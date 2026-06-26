الولايات المتحدة تحتفي بتحالف استراتيجي مع نيجيريا لمواجهة الإرهاب

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن تحالفها الاستراتيجي مع نيجيريا أسهم في تعزيز الحرب على الإرهاب من خلال إنقاذ أرواح المواطنين في شمال شرقي نيجيريا وفي حوض بحيرة تشاد، حيث تلقى تنظيم «داعش» ضربات موجعة على يد القوات الأميركية والنيجيرية خلال الأسابيع الأخيرة.

جاء ذلك على لسان القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى نيجيريا، كيث هيفرن، خلال حفل نظمته السفارة ليل الخميس - الجمعة، بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، وبحضور أعضاء في الحكومة النيجيرية.

نائب قائد القوات البحرية الأميركية في أوروبا خلال حضور حفل عسكري في نيجيريا (المصدر: السفارة الأميركية في أبوجا)

وقال الدبلوماسي الأميركي إن «التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ونيجيريا يقوم على تعزيز الحرب ضد الإرهاب، ودعم الازدهار الاقتصادي المشترك، والديمقراطية، والسيادة»، مشيراً إلى أن البلين «تربطهما علاقة صداقة قوية، ويتقاسمان التزاماً راسخاً بالأمن، والسيادة، والديمقراطية، والإيمان بأن الشعوب الحرة، عندما تعمل معاً، يمكنها بناء شيء استثنائي».

وقال هيفرن: «إن شراكتنا الأمنية في مكافحة الإرهاب، من حوض بحيرة تشاد إلى شمال شرقي البلاد، قد أنقذت الأرواح، وحمت المجتمعات المحلية، وأثبتت ما يمكن تحقيقه عندما تقف أمتان جنباً إلى جنب دفاعاً عن شعبيهما».

الطاقم الأميركي في مجموعة العمل المشتركة بين نيجيريا والولايات المتحدة (رويترز)

ووصف هيفرن الشراكة بين الولايات المتحدة ونيجيريا بأنها مصدر فخر واعتزاز كبيرين، مشيراً إلى أنها «لن تكتفي بالاستمرار فحسب، بل ستتجاوز البعد الأمني لتدشن حقبة جديدة من الازدهار المتبادل»، وأردف: «إن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعامل مع نيجيريا، ليس كمتلقٍّ للمساعدات، بل كشريك تجاري قدير».

وأوضح الدبلوماسي الأميركي أن التوقعات تشير إلى أنه بحلول عام 2050، ستضم قارة أفريقيا 2.5 مليار نسمة، أي ما يعادل ربع سكان العالم، بقوة شرائية تتجاوز 16 تريليون دولار، مؤكداً أن «نيجيريا تقعُ في قلب تلك القصة الاستثنائية. نحن نرى هذه الإمكانات بوضوح».

عناصر أمن في أبوجا عاصمة نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

وأشار إلى أنه من خلال الدبلوماسية التجارية، والاستثمار في القطاعات الحيوية، والشفافية، سيبني الجانبان علاقة تحقق قيماً مستدامة مثل خلق فرص العمل، والنمو الصناعي، وتعزيز سلاسل الإمداد، على حد تعبيره.

من جانبها، وصفت الحكومة النيجيرية الشراكة مع الولايات المتحدة بأنها حققت نتائج ملموسة، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن ومحاربة الإرهاب، وقالت وزارة الخارجية على لسان الوكيل الدائم والسفير دونوما أحمد الذي مثلها في الحفل، إن «الولايات المتحدة بأنها نموذج للدول التي تسعى جاهدة من أجل تقرير المصير والديمقراطية».

جندي أميركي (الثاني من اليمين) يُدرّب جنوداً نيجيريين بمعسكر بجاجي في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

وأضاف الدبلوماسي النيجيري أن «الولايات المتحدة بوصفها أقدم ديمقراطية مزدهرة في العالم، تربطها علاقة قوية مع نيجيريا، التي تمثل أكبر ديمقراطية في أفريقيا»، ثم أكد أن «التزامنا المشترك بالمبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، والشفافية، وحرية الإنسان يمثل الحجر الأساس لعلاقتنا الثنائية». وشدد على أن «الجهود المشتركة لكلا البلدين، من خلال التبادل الاستراتيجي للمعلومات الاستخباراتية، والتدريب العسكري التكتيكي المتقدم، وتحديث وتوريد العتاد الدفاعي، تستمر في تأمين المجتمعات المحلية، وتمهيد الطريق لسلام مستدام في غرب أفريقيا». وخلص إلى التأكيد: «معاً، سنواصل مواجهة التحديات العالمية، وتوسيع نطاق الاستقرار الإقليمي عبر غرب أفريقيا وخارجها، مع إطلاق الإمكانات الهائلة لشبابنا»، وفق تعبيره.

الرئيس بولا أحمد تينوبو يزور ولاية بلاتو حيث التقى عائلات الضحايا (رويترز)

على صعيد آخر، أعلن البلدان عن إطلاق دوريات بحرية مشتركة لتأمين خليج غينيا، وهو الخليج الأفريقي الغني بالنفط والغاز، والذي يمر منه واحد من أكثر خطوط الملاحة العالمية نشاطاً في أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة الولايات المتحدة في احتفال القوات البحرية النيجيرية بالذكرى السبعين لتأسيسها، وفق ما أعلنت السفارة الأميركية في منشور على منصة «إكس»، الجمعة، وقالت السفارة: «مثل الولايات المتحدة في هذا الاحتفال التاريخي اللواء بحري سكوت أو روستون، نائب قائد القوات البحرية الأميركية في أوروبا».

جنود نيجيريون يمرون أمام دبابات جاهزة للانتشار في شرق نيجيريا (رويترز)

وأضافت السفارة أن الحفل «شهد تدشين 3 سفن حربية نيجيرية جديدة، وإطلاق قوة مهام بحرية مشتركة للتصدي للتهديدات الناشئة في خليج غينيا»، مشيرة إلى أنه «على مدى عقود، ارتكز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة ونيجيريا على المساعدات الفنية، ودعم المعدات، والتبادلات المهنية، وفرص التدريب التي أسهمت في تعزيز قدرات الدفاع البحري لنيجيريا».

وأوضحت أن التعاون في مجال الأمن البحري بين البلدين برز «كنموذج استثنائي»، خصوصاً ما يتعلق بمنظومة «القدرة الإقليمية للتوعية البحرية، وهي مبادرة مدعومة من الولايات المتحدة نجحت في تحسين الوعي بالمجال البحري بشكل ملحوظ؛ ما أدى إلى تحولات إيجابية في آليات الحراسة والضبط البحري في نيجيريا من خلال تعزيز جمع المعلومات الاستخباراتية، وعمليات مكافحة القرصنة، وتحسين الأمن الملاحي»، وفق منشور السفارة الأميركية.