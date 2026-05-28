إعلان متوقع في شأن «الدفاع الجوي» بعد محادثات زيلينسكي بالسويد

يُتوقَّع أن يُصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، عقب لقائهما الخميس في استوكهولم إعلاناً يتناول مسألة «الدفاع الجوي»، على ما أعلنت الحكومة السويدية.

وأوردت صحيفة «أفتونبلادت» أنَّ السويد ستتبرَّع لأوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز «ياس 39 غريبن» من التصميمَين الأقدم «سي» و«دي»، وستبدأ مفاوضات معها لبيعها التصميم الأحدث «إي».

وكانت الدولتان وقَّعتا في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إعلان نوايا في شأن شراء كييف ما بين 100 و150 طائرة من طراز «غريبن إي».

ويعقد زيلينسكي وكريسترسون مؤتمراً صحافياً مشتركاً عند الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش في قاعدة جوية في أوبسالا، على مسافة نحو 70 كيلومتراً شمال استوكهولم.

ولم يكن إعلان النوايا ملزماً، ولم يُحدِّد تواريخ، لكن كريسترسون قال لدى توقيعه إن تسليم أولى الطائرات إلى أوكرانيا يمكن أن يحصل «خلال 3 سنوات» إذا سارت الأمور وفق ما هو مقرر.

وشدَّد زيلينسكي يومذاك على أن مقاتلة «غريبن أولوية» للجيش الأوكراني.

وكانت السويد علّقت سابقاً خطط تزويد أوكرانيا بمقاتلات «غريبن»، بعد أن طلبت دول شريكة إعطاء الأولوية للمقاتلات الأميركية من طراز «إف 16»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».