسقطت 86 طائرة مسيّرة فوق منطقة لينينغراد».

الرئيس الروسي لدى إلقائه كلمة أمام منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أمس (أ.ف.ب)

كما تسبب هجوم بمسيرة في اندلاع حريق امتد على مساحة نحو 5 آلاف متر مربع في مستودع وقود في مدينة أوست لابينسك في منطقة كراسنودار الروسية، حسب السلطات المحلية. وفي منطقة زابوروجيا الأوكرانية، أسفر هجوم روسي بمسيرة على «منشأة حيوية وصناعية» عن مقتل شخصين، حسب قائد الجيش المحلي إيفان فيدوروف. كذلك، قضى شخص وأصيب ثلاثة آخرون في منطقة كريفي ريغ التي استُهدفت «نحو 30 مرة بالمسيَّرات والمدفعية»، وفق ما قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، أولكسندر غانزا.

من جانب آخر، رفض بوتين عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد اجتماع لإجراء محادثات سلام. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إنه لا يرى في الوقت الحالي أي سبب ​لعقد لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد أن نشر زيلينسكي رسالة مفتوحة يقترح فيها إجراء محادثات مباشرة للاتفاق على إنهاء الحرب.

يلتقي ماكرون وستارمر ميرتس وزيلينسكي في لندن الأحد لمناقشة «دعم أوكرانيا»... الصورة في لقاء سابق لهم في العاصمة البريطانية (أ.ب)

وفي رسالته، التي أرسلها إلى دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، قال زيلينسكي إن غالبية الروس سئموا من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم ‌ونقص الوقود، وإنهم مستعدون ‌للسلام. كما أشار إلى أن ​استمرار ‌الحرب ⁠قد ​يهدد مكانة ⁠بوتين نفسه، قائلاً إن التاريخ أظهر أنه عندما تتعب روسيا، يتبع ذلك تغيير. قال بوتين إن الرسالة لم تبد عرضاً ⁠صادقاً لعقد محادثات. ومضى قائلاً: «تحتوي هذه الرسالة على بعض ‌الإشارات التي تتسم بالفظاظة إلى ‌حد ما. هل هذه طريقة ​لتهيئة الظروف لعقد لقاء ‌مباشر أم لتفادي عقده؟ أعتقد أنها كانت الطريقة الثانية».

وعندما سئل عما إذا كان سيجتمع بزيلينسكي، الذي حرص بوتين على عدم ذكر اسمه، بل أشار إليه فقط «بكاتب الرسالة»، رد بوتين: «لا أرى جدوى من ‌اللقاء؛ فالهدف الوحيد هو أن يوقف الجانب الأوكراني تقدم قواتنا المسلحة. لكننا بحاجة إلى ⁠اتفاقات، ⁠ليس لمدة ستة أشهر ولا لمدة ثلاثة أشهر، بل على المدى الطويل». وأضاف: «دعوا الخبراء يباشرون العمل ويخرجون ببعض الحلول. بعد ذلك، يمكننا أن نلتقي».

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور، إن رد بوتين على اقتراحه بعقد لقاء مباشر أوضح أن الرئيس الروسي لا يريد إنهاء الحرب. وأضاف زيلينسكي: «لسوء الحظ، يختار الجانب الروسي الحرب مرة أخرى. سمع الجميع الرد وهو رد ضعيف. أعتقد أن هذا الرد سيخيب آمال الكثيرين في ​العالم». وتابع أن ذلك يعني ​محاولة ضمان أن تحصل روسيا على إيرادات أقل وأن «تواجه ضغوطاً أكبر».

ويلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن، الأحد، لمناقشة «دعم أوكرانيا» و«زيادة الضغط على المجهود الحربي الروسي»، وفق ما أعلن قصر الإليزيه. وسيعقد القادة الثلاثة محادثات فيما بينهم قبل لقاء الرئيس الأوكراني.

قال «الإليزيه»، في ​بيان، إن الرئيس ماكرون سيتوجه إلى لندن لإجراء محادثات مع ‌كير ستارمر والمستشار ⁠ميرتس والرئيس زيلينسكي.

مشاركون يمرون أمام شاشة كبيرة تعرض صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (إ.ب.أ)

وجاء في البيان: «سيتيح ⁠هذا الاجتماع لهم ‌مواصلة ‌التنسيق ​الوثيق بشأن ‌أجندتنا المشتركة ‌المتمثلة في مواصلة دعم أوكرانيا وزيادة الضغط على ‌الجهود الحربية الروسية، في الوقت ⁠الذي ⁠تواجه فيه روسيا إخفاقات عسكرية واقتصادية واستراتيجية، وتصر على البقاء دون جدوى على خطوط القتال الأمامية ​في ​حرب دامية». وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيان: «سيوفر هذا الاجتماع أيضاً فرصة لتقييم الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا وفي القارة الأوروبية، ولا سيما في إطار (تحالف الراغبين)، الذي جرى تشكيله لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا».