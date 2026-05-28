الأمم المتحدة تندد بـ«تصعيد خطير» في الحرب في أوكرانيا

حذَّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم، من «تصعيد خطير» في أوكرانيا، ومن تهديدات موسكو بتكثيف الهجمات، داعياً طرفَي النزاع لمعاودة المفاوضات.

وقال تورك في بيان: «أحضّ بشدة على ضبط النفس. عاودوا المفاوضات وأنهوا المعاناة»، مشيراً إلى أن عدد القتلى المدنيين في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ارتفع بنسبة 21 في المائة عمّا كان عليه خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.

من جانبها، أعلنت ​هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ‌أن ‌أوكرانيا ​قصفت ‌مصفاة ⁠نفط ​روسية في ⁠ميناء توابسي على البحر الأسود ⁠مساء ‌أمس ‌الأربعاء. وأفادت ​في بيان ‌على ‌تطبيق «تلغرام» برصد ‌حريق وتصاعد دخان من المصفاة، ⁠وأضافت ⁠أن نطاق الأضرار قيد التقييم.