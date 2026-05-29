مسيرات أوكرانية تستهدف بنية تحتية للطاقة في فولجوجراد الروسية

أفادت وكالة ​إنترفاكس للأنباء، نقلا عن حاكم منطقة فولجوجراد الروسية أندريه ‌بوشاروف، ‌أن ​أنظمة الدفاع ‌الروسية ⁠تعمل ​على إسقاط ⁠طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف البنية التحتية للطاقة ⁠والبنية ‌التحتية المدنية ‌في ​المنطقة.

وأضاف ‌بوشاروف، ‌استنادا إلى معلومات أولية، أن ‌مبنى سكنيا تعرض للقصف لكن لم ⁠تقع ⁠إصابات. وتوجد في فولجوجراد مصفاة كبيرة تديرها شركة لوك أويل ​الروسية ​للطاقة.

من جهته، ‌قال مسؤول عينته روسيا لإدارة منطقة خاضعة لسيطرة موسكو بإقليم دونيتسك ​شرق أوكرانيا، إن هجوما شنته كييف بطائرات مسيرة قتل ثلاثة عمال في قطاع المرافق العامة أمس الخميس.

وقال دينيس بوشيلين في منشور على تطبيق تيليغرام إن العمال، وهم ‌أفراد طاقم ‌صيانة تابع ​لشركة ‌إمدادات ⁠المياه، ​كانوا في ⁠سيارة في فوهليهرسك شمالي مدينة دونيتسك عندما ضربت طائرات مسيرة السيارة.

وأصيب رجل رابع بجروح خطيرة.

وقال بوشيلين إن أربعة أشخاص أصيبوا في وقائع ⁠منفصلة بأنحاء أخرى من المنطقة ‌الخاضعة ‌للسيطرة الروسية.

وتطالب روسيا أوكرانيا ​بالتخلي عن ‌المناطق التي تسيطر عليها ‌في دونيتسك، وقالت إنها مستعدة لمواصلة القتال حتى تسيطر بشكل كامل على الإقليم. وترفض أوكرانيا هذا ‌المطلب.