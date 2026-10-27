القضاء البرازيلي يحقق في تمويل أجنبي لحملة فلافيو بولسونارو... ويُلغي جوازات سفره

أُلغيت جوازات السفر العائدة للمرشح الرئاسي البرازيلي المهزوم فلافيو بولسونارو، بعد عدم امتثاله لأمر بتسليمها، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: «أُلغيت جوازات سفر فلافيو بولسونارو»، مضيفاً أنّه «لا يوجد أي سِجل رسمي يفيد بمغادرته البلاد».

يأتي ذلك بعدما أمر قاض في المحكمة العليا البرازيلية، اليوم، بفتح تحقيق في احتمال وجود تمويل أجنبي لحملة المرشح المحافظ فلافيو بولسونارو، الذي هزمه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأشار القاضي فلافيو دينو إلى أشكال أخرى محتملة من التدخل، مثل «التلاعب» عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شركة «ميتا» التي وضعها القضاء الانتخابي تحت المجهر خلال الحملة.

المرشح الرئاسي البرازيلي المهزوم فلافيو بولسونارو يتحدث في برازيليا (أ.ب)

ووفق قرار قضائي، اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب القاضي أن يشمل التحقيق «المصدر المحتمل للأموال الأجنبية وحركتها ووجهتها النهائية».

وأوضح القاضي أنه تلقّى طلبات بهذا الشأن من أحزاب عدة؛ بينها «حزب العمال» الذي ينتمي إليه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وطلب القاضي تحديداً من الشرطة الفيدرالية التحقق مما إذا كانت «روكبريدج نتوورك» (Rockbridge Network)، وهي مجموعة محافظة أميركية، قد «شاركت في ترتيبات تهدف إلى الحصول على دعم مالي لصالح الحملة الرئاسية لفلافيو بولسونارو».

كذلك، أمر القاضي دينو بالنظر في شبهات تتعلق بـ«اختلالات متعمدة وتلاعب خوارزمي من جانب شركات الإنترنت، بهدف دعم مرشحين محددين في العملية الانتخابية البرازيلية أو الإضرار بهم».

وكان فريق حملة لولا قد تقدَّم بشكوى أمام القضاء الانتخابي، خلال الفترة الفاصلة بين الجولتين، مندداً بما سماه «تدخلاً» من جانب شركة «ميتا»، متهماً إياها بتقييد انتشار محتواه على منصتيْ «إنستغرام» و«واتساب».

والرئيس اليساري الذي أُعيد انتخابه، الأحد، بنسبة 52 في المائة من الأصوات، رفع خلال حملته شعار السيادة الوطنية، متهماً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمحاولة التدخل في الانتخابات.

وصرح ترمب، الاثنين، بأن الانتخابات البرازيلية يبدو كأنها «مزوَّرة»، في حين هنّأ عددٌ من قادة العالم لولا بإعادة انتخابه لولاية رابعة غير متتالية.