قادة القوى الكبرى يلتقون في مانيلا مع انطلاق قمة آسيان

انطلقت قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، الأحد، في مانيلا، سيبحث خلالها قادة هذه البلدان مسائل التجارة والأمن وأزمة الطاقة، على أن ينضم إليهم لاحقا الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويصل ترمب، الثلاثاء، عند انتهاء قمة آسيان، في زيارة يعقد خلالها لقاءً مع قادة الهند واليابان وأستراليا، الدول الثلاث المشاركة مع الولايات المتحدة في تحالف «كواد»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويُعقد اجتماع التحالف المصمَّم ليشكل ثقلاً موازناً للنفوذ الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قبل قمة ثلاثية، الخميس، بين ترمب والرئيسين الصيني شي جينبينغ، والروسي فلاديمير بوتين في شنغن بالصين.

وتحدث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي دُعي إلى مانيلا، الأحد، عن «العبرة الاستثنائية» التي استخلصتها بلاده من الرسوم الجمركية المشدَّدة التي فرضها ترمب عليها.

جانب من مراسم افتتاح القمة 49 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا (رويترز)

وقال لولا، الذي أُعيد انتخابه مؤخراً: «عوضاً عن التباكي والتسول... بحثنا عن شركاء آخرين»، مما ضمن زيادة في الفائض التجاري البرازيلي بنسبة 60 في المائة.

وختم أن هذا يثبت أن «التعددية أجدى بكثير من الأحادية».

من جانبه، أشرف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الأحد، على توقيع اتفاقية تعزز التعاون الدفاعي مع الفلبين، في ظل تنامي الوجود العسكري الصيني في جنوب شرق آسيا.

«باكس سيليكا»

ونُشر نحو 20 ألف عنصر من الشرطة في مانيلا لضمان الأمن خلال القمة، مع ترقب خروج آلاف المتظاهرين، الثلاثاء، في مسيرة ضد ترمب دعت إليها منظمات تقدمية.

وتستهدف التظاهرة بصورة أساسية برنامج «باكس سيليكا» الأميركي الرامي إلى التصدي لهيمنة الصين على إمدادات أشباه الموصلات والمعادن الأرضية النادرة، والذي يهدد مشروعه الرئيسي القاضي بإنشاء موقع تصنيع يمتد على مساحة 1620 هكتاراً شمال مانيلا، بإجبار عائلات من السكان الأصليين على النزوح.

ورأى جيروم أدونيس، المسؤول النقابي خلال تظاهرةٍ أولى جمعت نحو مائتي شخص، الأحد، أن البرنامج «هو بوضح لصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وضد مصلحة الشعب الفلبيني وسيادتنا وأراضينا».

عناصر أمن يقفون للحراسة خارج منطقة محظورة خلال قمة آسيان 49 في مانيلا بالفلبين (رويترز)

وانطلقت سلسلة من الاجتماعات منذ السبت، إذ أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إتمام المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة واسعة النطاق مع الفلبين، فضلاً عن مساعٍ بذلها قادة «آسيان» للتوافق حول مسائل مثل تلوث الهواء المنبعث من إندونيسيا، أو استراتيجيات لتقاسم الوقود لمواجهة تداعيات الحرب في إيران.

لكن يبدو أن مسألتين تعكّران العلاقات الإقليمية منذ سنوات، وهما وضع «مدونة سلوك» في بحر الصين الجنوبي والعلاقات مع بورما، ستنتقلان إلى سنغافورة حين تتولى الرئاسة الدورية للرابطة في 2027.

وبورما مستبعدة من لقاءات القمة لـ«آسيان» منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح عام 2021 بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، وأشعل حرباً أهلية لا تزال مستمرة.

حارس أمن يقف في المركز الصحافي خلال القمة 49 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا (أ.ف.ب)

«مدونة سلوك»

وصرحت وزيرة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو، للصحافيين، السبت، بأنه «لا تقدم» بشأن الموقف من بورما المتهمة بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

أما بالنسبة إلى التوصل هذه السنة إلى «مدونة السلوك» في بحر الصين الجنوبي بين دول الرابطة والصين، فيبدو أن الآمال تراجعت بهذا الصدد.

وقال دبلوماسي من إحدى دول المنطقة شارك في التحضير للقمة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه لا يتوقع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في مانيلا، فيما أعلنت لازارو، السبت، أن المفاوضات أُنجزت بنسبة «80 في المائة».

مشهد عام لنصب الاستقلال في مانيلا (أ.ف.ب)

وتطالب بكين بالسيادة على القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي رغم حكم صادر عن القضاء الدولي يؤكد أنه «لا أساس قانونياً» لهذه المطالب. وتقع حوادث باستمرار بين خفر السواحل الصينيين والفلبينيين.

وخلال اجتماع الشهر الماضي لوزراء دفاع دول آسيان، لم ترسل الصين سوى ملحق في سفارتها، مبديةً بذلك استياءها بعد تصريحات لمسؤولين فلبينيين. وأرسلت بكين هذه المرة رئيس وزرائها لي تشيانغ، إلى مانيلا.

وبموازاة القمة، تُعقد في مانيلا، الأحد، ندوة سنوية مخصصة تحديداً لمطالب بكين الإقليمية.