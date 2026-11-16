الصين تؤكد عقد شي قمة ثلاثية مع ترمب وبوتين في 19 نوفمبر

صورة جماعية لقادة وممثلي دول آسيان خلال قمتهم في مانيلا الأحد (أ.ف.ب)

انطلقت قمة لرابطة دول جنوب شرقي آسيا، الأحد، في مانيلا، يبحث خلالها قادة هذه البلدان مسائل التجارة والأمن وأزمة الطاقة، قبل أن ينضم إليهم لاحقاً الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويصل ترمب الثلاثاء عند انتهاء «قمة آسيان» في زيارة يعقد خلالها لقاء مع قادة الهند واليابان وأستراليا، الدول الثلاث المشاركة مع الولايات المتحدة في تحالف «كواد». ويعقد اجتماع التحالف المصمم ليشكل ثقلاً موازناً للنفوذ الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قبل قمة ثلاثية الخميس بين ترمب والرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين في شنجن بالصين.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستعد للقيام بجولة آسيوية تقوده إلى كل من الفلبين والصين (رويترز)

ويؤدي ترمب جولته الآسيوية هذه في أعقاب الخسائر الفادحة التي تكبدها حزبه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، مما أدى إلى تراجع مكانته السياسية داخل الولايات المتحدة.

استعادة الزخم

وقال كيرت كامبل، نائب وزير الخارجية الأميركي السابق في إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن: «أعتقد أنه، كغيره من الرؤساء، أدرك أنه عندما تواجه الأوضاع الداخلية صعوبات حقيقية، فإن الحل هو ركوب الطائرة والتوجه إلى الخارج للانخراط في الشؤون الدولية».

ويسعى الرئيس الجمهوري من خلال هذه الجولة الخارجية إلى استعادة الزخم السياسي، حيث يعتزم إحداث صدى واسع عبر عقد لقاء ثلاثي تاريخي يجمعه بالرئيسين الصيني والروسي، لبحث الترسانات النووية لبلدانهم.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لدى زيارته المركز الإعلامي خلال القمة التاسعة والأربعين لرابطة «آسيان» في مانيلا الأحد (أ.ف.ب)

وفي العاصمة الفلبينية، تحدث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي دعي إلى الاجتماعات، الأحد، عن «العبرة الاستثنائية» التي استخلصتها بلاده من الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترمب عليها. وقال لولا الذي أعيد انتخابه: «عوضاً عن التباكي والتسول... بحثنا عن شركاء آخرين»، بما يؤمن للبلاد زيادة في الفائض التجاري بنسبة 60 في المائة. وختم أن هذا يثبت أن «التعددية أجدى بكثير من الأحادية».

ومن جانبه، أشرف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الأحد، على توقيع اتفاقية تعزز التعاون الدفاعي مع الفلبين، في ظل تنامي الوجود العسكري الصيني في جنوب شرقي آسيا.

الشرطة الفلبينية تمنع متظاهرين من التوجه إلى مقر قمة «آسيان» في مانيلا الأحد (إ.ب.أ)

«باكس سيليكا»

ونُشر نحو 20 ألف عنصر من الشرطة في مانيلا لضمان الأمن خلال القمة، مع ترقب خروج آلاف المتظاهرين الثلاثاء في مسيرة ضد ترمب دعت إليها منظمات تقدمية. وتستهدف المظاهرة بصورة أساسية برنامج «باكس سيليكا» الأميركي الرامي إلى التصدي لهيمنة الصين على إمدادات أشباه الموصلات والمعادن الأرضية النادرة، والذي يهدد مشروعه الرئيسي القاضي بإنشاء موقع تصنيع يمتد على مساحة 1620 هكتاراً شمال مانيلا، بإجبار عائلات من السكان الأصليين على النزوح.

ورأى جيروم أدونيس، المسؤول النقابي في مظاهرة أولى جمعت نحو مائتي شخص الأحد، أن البرنامج «هو بوضح لصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وضد مصلحة الشعب الفلبيني وسيادتنا وأراضينا».

وانطلقت سلسلة من الاجتماعات منذ السبت؛ إذ أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إتمام المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة واسعة النطاق مع الفلبين، فضلاً عن مساع بذلها قادة «آسيان» للتوافق حول مسائل مثل تلوث الهواء المنبعث من إندونيسيا، أو استراتيجيات لتقاسم الوقود لمواجهة تداعيات الحرب في إيران.

لكن يبدو أن مسألتين تعكّران العلاقات الإقليمية منذ سنوات، هما وضع «مدونة سلوك» في بحر الصين الجنوبي والعلاقات مع ميانمار، ستنتقلان إلى سنغافورة حين تتولى الرئاسة الدورية للرابطة في عام 2027.

ويشار إلى أن ميانمار مستبعدة من لقاءات القمة لآسيان منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح عام 2021 بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة وأشعل حربا أهلية لا تزال مستمرة.

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن يلقي كلمة خلال لقاء قادة «آسيان» مع ممثلي «شباب آسيان» في مانيلا الأحد (أ.ب)

«مدونة سلوك»

ودعا قادة «آسيان» في مسودة بيان إلى «تواصل محسوب مع ميانمار عبر مقاربة تدريجية وتقوم على تحقيق التقدم، مع أخذ التطورات الميدانية في الحسبان». وتأمل «آسيان» من خلال ذلك حض سلطات ميانمار على تنفيذ خطة سلام من خمس نقاط تدعو إليها من أجل إنهاء الحرب بين الجيش وتحالف يضم متمردين مطالبين بالديمقراطية وجماعات مسلحة تمثل أقليات عرقية.

وفيما يتعلق بـ«مدونة السلوك» التي تسعى دول «آسيان» للتفاوض بشأنها مع بكين في بحر الصين الجنوبي، أكدت وزيرة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو مساء الأحد أنها لن تُبرم هذه السنة. وقالت للصحافيين: «آمل أن تتوصل سنغافورة إلى إتمام هذه المحادثات».

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن (يمين) يتقدم قادة وممثلي دول رابطة «آسيان» إلى قاعة الاجتماعات في مانيلا الأحد (إ.ب.أ)

وذكر دبلوماسي من إحدى دول المنطقة شارك في التحضير للقمة، أنه لا يتوقع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في مانيلا، فيما أعلنت لازارو السبت أن المفاوضات أنجزت بنسبة «80 في المائة»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتطالب بكين بالسيادة على القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي رغم حكم صادر عن القضاء الدولي يؤكد أن «لا أساس قانونياً» لهذه المطالب. وتقع حوادث باستمرار بين خفر السواحل الصينيين والفلبينيين.

وخلال اجتماع الشهر الماضي لوزراء دفاع دول «آسيان»، لم ترسل الصين سوى ملحق في سفارتها، مبدية بذلك استياءها بعد تصريحات لمسؤولين فلبينيين.

وأرسلت بكين هذه المرة رئيس وزرائها لي تشيانغ إلى مانيلا. وبموازاة القمة، تعقد في مانيلا الأحد ندوة سنوية مخصصة تحديداً لمطالب بكين الإقليمية.