عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:57 دقيقه
الاقتصاد

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

مشروع رياح في مكة يتصدر الجولة الثامنة... وطرح محطتين شمسيتين في الرياض وعسير

ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)
ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)
TT
TT

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)
ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)

تتجه السعودية إلى توسيع محفظة مشروعات الطاقة المتجددة، مع وصول القدرات الإجمالية للمشروعات قيد التطوير إلى نحو 79 غيغاواط، وفق ما أعلنه وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان، في إطار مستهدفاتها لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، بما يدعم تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على الوقود السائل.

وجاء إعلان الوزير خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31» في أنطاليا، بالتزامن مع إعلان الشركة السعودية لشراء الطاقة فتح باب التأهيل للمطورين للمشاركة في الجولة الثامنة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تضم ثلاثة مشروعات للطاقة الشمسية والرياح بقدرة إجمالية تبلغ 3.2 غيغاواط.

وتشمل الجولة مشروع «المزيرعة» لطاقة الرياح بقدرة 1.3 غيغاواط في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب مشروع «طمير» للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الرياض، ومشروع «شرق العموة» بقدرة غيغاواط واحد في منطقة عسير. وبذلك تتوزع القدرات المطروحة بين 1.9 غيغاواط من الطاقة الشمسية و1.3 غيغاواط من طاقة الرياح.

ويمثل فتح باب التأهيل مرحلة أولية في إجراءات المنافسة، إذ تتولى الشركة السعودية لشراء الطاقة إعداد الدراسات الأولية وطرح المشروعات، قبل استكمال إجراءات المنافسة واختيار المطورين وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة. ومن ثم، فإن الإعلان لا يعني بدء إنشاء المحطات أو ترسية عقودها.

مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح في منطقة الجوف (موقع رؤية 2030)

مشروعات بمراحل تنفيذ مختلفة

ويأتي هذا التوسع ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يستهدف الوصول إلى قدرات تتراوح بين 100 و130 غيغاواط بحلول 2030، بحسب متتبّع مشروعات الطاقة المتجددة الصادر عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك».

وتعكس الأرقام حجم المشروعات المدرجة ضمن خطط التطوير، لكنها تبرز في الوقت نفسه أهمية التمييز بين القدرات قيد التطوير وتلك التي دخلت مرحلة الإنشاء أو التشغيل، عند قياس التقدم نحو المستهدفات.

ويرصد متتبّع مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية نحو 70 غيغاواط من القدرات، موزعة على 58 مشروعاً، تشمل مشروعات عاملة وأخرى قيد التطوير أو مطروحة للمنافسة، وفق بيانات سبتمبر (أيلول) 2026. ويبلغ عدد المشروعات العاملة 17 مشروعاً، مقابل 24 مشروعاً قيد التطوير و17 مشروعاً مطروحاً للمنافسة.

التخزين ضمن خطط التوسع

ولا يقتصر التوسع في قطاع الطاقة المتجددة على إنشاء محطات التوليد، بل يمتد إلى تطوير أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، التي تتيح الاحتفاظ بالطاقة المنتجة واستخدامها في أوقات لاحقة، بما يعزز الاستفادة من إنتاج المصادر المتجددة ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية.

ووفق وثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثانية للمملكة المقدمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تبلغ السعة الإجمالية لمشروعات تخزين الطاقة التي طرحتها السعودية نحو 30 غيغاواط ساعة، دخل منها 8 غيغاواط ساعة مرحلة التشغيل والربط بالشبكة، بينما تتوزع السعة المتبقية، البالغة 22 غيغاواط ساعة، على مشروعات لا تزال في مراحل مختلفة من التطوير.

مشروع سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يمثل نواة مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (واس)

استثمارات بـ8.2 مليار دولار

وتتوزع مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية بين مطورين محليين وشركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، من بينها «أكوا» و«بديل»، إلى جانب شركة أرامكو السعودية للطاقة «سابكو».

وفي 14 يوليو (تموز) 2025، وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات جديدة، بقدرة إجمالية تبلغ 15 غيغاواط، وباستثمارات أولية قُدِّرت بنحو 8.3 مليار دولار، بمشاركة تحالف تقوده «أكوا باور» ويضم «بديل» و«سابكو».

وأعلنت «أكوا» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 استكمال الإغلاق المالي للمشروعات السبعة، بقيمة استثمارية بلغت 8.2 مليار دولار (31 مليار ريال)، لتأمين تمويل تطويرها. وتتوزع المشروعات على خمس محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 12 غيغاواط، ومحطتين لطاقة الرياح بقدرة 3 غيغاواط.

وتضم المشروعات الشمسية خمس محطات هي «بيشة» و«الهميج» و«خليص» و«عفيف 1» و«عفيف 2»، بقدرة إجمالية تبلغ 12 غيغاواط، بينما تشمل مشروعات الرياح محطتي «ستارة» و«شقراء» بقدرة إجمالية تبلغ 3 غيغاواط. وتتوزع المحطات السبع على مناطق مختلفة من المملكة، ومن المقرر أن تدخل الخدمة تباعاً خلال النصف الثاني من عام 2027 والنصف الأول من عام 2028.

وتندرج المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، بينما يستهدف صندوق الاستثمارات العامة تطوير 70 في المائة من القدرات المستهدفة للطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030.

اقرأ أيضاً

عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)

عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

مواضيع
الطاقة المتجددة وزارة الطاقة السعودية رؤية 2030 الاقتصاد السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

قادة القوى الكبرى يلتقون في مانيلا مع انطلاق قمة آسيان

آسيا صورة جماعية خلال افتتاح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا بالفلبين (أ.ب)

قادة القوى الكبرى يلتقون في مانيلا مع انطلاق قمة آسيان

انطلقت قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، الأحد، في مانيلا سيبحث خلالها قادة هذه البلدان مسائل التجارة والأمن وأزمة الطاقة، على أن ينضم إليهم لاحقاً الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
أوروبا ناشطون في مجال المناخ خلال مظاهرة في محيط مقر انعقاد قمة «كوب 31» لمطالبة الحكومات باتخاذ إجراءات لخفض الانبعاثات والاحتباس الحراري (أ.ف.ب)
أوروبا

الأمم المتحدة تدعو أطراف «كوب 31» في تركيا للإسراع في التوصل إلى اتفاق

دعت الأمم المتحدة الدول المشاركة في قمة «كوب 31» في أنطاليا، جنوب تركيا، للتحرك سريعاً للتوصل إلى اتفاق حول إجراءات لمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
تقرير إخباري صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)
الاقتصاد

تقرير إخباري «كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

طالب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة بتمويل أكبر لمكافحة تغير المناخ وبتحويل التعهدات إلى خطوات عملية، وسط غياب قادة دول كبرى عن «كوب 31»...

سعيد عبد الرازق (أنطاليا (تركيا))
الاقتصاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)
الاقتصاد

تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سيون ستيل يتحدث خلال مراسم افتتاح «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
الاقتصاد

الأمم المتحدة تدعو إلى مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030

دعت الأمم المتحدة إلى مضاعفة الطاقة المتجددة بحلول 2030 وتسريع تمويل التكيف وخفض الميثان وسط خلافات تمويلية وتحديات تنفيذ الالتزامات المناخية

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد

«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
TT
TT

«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)

أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، الاثنين، بأن تعاملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلنة، خلال العام الحالي، تشير إلى امتلاكه أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تتراوح بين 13 و62 مليون دولار حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي.

وقالت الصحيفة، استناداً إلى مراجعتها الإفصاحات المالية لترمب، إن هذه البيانات لا تشمل التعاملات التي جرت خلال الشهرين الماضيين، بسبب التأخر في الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن حجم حيازته من أسهم «إنفيديا» ارتفع بشكل ملحوظ، مقارنة بنهاية عام 2024، حين تراوحت قيمتها بين 615 ألف دولار و1.3 مليون دولار.

ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق بصورة مستقلة من تقرير الصحيفة، كما لم يردَّ البيت الأبيض أو شركة «إنفيديا» فوراً على طلبات الوكالة للتعليق.

ويأتي الكشف عن هذه الاستثمارات في وقت تزداد فيه التدقيقات بشأن شركة «إنفيديا» وعلاقاتها بإدارة ترمب، بعدما استقال المؤسس المشارك للشركة، جنسن هوانغ، الأسبوع الماضي، من منصب الرئيس التنفيذي، على خلفية فضيحة تتصل بعلاقته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بأجهزة استخبارات في بكين.

في سياق متصل، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأحد، بأن إدارة ترمب تعتزم تصنيف «إنفيديا» وأكثر من 24 شركة أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة «الأبطال الوطنيين»، في إطار توجه لتعزيز قدرة الشركات الأميركية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائجها المالية الفصلية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ويُعد هوانغ أحد أقرب حلفاء ترمب في وادي السيليكون، وتعود العلاقة بينهما إلى عام 2025 على الأقل.

وكان مراسل لـ«رويترز» قد شاهد اسم هوانغ يظهر على هاتف ترمب، خلال مكالمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي الشهر نفسه، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستسمح لـ«إنفيديا» بتصدير معالجات «إتش 200» (H200)، وهي ثاني أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي لدى الشركة، إلى الصين، مقابل حصول الحكومة الأميركية على رسوم تعادل 25 في المائة من قيمة المبيعات.

مواضيع
دونالد ترمب الاقتصاد الأميركي شركات الذكاء الاصطناعي أميركا
الاقتصاد

مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.06 % عند 10264 نقطة

مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)
TT
TT

مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.06 % عند 10264 نقطة

مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق عند 10264 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 10293 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى عند 10199 نقطة.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة، بمكاسب بلغت 0.62 في المائة، ليغلق عند 8210 نقاط، مدعوماً بصعود سهم «اتحاد اتصالات» بنسبة 1.45 في المائة، ليغلق عند 59.45 ريال.

وفي قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً، تصدر سهم «الإعادة السعودية» المكاسب، مرتفعاً بنسبة 8.63 في المائة، ليغلق عند 26.82 ريال، تلاه سهم «رؤوم» بنسبة 5.60 في المائة، عند 85.80 ريال، ثم سهم «هرفي للأغذية» بمكاسب بلغت 5.48 في المائة، ليغلق عند 13.66 ريال.

في المقابل، جاءت الشركات الأكثر انخفاضاً يتصدرها سهم «أسلاك» ليغلق عند 17.67 ريال، تلاه سهم «كيمانول» ليغلق عند 21.94 ريال، ثم سهم «الاتحاد» الذي أغلق عند 4.91 ريال، وسط خسائر تتراوح بين 9.62 في المائة و5.21 في المائة.

مواضيع
أخبار السعودية اقتصاد تداول السوق المالية السعودية السعودية
الاقتصاد

السعودية تصدر أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال 9 أشهر

مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)
مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)
TT
TT

السعودية تصدر أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال 9 أشهر

مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)
مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)

أصدرت السعودية أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في إطار جهود تنظيم النمو العمراني ورفع كفاءة المدن، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العمراني.

وقالت وزارة البلديات والإسكان إن إصدار التراخيص يتم عبر منصة «بلدي» بإجراءات إلكترونية ميسّرة، تشمل تحديد نوع الرخصة وإدخال بيانات مقدم الطلب، واختيار القرار المساحي، واستكمال المخططات والمستندات المطلوبة من خلال المكتب الهندسي، وصولاً إلى إصدار الرخصة بعد استيفاء المتطلبات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تسهم في تنظيم أعمال البناء والتطوير العمراني، وتسهيل التراخيص بما يدعم الاستثمار، إلى جانب تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الخدمات البلدية، من خلال تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.

مواضيع
العقارات الاقتصاد السعودي السعودية