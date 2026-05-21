جهاز لإزالة الشعر بالليزر يتسبب في إخلاء مطار أسترالي واستدعاء خبراء متفجرات

أُخلي مطار أفالون في ولاية فيكتوريا الأسترالية جزئياً، اليوم (الخميس)، واستدعيت وحدة لتفكيك المتفجرات بعد الاشتباه بجسم غريب أثناء عملية تفتيش أمني، ليتبين في نهاية المطاف أنه كان جهازاً لإزالة الشعر بالليزر، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت شرطة فيكتوريا لـ«الوكالة الفرنسية» في بيان: «تفحّصت وحدة تفكيك المتفجرات جسماً مشبوهاً وتبيّن أنه جهاز لإزالة الشعر بالليزر».

وأوضح المفتش بالإنابة نِك أوبرغانغ أن الجهاز المشبوه ووعاء فيه شوكولاته ساخنة، تُركا على حزام ناقل ريثما استُعدت الشرطة.

وأضاف: «الشخص الذي كان يحمل الحقيبة لم يكن متعاوناً معنا في البداية أيضاً، ما صعّب الأمور بعض الشيء».

وتسببت الحادثة في تأخير أو إلغاء عدد من الرحلات الجوية.

ولم توجه أي تهمة إلى الرجل، وأُعيد فتح المطار في وقت لاحق من اليوم نفسه.