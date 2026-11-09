الصين تنفي مزاعم محاولة الإيقاع برئيس «إنفيديا» في مخطط تجسس

نفت الصين، اليوم (الاثنين)، وجود محاولة للإيقاع بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، ضمن مخطط تجسس، ووصفت الاتهامات بالتجسس بأنها مزاعم لا تستند إلى أدلة، وتندرج ضمن حملة لتشويه صورة بكين.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن هوانغ اعترف لمجلس إدارة «إنفيديا» بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية في مجال الأعمال، كانت أجهزة الاستخبارات الأميركية قد خلصت إلى أنها تجمع معلومات لصالح بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون، اليوم، إن «ما تسمى اتهامات التجسس الصيني لا تستند إلى أدلة، وليست سوى حملة لتشويه صورة الصين».

في سياق متصل، تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 5 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، اليوم.

كانت «إنفيديا» قد أعلنت، أمس، أنها ستفتح تحقيقاً في القضية.

ولم يكشف هوانغ هوية الشخصية التي ارتبط بها في العلاقة خارج إطار الزواج.

وفي رسالة وجهها إلى موظفي شركة «إنفيديا»، حصلت عليها وكالة «أسوشييتد برس»، اعترف هوانغ بخيانته لزوجته، مقدماً اعتذاره لعائلته وزملائه، ومؤكداً تحمله «المسؤولية الكاملة» عن تصرفاته.

وكتب هوانغ، في الرسالة، أن «قيادة (إنفيديا) هي أعظم شرف في حياتي. تقع على عاتقي مسؤولية خدمتكم وأن أكون جديراً بثقتكم، لكنني أخفقت في الوفاء بهذه المسؤولية».

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال المؤتمر السنوي للشركة في مقرها بمجمع شيلين-بيتو التكنولوجي في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)

من جانبه، قال مجلس إدارة «إنفيديا»، في بيان، إنه «لا يوجد ما يدعو للاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للخطر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التحقيق الذي يجريه سيشمل فحص جميع المعلومات المتاحة. وأكد المجلس أن هوانغ «يدعم عملية المراجعة هذه بشكل كامل، وقد تعهد بالتعاون معها».

وسوف يظل هوانغ (63 عاماً) رئيساً تنفيذياً للشركة في أثناء التحقيق.

من ناحيته قال المتحدث باسم الشركة، جون ريزو: «خبر اليوم لن يبطئ (إنفيديا)... جنسن ملتزم بمواصلة قيادة (إنفيديا) كرئيس تنفيذي دون أي اضطراب».

يُذكر أن «إنفيديا» لاعب رئيسي في السباق العالمي لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم استخدام رقائقها في تشغيل كثير من مراكز البيانات وأنظمة الكمبيوتر التي تُستخدم لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. كما أن معالجاتها المتقدمة تخضع لقيود صارمة على تصديرها، بهدف منع حصول الصين على تكنولوجيا الرقائق المتطورة.

كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت الشهر الماضي أن المخابرات الأميركية اكتشفت أن هوانغ أقام علاقة حميمة مع أليس هوانغ، وهي مواطنة صينية ومسؤولة في شركة «ميغاسبيد» لمراكز البيانات في سنغافورة، وأنها كانت تقدم معلومات مباشرة للصين.

كانت أليس هوانغ محررة تلفزيونية في الصين قبل أن تصبح مسؤولة كبيرة في شركة «ميغاسبيد» لمراكز البيانات في سنغافورة، والتي أصبحت فيما بعد واحدة من أكبر عملاء «إنفيديا» في جنوب شرقي آسيا.

واشترت «ميغاسبيد» رقائق من «إنفيديا» بأكثر من 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي رسالته لموظفي «إنفيديا» لم يذكر جنسن هوانغ اسم أليس هوانغ، ولم يتطرق إلى صلاتها المزعومة بالسلطات الصينية. في الوقت نفسه أشار إلى المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي أثارتها تقارير إخبارية، مؤكداً دعمه للتحقيق الذي يُجريه مجلس الإدارة واستعداده للتعاون الكامل في هذا الشأن.

وقال هوانغ: «أنا أحب بلادنا وشركتنا، وألتزم بحماية (إنفيديا) ودعم الأمن القومي الأميركي».

من جانبه، قال الرئيس دونالد ترمب إنه لم يتحدث مع هوانغ بشأن هذه التطورات الأخيرة، لكنه أشاد به قائلاً: «آمل أن يكون كل شيء على ما يرام؛ فقد قام بعمل رائع للغاية».