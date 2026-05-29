رومانيا تدين «تصعيداً خطيراً» إثر سقوط مسيّرة روسية على مبنى داخل أراضيها

رجال الإطفاء وقوات إنفاذ القانون يعملون في موقع انفجار وقع في مبنى سكني عقب استهدافه بطائرة مسيرة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في مدينة غالاتي الرومانية (رويترز)
  • بوخارست: «الشرق الأوسط»
دانت وزارة الخارجية الرومانية، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ«التصعيد الخطير وغير المسؤول» من جانب روسيا، وذلك بعد ارتطام مسيّرة روسية بمبنى في مدينة بشرق رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان إن «هذا الحادث يمثل تصعيداً خطيراً وغير مسؤول من جانب روسيا الاتحادية».

وأضافت: «أبلغت رومانيا حلفاءها والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالوضع، وطلبت اتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة الطائرات المسيّرة إلى رومانيا».

وأفادت وزارة الدفاع في رومانيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، الجمعة، بأن مسيّرة روسية ارتطمت بمبنى سكني داخل أراضيها، في مدينة غالاتي، قرب الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان: «ليل 28-29 مايو (أيار)، استأنفت روسيا الاتحادية هجماتها بمسيّرات ضد أهداف مدنية وبنية تحتية في أوكرانيا، قرب الحدود النهرية مع رومانيا. دخلت إحدى هذه المسيّرات المجال الجوي الروماني، ورُصدت بالرادار إلى الجزء الجنوبي من مدينة غالاتي، ثم تحطمت على سطح مبنى سكني، ما تسبب في اندلاع حريق عند الارتطام».

رجل يسير في موقع انفجار في مبنى سكني عقب استهدافه بطائرة مسيرة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في غالاتي برومانيا (رويترز)

ورُصدت توغلات لمسيّرات في رومانيا مرات عدة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا المجاورة في فبراير (شباط) 2022، لكن هذه المرة الأولى التي تصيب فيها إحدى هذه الطائرات بدون طيار مبنى سكنياً.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه عندما رُصدت المسيّرات قرب المجال الجوي الروماني، أقلعت مقاتلتان من طراز «إف - 16 » من قاعدة فيتشتي الجوية في شرق رومانيا وكلّفتا «التعامل مع الأهداف طوال فترة الإنذار».

مبنى متضرر في موقع انفجار بمجمع سكني إثر استهدافه بطائرة مسيرة في غالاتي برومانيا (رويترز)

وبحسب جهاز الطوارئ الروماني، انفجرت حمولة المسيّرة بالكامل، وقدّمت الرعاية الطبية في الموقع للشخصين اللذين يسكنان الشقة المتضررة لإصابتهما بخدوش، بعدما تمكنا من إخلاء المبنى.

وأُطلقت حالة تأهب جوي في عموم أوكرانيا ليل الخميس الجمعة تحسباً لغارات روسية جديدة، قبل رفعها بعد ساعات قليلة. وأصيب شخصان على الأقل في زابوريجيا (جنوب) جراء حريق اندلع بسبب هجوم بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

مسيرات أوكرانية تستهدف بنية تحتية للطاقة في فولجوجراد الروسية

أحد أفراد المركز الأول لأنظمة الطائرات المسيّرة يُجهّز طائرات مسيّرة في موقع غير مُعلن داخل أوكرانيا (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
أفادت وكالة ​إنترفاكس للأنباء، نقلا عن حاكم منطقة فولجوجراد الروسية أندريه ‌بوشاروف، ‌أن ​أنظمة الدفاع ‌الروسية ⁠تعمل ​على إسقاط ⁠طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف البنية التحتية للطاقة ⁠والبنية ‌التحتية المدنية ‌في ​المنطقة.

وأضاف ‌بوشاروف، ‌استنادا إلى معلومات أولية، أن ‌مبنى سكنيا تعرض للقصف لكن لم ⁠تقع ⁠إصابات. وتوجد في فولجوجراد مصفاة كبيرة تديرها شركة لوك أويل ​الروسية ​للطاقة.

من جهته، ‌قال مسؤول عينته روسيا لإدارة منطقة خاضعة لسيطرة موسكو بإقليم دونيتسك ​شرق أوكرانيا، إن هجوما شنته كييف بطائرات مسيرة قتل ثلاثة عمال في قطاع المرافق العامة أمس الخميس.

وقال دينيس بوشيلين في منشور على تطبيق تيليغرام إن العمال، وهم ‌أفراد طاقم ‌صيانة تابع ​لشركة ‌إمدادات ⁠المياه، ​كانوا في ⁠سيارة في فوهليهرسك شمالي مدينة دونيتسك عندما ضربت طائرات مسيرة السيارة.

وأصيب رجل رابع بجروح خطيرة.

وقال بوشيلين إن أربعة أشخاص أصيبوا في وقائع ⁠منفصلة بأنحاء أخرى من المنطقة ‌الخاضعة ‌للسيطرة الروسية.

وتطالب روسيا أوكرانيا ​بالتخلي عن ‌المناطق التي تسيطر عليها ‌في دونيتسك، وقالت إنها مستعدة لمواصلة القتال حتى تسيطر بشكل كامل على الإقليم. وترفض أوكرانيا هذا ‌المطلب.

السجن 15 عاماً للمخطط لاغتيال تايلور سويفت في النمسا

  • فيينا: «الشرق الأوسط»
قضت محكمة نمساوية اليوم الخميس ‌بالسجن ‌لمدة 15 ‌عاماً ⁠على شاب يبلغ من ⁠العمر 21 عاماً اعترف ⁠بالتخطيط ‌لهجوم تم ‌إحباطه استهدف ‌حفلاً ‌موسيقياً لتايلور سويفت في فيينا ‌عام 2024، وذلك ⁠بعد إدانته ⁠بارتكاب جرائم متعددة ترتبط في المقام الأول بالإرهاب.

وأقر المتهم بمبايعة تنظيم «داعش»، والتخطيط لشن الهجوم بالذنب مع بدء محاكمته في 28 من شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وخطط «بيران أ» لاستهداف الحشود المتجمعة خارج استاد إرنست هابل، والتي تصل إلى 30 ألف شخص، بالإضافة إلى 65 ألفاً آخرين داخل الملعب، باستخدام السكاكين أو المتفجرات محلية الصنع.

وتم إحباط المخطط، لكن السلطات النمساوية ألغت ثلاث حفلات للمغنية سويفت كانت مقررة في أغسطس (آب) 2024، بحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس».

وذكرت السلطات النمساوية في عام 2024 أن المشتبه به كان يأمل في «قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص». وقدمت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية ساهمت في قرار إلغاء الحفلات الموسيقية.

ستارمر يدافع عن حكومته بعد انتقادات رئيس الوزراء الأسبق توني بلير

  • لندن: «الشرق الأوسط»
دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، عن حكومته ضد انتقادات رئيس الوزراء الأسبق والأطول خدمة في حزب العمال توني بلير، قائلاً إن مجلس الوزراء تبنى السياسات الصائبة لبدء تحقيق الاستقرار في بريطانيا بعد فترة من التقلبات، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي مقال يزيد على خمسة آلاف كلمة، انتقد بلير، الذي قاد حزب العمال إلى الفور في 3 انتخابات بريطانية بين عامي 1997 و2007، ستارمر واثنين من منافسيه المحتملين خلال الأسبوع الجاري، ودعا حزب العمال الحاكم الذي يقوده ستارمر إلى التركيز على اتخاذ قرارات سياسية أفضل بدلاً من الانشغال بالشخصيات أو ردود الفعل المتسرعة على تراجع شعبيته.

وقال ستارمر، الذي يشهد إحدى أسوأ نسب التأييد من الناخبين بين جميع القادة، إنه يرحّب بالنقاش حول «السياسات والأفكار»، لكنه يختلف مع تقييم بلير لسجل الحكومة بعد مرور نحو عامين على توليها السلطة.

وأضاف للصحافيين: «لا أتفق على أن الخيارات السياسية لهذه الحكومة لم تكن الخيارات الصائبة، بالنظر إلى ما ورثناه».

وذكر أن تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليص أوقات الانتظار للحصول على خدمات الصحة العامة في البلاد من بين إنجازات حكومته، مؤكداً على رسالته المتكررة بأنه لا يخطط للتنحي رغم دعوات عدد من أعضاء الحزب.

ولم تسهم تعليقات بلير في تهدئة تُذكر للأجواء داخل حزب العمال، فقد رفض رئيس بلدية مانشستر الكبرى أندي بورنهام ووزير الصحة السابق ويس ستريتينغ، المرشحان المحتملان لخلافة ستارمر، انتقاداته أيضاً.

