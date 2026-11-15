وزير النقل الأميركي يتعهد بالكشف عن سبب وقف الرحلات الجوية

قال وزير النقل الأميركي، اليوم الأحد، إن الحكومة تريد التأكد من تحديد «السبب الجذري» للمشكلات التي أدت إلى وقف الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، قبل إجراء إصلاحات واسعة النطاق على نظام مراقبة الحركة الجوية.

وخرج الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن صمته إزاء الاضطراب الاستثنائي الذي أربك حركة السفر الجوي، وأثار تساؤلات مقلقة بشأن مدى هشاشة نظام يشكل جزءاً أساسياً من البنية التحتية للبلاد، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال وزير النقل، شون دافي، إن المسؤولين يحللون جهازي توجيه إشارات (راوتر) تم تركيبهما خلال الأسابيع الأخيرة في منشأتين تابعتين لإدارة الطيران الفيدرالية في ولايتي أركنساس وتكساس.

وخلال ظهوره في 5 برامج إخبارية تلفزيونية، كثف دافي ضغطه على الكونغرس لتوفير مليارات الدولارات الإضافية لتحديث نظام قال إنه عانى الإهمال لعقود. وأضاف: «سنعمل على تحديد السبب الجذري للمشكلة، ثم نمضي قدماً انطلاقاً من ذلك».

وأعلنت إدارة ترمب، الأحد، أن اضطراب حركة الطيران الناجم عن قرار وقف إقلاع الرحلات الجوية قد يستمر يوماُ إضافياً، بعدما كانت السلطات تأمل عودة الملاحة الجوية تدريجياً إلى طبيعتها بحلول مساء الأحد، إثر توقف شامل لحركة الطيران، الجمعة، بسبب خلل خلال أعمال إصلاح خطوط الاتصالات.

وأُلغيت مئات الرحلات الإضافية، فيما أثيرت تساؤلات بشأن كيفية وقوع اضطراب بهذا الحجم في أكبر اقتصاد في العالم، وهو بلد يعتز بتفوقه التكنولوجي.

وأرجع مسؤولون الخلل الكبير الذي وقع، الجمعة، إلى أخطاء خلال أعمال تحديث كابلات الاتصالات المستخدمة في مراقبة الحركة الجوية.

وكسر ترمب، الأحد، صمتاً استمر أياماً على غير عادته بشأن قرار وقف الإقلاع، لكنه اكتفى بتحميل سلفه جو بايدن مسؤولية الأزمة، إذ وصف إدارة حكومة بايدن لقطاع الطيران بأنها «كارثة».

وكان رئيس إدارة الطيران الفيدرالية، براين بيدفورد، قد أعلن، السبت، أن حركة الطيران ستعود إلى طبيعتها بحلول نهاية يوم الأحد، بعدما تقطعت السبل بملايين الأميركيين في المطارات.

لكن وزير النقل قال صباح الأحد إن إعادة الطائرات وأطقمها والمسافرين إلى وجهاتهم ستستغرق وقتاً أطول.

وقال دافي لشبكة «إيه بي سي نيوز» إن «حركة الطيران في المجال الجوي ستبدأ بالعودة إلى طبيعتها اليوم، لكن العودة الكاملة ستكون على الأرجح غداً».

وأضاف: «أدى ما حدث الجمعة إلى وجود طائرات وأطقم في غير مواقعها المعتادة، لذا فإن إعادة الأمور إلى نصابها تستغرق بعض الوقت».

ورفض دافي بشكل قاطع الدعوات إلى استقالته بسبب الفوضى التي شهدها قطاع الطيران، مؤكداً أنه ورث بنية تحتية شديدة التقادم لمراقبة الحركة الجوية، تشمل، حسب قوله، أجهزة رادار يعود تاريخها إلى ستينات القرن الماضي.