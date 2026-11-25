انطلق ثلاثة رواد فضاء، بينهم الباكستاني محمد زيشان علي، الأربعاء، إلى محطة الفضاء الصينية «تيانغونغ» ضمن مهمة «شنتشو-24»، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأنفقت بكين مليارات الدولارات على برنامجها الفضائي، في إطار مساعيها لإرسال رواد فضاء إلى القمر قبل حلول عام 2030، ضمن سباق تخوضه أيضاً الولايات المتحدة من خلال برنامج «أرتميس».

أفراد طاقم «شنتشو-24» يلوّحون بأيديهم قبيل انطلاقهم إلى محطة الفضاء الصينية «تيانغونغ» (ا.ف.ب)

وأقلع صاروخ «لونغ مارش 2-إف» عند الساعة 8:18 بالتوقيت المحلي (00:18 بتوقيت غرينتش) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في صحراء غوبي في شمال غربي الصين، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الصيني.

وأعلنت وكالة الفضاء الصينية أن المركبة انفصلت بنجاح عن الصاروخ بعد نحو عشر دقائق من الإقلاع ودخلت المدار.

وقالت الوكالة إن عملية الإطلاق «تكلّلت بالنجاح الكامل»، مضيفة أن أفراد الطاقم يتمتعون بحالة جيدة.

ويتألف طاقم المهمة من قائد المركبة تانغ هونغبو، ومهندس الرحلة وو يي، والباكستاني محمد زيشان علي.

رائد الفضاء الباكستاني محمد زيشان علي (أ.ف.ب)

وأصبح علي، الطيار في سلاح الجو الباكستاني والمسؤول عن الأنشطة العلمية والبحثية خلال المهمة، أول رائد فضاء أجنبي يصعد إلى محطة «تيانغونغ» الصينية.

وانضم علي إلى رحلة مدارية قصيرة يُتوقع أن تستمر نحو خمسة أيام، قبل أن يعود إلى الأرض على متن المركبة الفضائية «شنتشو-23»، التي التحمت بمحطة «تيانغونغ» في مايو (أيار).

وقالت وكالة الفضاء الباكستانية إن علي سيجري عدة تجارب في المدار، تشمل زراعة الطحالب الدقيقة بوصفها مصدراً محتملاً للغذاء والأكسجين في المهمات الفضائية المستقبلية، واختبار تأثير الرحلات الفضائية على بذور الكينوا.

ويقود الطاقم الموجود حالياً على متن محطة «تيانغونغ» الفضائية تشو يانغتشو (40 عاماً)، إلى جانب لاي كا-يينغ وتشانغ تشي يوان، البالغين أيضاً 40 عاماً.

وتُعد لاي أول رائدة فضاء من هونغ كونغ والمرأة الوحيدة الموجودة حالياً على متن المحطة الفضائية.

وبعد وصول الطاقم الجديد إلى «تيانغونغ»، سيعود علي إلى الأرض رفقة لاي وتشانغ، على أن يبقى تشو لاستكمال أول إقامة صينية كاملة لمدة عام في الفضاء.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أشاد بالمهمة، معتبراً أنها تعكس «الثقة الاستثنائية والاحترام المتبادل والأخوّة الراسخة» بين البلدين.

وقال إن «الصداقة بين باكستان والصين تتجاوز قمم الهيمالايا في رحلتها إلى الفضاء الخارجي».