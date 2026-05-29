رومانيا تدين «تصعيداً خطيراً» إثر سقوط مسيّرة روسية على مبنى داخل أراضيها

دانت وزارة الخارجية الرومانية، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ«التصعيد الخطير وغير المسؤول» من جانب روسيا، وذلك بعد ارتطام مسيّرة روسية بمبنى في مدينة بشرق رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان إن «هذا الحادث يمثل تصعيداً خطيراً وغير مسؤول من جانب روسيا الاتحادية».

وأضافت: «أبلغت رومانيا حلفاءها والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالوضع، وطلبت اتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة الطائرات المسيّرة إلى رومانيا».

وأفادت وزارة الدفاع في رومانيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، الجمعة، بأن مسيّرة روسية ارتطمت بمبنى سكني داخل أراضيها، في مدينة غالاتي، قرب الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان: «ليل 28-29 مايو (أيار)، استأنفت روسيا الاتحادية هجماتها بمسيّرات ضد أهداف مدنية وبنية تحتية في أوكرانيا، قرب الحدود النهرية مع رومانيا. دخلت إحدى هذه المسيّرات المجال الجوي الروماني، ورُصدت بالرادار إلى الجزء الجنوبي من مدينة غالاتي، ثم تحطمت على سطح مبنى سكني، ما تسبب في اندلاع حريق عند الارتطام».

رجل يسير في موقع انفجار في مبنى سكني عقب استهدافه بطائرة مسيرة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في غالاتي برومانيا (رويترز)

ورُصدت توغلات لمسيّرات في رومانيا مرات عدة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا المجاورة في فبراير (شباط) 2022، لكن هذه المرة الأولى التي تصيب فيها إحدى هذه الطائرات بدون طيار مبنى سكنياً.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه عندما رُصدت المسيّرات قرب المجال الجوي الروماني، أقلعت مقاتلتان من طراز «إف - 16 » من قاعدة فيتشتي الجوية في شرق رومانيا وكلّفتا «التعامل مع الأهداف طوال فترة الإنذار».

مبنى متضرر في موقع انفجار بمجمع سكني إثر استهدافه بطائرة مسيرة في غالاتي برومانيا (رويترز)

وبحسب جهاز الطوارئ الروماني، انفجرت حمولة المسيّرة بالكامل، وقدّمت الرعاية الطبية في الموقع للشخصين اللذين يسكنان الشقة المتضررة لإصابتهما بخدوش، بعدما تمكنا من إخلاء المبنى.

وأُطلقت حالة تأهب جوي في عموم أوكرانيا ليل الخميس الجمعة تحسباً لغارات روسية جديدة، قبل رفعها بعد ساعات قليلة. وأصيب شخصان على الأقل في زابوريجيا (جنوب) جراء حريق اندلع بسبب هجوم بحسب ما أفادت السلطات المحلية.