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العالم أميركا اللاتينية

فنزويلا تنتشل ناجياً من تحت الركام بعد 8 أيام

حصيلة الزلزالين تتجاوز 2295 قتيلاً... ومدينة لا غوايرا تتحول مشرحة مفتوحة

إنقاذ رجل من تحت الأنقاض بعد 8 أيام من زلزالَيْ فنزويلا (أ.ف.ب)
إنقاذ رجل من تحت الأنقاض بعد 8 أيام من زلزالَيْ فنزويلا (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

فنزويلا تنتشل ناجياً من تحت الركام بعد 8 أيام

إنقاذ رجل من تحت الأنقاض بعد 8 أيام من زلزالَيْ فنزويلا (أ.ف.ب)
إنقاذ رجل من تحت الأنقاض بعد 8 أيام من زلزالَيْ فنزويلا (أ.ف.ب)

استطاع عناصر الإنقاذ في فنزويلا، الخميس، إنقاذ رجل من بين الأنقاض بعد 8 أيام من زلزالَيْ فنزويلا، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وبذل مئات من رجال الإنقاذ جهوداً، مساء الأربعاء، لإنقاذ مواطن فنزويلي يبلغ 43 عاماً، بقي على قيد الحياة أسبوعاً تحت أنقاض مبنى مؤلف من 7 طوابق.

حوصر حارس الأمن هيرنان غيل داخل كشك الحراسة أسفل المبنى الذي كان يعمل به في كاتيا لا مار لمدة 8 أيام بعد وقوع زلزالين مدمرين بفنزويلا (أ.ب)

وحوصر حارس الأمن، هيرنان غيل (43 عاماً) داخل كشك الحراسة أسفل المبنى الذي كان يعمل به في كاتيا لا مار، وهي منطقة ساحلية سوّيت بالأرض شبه كلياً جراء الزلزالين القويين الذين ضربا فنزويلا يوم 24 يونيو (حزيران) الماضي. وعملت فرق إنقاذ جاءت من 7 دول منذ أيام للوصول إليه.

وتسبب الزلزالان المتتاليان بقوة 7.2 و7.5 درجة، اللذان يُعدَّان من أسوأ الكوارث الزلزالية على مدار تاريخ أميركا اللاتينية، في انهيار مجمَّعات سكنية كاملة، وانطلاق عمليات بحث وإنقاذ مكثفة للناجين المحاصَرين تحت الأنقاض.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 2295 شخصاً، وفق ما أعلن رئيس «الجمعية الوطنية (البرلمان)»، خورخي رودريغيز، الذي أشار إلى أن أكثر من 11 ألف شخص أُصيبوا في الكارثة.

وينام نحو 15 ألف مشرّد في خيام نُصبت بالشوارع، أو داخل منشآت رياضية، وفي حدائق عامة وأراضٍ خالية.

البحث عن الجثث

يعمل أقارب الضحايا ومتطوعون وفرق إنقاذ على انتشال الجثث، وسط أمل ضئيل في العثور على ناجين، مثل «الناجي المعجزة» هيرنان غيل.

وفي منطقة قريبة من كاتيا لا مار، وتحت أضواء كاشفة، يواصل نحو 10 أشخاص حفر جبل من الركام يبلغ ارتفاعه 6 أمتار، هو ما تبقى من مبنى مؤلف من 8 طوابق انهار «مثل شطيرة من الألواح الخرسانية»، على حد وصف مانويل أليخوس، مُشغّل الرافعة.

جانب من جهود الإنقاذ في لا غويرا يوم 2 يوليو 2026 (رويترز)

ويقول أليخوس: «نكسر لوحاً تلو الآخر، لانتشال الجثث... عائلاتهم تحتاج إلى الجثامين كي تودعهم»، موضحاً أنه أخرج حتى الآن 7 جثث من المبنى. ويضيف، وسط روائح الجثث المتحللة: «لا يزال أمامنا الطابق السفلي»، معرباً عن أمله في العثور على ناجين، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويصل أنجيلو غونزاليس، وهو سائق دراجة أجرة ويبلغ 27 عاماً، برفقة أصدقائه حاملين المياه والمعكرونة، ويقول: «نساعد إخوتنا. كلنا من دم واحد».

وعلى أرصفة الميناء، ينتظر الناس مستخدمين كراسيَّ بلاستيكية. وقد أُقيمت مشرحة مؤقتة لتلبية الحاجة المتصاعدة. وينتظر أووار هيريرا و12 فرداً من عائلته منذ الساعة الـ5 مساءً. وقد وجد متطوعون جثمان حفيدته داسليدي هيريرا، البالغة 10 سنوات، وجدّته ميلدريد مورينو، بعدما قُتلتا في الزلزال. ويقول: «بعد أسبوع من العمل، عثرنا عليهما اليوم. كانتا متعانقتين».

وفي كاراباييدا، وهي المنطقة الأخرى الأشد تضرراً، لم يتبقَ من مجمع «كورال بيتش» السكني الفاخر سوى كومة من الركام. وعلى القمة، يعمل رجال أيضاً تحت الأضواء الكاشفة للعثور على جثمان دينيس فيلاسكيز، البالغ 26 عاماً، نجل صديقهم.

ووُضعت زجاجات بلاستيكية فوق قضبان الحديد البارزة لتفادي الإصابات. ويعمل الرجال كخلية نحل، مشكلين سلسلة بشرية لتمرير دلاء مليئة بقطع صغيرة من الخرسانة.

عنصر إنقاذ يبحث عن ناجين تحت الأنقاض في كاتيا لا مار المنطقةِ الساحليةِ الفنزويليةِ التي سُوّيت بالأرض شبه كلياً جراء الزلزالَين القويين (أ.ب)

ويقول والد الشاب: «تجاوزنا الـ(بنتهاوس)؛ الطابق الـ12، وفي الطابق الـ11 أخرجنا عائلة من 6 أشخاص، بينهم طفل في الـ6. في الطابق الـ10 يوجد ابني. منذ اليوم الأول وأنا هنا. حتى لو اضطررت إلى إخراجه بأظافري، فسيرقد ابني في مقبرة تليق به». وبعد وقت قصير، انتُشل جثمان نجله.

واصطحب سيزار غونزاليس، البالغ 54 عاماً، وهو إطفائي وطبيب بيطري مكسيكي، كلبيه للمساعدة في جهود الإنقاذ. ويقول: «أحدهما مخصص للكشف عن الأحياء، والآخر عن الجثث. كلما مر الوقت، تراجعت الآمال. قبل يومين فقط، كان الأمل أكبر بكثير. الآن، سيكون العثور على ناجٍ معجزة».

«عمليات نهب»

تجوب الشرطة والقوات العسكرية الشوارع لمنع أعمال النهب. ويقول الرقيب يوندر مايتا، البالغ 24 عاماً، إنه يشارك في الدوريات لحماية فرق الإنقاذ، لكن خصوصاً لمنع السرقات. ويوضّح: «هناك أشخاص يدخلون المنازل للسرقة. أحياناً يتظاهرون بأنهم من الأقارب. يستغلون الوضع».

وعلى جدران كثيرة، كُتبت بالطلاء الأسود عبارة: «نُهب بالفعل».

صورة جوية لآثار الدمار الذي خلّفه الزلزال في لا غويرا يوم 1 يوليو 2026 (رويترز)

وفي ملعب لكرة القدم، تستعد ماريا أرتياغا، البالغة 33 عاماً، وهي أم لأربعة أطفال، للنوم داخل مأوى مرتجل من أغطية بلاستيكية وعلم فنزويلي.

وعلى الأرض، وُضعت فُرُش عُثر عليها في الشارع، سينام عليها 9 أشخاص. تقول: «المنزل... كل شيء، فقدنا كل شيء... إلا الحياة!». ويضيف جارها أليكسيس راميريز، البالغ 25 عاماً، وهو مصلح إطارات: «لم يكن لدينا الكثير أصلاً، لكننا فقدنا كل شيء». ويعيش راميريز مع ابنته ميا، البالغة عامين، وزوجته فابيولا الحامل في شهرها الـ7، وحماته المقعدة. هل يخشى أن يصبح دون مأوى؟ أم يخاف هزاتٍ ارتداديةً جديدةً؟ أم اللصوصَ؟ يجيب: «الخوف... فقدناه».

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بنما تعلن بناء سجن شديد الحراسة لعزل زعماء العصابات

رئيس بنما خوسيه راوول مولينو (إ.ب.أ)
رئيس بنما خوسيه راوول مولينو (إ.ب.أ)
  • بنما: «الشرق الأوسط»
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  • بنما: «الشرق الأوسط»
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بنما تعلن بناء سجن شديد الحراسة لعزل زعماء العصابات

رئيس بنما خوسيه راوول مولينو (إ.ب.أ)
رئيس بنما خوسيه راوول مولينو (إ.ب.أ)

أعلن رئيس بنما خوسيه راوول مولينو، الأربعاء، بناء سجن شديد الحراسة لعزل زعماء العصابات، على غرار النموذج الذي بناه الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة.

وتحاول دول عدة في أميركا اللاتينية استنساخ تجربة السجون الصارمة التي ينتهجها رئيس السلفادور نجيب بوكيلة الذي احتجز في إطار «حربه على العصابات» 92 ألف شخص منذ العام 2022.

ومن دون الإشارة إلى السياسة الأمنية لنظيره السلفادوري، أكد مولينو رغبته في تشديد النظام العقابي داخل السجون لمنع السجناء من مواصلة إدارة نشاطاتهم الإجرامية من داخل زنزاناتهم.

وقال مولينو أمام البرلمان «سنشيد سجنا شديد الحراسة وسنشدد النظام العقابي من خلال عزل زعماء العصابات بشكل كامل».

ويأتي إعلان الرئيس البنمي في وقت تشهد البلاد موجة عنف صدمت الرأي العام إثر مقتل طفلة في العاشرة من العمر في هجوم نفذه قتلة مأجورون كان يستهدف والدها، بالإضافة إلى هروب حوالى 200 سجين قبل نحو شهر، أُعيد توقيف معظمهم لاحقا.

وقال مولينو «أفضل أن أُتهم بجعل السجون مكتظة على أن أترك أفراد العصابات يواصلون ممارسة الابتزاز والقتل والسرقة وترويج المخدرات في شوارع بلادنا».

وبدأت الإكوادور وكوستاريكا أيضا تشييد سجون شديدة الحراسة مستوحاة من «مركز حجز الإرهابيين» في السلفادور حيث يُكدَّس السجناء بالعشرات داخل الزنزانات في ظل نظام عقابي بالغ القسوة.

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بنما
العالم أميركا اللاتينية

فنزويلا تعلن الحداد 7 أيام على ضحايا الزلزالَين

صورة لفندق متضرر على شاطئ في كاراباليدا بولاية لا غوايرا بفنزويلا 30 يونيو 2026 في أعقاب الزلزالين التوأمين اللذين وقعا في 24 يونيو (أ.ف.ب)
صورة لفندق متضرر على شاطئ في كاراباليدا بولاية لا غوايرا بفنزويلا 30 يونيو 2026 في أعقاب الزلزالين التوأمين اللذين وقعا في 24 يونيو (أ.ف.ب)
  • كاراكاس: «الشرق الأوسط»
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  • كاراكاس: «الشرق الأوسط»
TT

فنزويلا تعلن الحداد 7 أيام على ضحايا الزلزالَين

صورة لفندق متضرر على شاطئ في كاراباليدا بولاية لا غوايرا بفنزويلا 30 يونيو 2026 في أعقاب الزلزالين التوأمين اللذين وقعا في 24 يونيو (أ.ف.ب)
صورة لفندق متضرر على شاطئ في كاراباليدا بولاية لا غوايرا بفنزويلا 30 يونيو 2026 في أعقاب الزلزالين التوأمين اللذين وقعا في 24 يونيو (أ.ف.ب)

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز، الأربعاء، الحداد سبعة أيام على ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي، وأسفرا عن مقتل نحو ألفي شخص وترك آلاف آخرين في عداد المفقودين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكتبت رودريغيز على حسابها على «تلغرام»: «روح فنزويلا ممزقة بفعل الخسائر البشرية الناجمة الزلزالين المدمّرين»، معلنة الحداد الوطني سبعة أيام اعتباراً من الساعة السادسة من مساء الأربعاء.

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو (حزيران) إلى 1943 قتيلاً، بحسب ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، يوم الثلاثاء.

وقال رودريغيز: «أحصينا حتّى الساعة 1943 قتيلاً»، مع الإشارة إلى أكثر من 10 آلاف و500 جريح و15 ألف منكوب. وتمّ إنقاذ 6 آلاف و461 شخصاً منذ انطلاق عمليات الإغاثة.

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زلزال كارثة طبيعية فنزويلا
العالم أميركا اللاتينية

بعد 6 أيام تحت أنقاض زلزال فنزويلا... فريق أردني ينقذ طفلًا عمره 3 سنوات

طفل محاصر تحت الأنقاض عقب الزلازل التي ضربت فنزويلا بينما يقوم فريق أردني بعملية إنقاذ في موقع يُعتقد أنه كاراكاس (الأمن العام الأردني/ رويترز)
طفل محاصر تحت الأنقاض عقب الزلازل التي ضربت فنزويلا بينما يقوم فريق أردني بعملية إنقاذ في موقع يُعتقد أنه كاراكاس (الأمن العام الأردني/ رويترز)
  • كراكاس: «الشرق الأوسط»
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  • كراكاس: «الشرق الأوسط»
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بعد 6 أيام تحت أنقاض زلزال فنزويلا... فريق أردني ينقذ طفلًا عمره 3 سنوات

طفل محاصر تحت الأنقاض عقب الزلازل التي ضربت فنزويلا بينما يقوم فريق أردني بعملية إنقاذ في موقع يُعتقد أنه كاراكاس (الأمن العام الأردني/ رويترز)
طفل محاصر تحت الأنقاض عقب الزلازل التي ضربت فنزويلا بينما يقوم فريق أردني بعملية إنقاذ في موقع يُعتقد أنه كاراكاس (الأمن العام الأردني/ رويترز)

أُخرج طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات حياً من تحت الأنقاض بعد ستة أيام من الزلازل المدمرة التي ضربت فنزويلا، حسبما أفاد فريق إنقاذ أردني.

وقالت الرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، إن الطفل، ويدعى كليبر موران، انتُشل من تحت الأنقاض في ولاية لا غوايرا. ووصفت رودريغيز إنقاذ الطفل بأنه «مصدر أمل لشعبنا»، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

طفل يتلقى إسعافات أولية عاجلة بعد إنقاذه من قبل فريق أردني من تحت الأنقاض إثر زلزال ضرب فنزويلا (الأمن العام الأردني/ رويترز)

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من أن عشرات الآلاف من الأشخاص بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى.

ارتفع عدد ضحايا الزلازل التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي - والتي بلغت قوتها 7.2 و7.5 درجة - إلى 1943 قتيلاً، مع إصابة أكثر من 10000 شخص، وفقدان عشرات الآلاف.

ووفقاً لتقييم أولي لبيانات الأقمار الاصطناعية من وكالة ناسا، يُرجح أن تكون الهزات الأرضية العنيفة قد ألحقت أضراراً أو دمرت 58870 مبنى.

طفل يتلقى إسعافات طبية طارئة بعد إنقاذه من قبل فريق أردني من تحت الأنقاض إثر زلزالين ضربا فنزويلا، وتحديداً مدينة كاراكاس (الأمن العام الأردني/ رويترز)

وأفاد الدفاع المدني الأردني بأن كليبر تلقى الإسعافات الأولية، ونُقل إلى المستشفى، وأن حالته الصحية مستقرة. وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إنه كان يتلقى العلاج في العاصمة كاراكاس.

تأتي عملية الإنقاذ بعد انقضاء الأيام الثلاثة الأولى التي أعقبت الزلزال مباشرةً، والتي يقول الخبراء إنها الفترة التي يكون فيها الأشخاص المحاصرون تحت الأنقاض أكثر عرضةً للنجاة.

وفي ولاية لا غوايرا الشمالية الأكثر تأثراً بالكارثة، «نقص الأغذية واسع النطاق والخدمات الأساسية منهارة وشبكات الاتصال مقطوعة بجزء كبير منها. وتتصاعد التوتّرات في أوساط السكان، فيما لا تزال المساعدات محدودة»، بحسب ما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

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