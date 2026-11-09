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العالم آسيا

الصين تنفي مزاعم محاولة الإيقاع برئيس «إنفيديا» في مخطط تجسس

الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)
الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)
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الصين تنفي مزاعم محاولة الإيقاع برئيس «إنفيديا» في مخطط تجسس

الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)
الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)

نفت الصين، اليوم (الاثنين)، وجود محاولة للإيقاع بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، ضمن مخطط تجسس، ووصفت الاتهامات بالتجسس بأنها مزاعم لا تستند إلى أدلة، وتندرج ضمن حملة لتشويه صورة بكين.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن هوانغ اعترف لمجلس إدارة «إنفيديا» بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية في مجال الأعمال، كانت أجهزة الاستخبارات الأميركية قد خلصت إلى أنها تجمع معلومات لصالح بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون، اليوم، إن «ما تسمى اتهامات التجسس الصيني لا تستند إلى أدلة، وليست سوى حملة لتشويه صورة الصين».

في سياق متصل، تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 5 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، اليوم.

كانت «إنفيديا» قد أعلنت، أمس، أنها ستفتح تحقيقاً في القضية.

ولم يكشف هوانغ هوية الشخصية التي ارتبط بها في العلاقة خارج إطار الزواج.

وفي رسالة وجهها إلى موظفي شركة «إنفيديا»، حصلت عليها وكالة «أسوشييتد برس»، اعترف هوانغ بخيانته لزوجته، مقدماً اعتذاره لعائلته وزملائه، ومؤكداً تحمله «المسؤولية الكاملة» عن تصرفاته.

وكتب هوانغ، في الرسالة، أن «قيادة (إنفيديا) هي أعظم شرف في حياتي. تقع على عاتقي مسؤولية خدمتكم وأن أكون جديراً بثقتكم، لكنني أخفقت في الوفاء بهذه المسؤولية».

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال المؤتمر السنوي للشركة في مقرها بمجمع شيلين-بيتو التكنولوجي في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)

من جانبه، قال مجلس إدارة «إنفيديا»، في بيان، إنه «لا يوجد ما يدعو للاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للخطر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التحقيق الذي يجريه سيشمل فحص جميع المعلومات المتاحة. وأكد المجلس أن هوانغ «يدعم عملية المراجعة هذه بشكل كامل، وقد تعهد بالتعاون معها».

وسوف يظل هوانغ (63 عاماً) رئيساً تنفيذياً للشركة في أثناء التحقيق.

من ناحيته قال المتحدث باسم الشركة، جون ريزو: «خبر اليوم لن يبطئ (إنفيديا)... جنسن ملتزم بمواصلة قيادة (إنفيديا) كرئيس تنفيذي دون أي اضطراب».

يُذكر أن «إنفيديا» لاعب رئيسي في السباق العالمي لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم استخدام رقائقها في تشغيل كثير من مراكز البيانات وأنظمة الكمبيوتر التي تُستخدم لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. كما أن معالجاتها المتقدمة تخضع لقيود صارمة على تصديرها، بهدف منع حصول الصين على تكنولوجيا الرقائق المتطورة.

كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت الشهر الماضي أن المخابرات الأميركية اكتشفت أن هوانغ أقام علاقة حميمة مع أليس هوانغ، وهي مواطنة صينية ومسؤولة في شركة «ميغاسبيد» لمراكز البيانات في سنغافورة، وأنها كانت تقدم معلومات مباشرة للصين.

كانت أليس هوانغ محررة تلفزيونية في الصين قبل أن تصبح مسؤولة كبيرة في شركة «ميغاسبيد» لمراكز البيانات في سنغافورة، والتي أصبحت فيما بعد واحدة من أكبر عملاء «إنفيديا» في جنوب شرقي آسيا.

واشترت «ميغاسبيد» رقائق من «إنفيديا» بأكثر من 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي رسالته لموظفي «إنفيديا» لم يذكر جنسن هوانغ اسم أليس هوانغ، ولم يتطرق إلى صلاتها المزعومة بالسلطات الصينية. في الوقت نفسه أشار إلى المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي أثارتها تقارير إخبارية، مؤكداً دعمه للتحقيق الذي يُجريه مجلس الإدارة واستعداده للتعاون الكامل في هذا الشأن.

وقال هوانغ: «أنا أحب بلادنا وشركتنا، وألتزم بحماية (إنفيديا) ودعم الأمن القومي الأميركي».

من جانبه، قال الرئيس دونالد ترمب إنه لم يتحدث مع هوانغ بشأن هذه التطورات الأخيرة، لكنه أشاد به قائلاً: «آمل أن يكون كل شيء على ما يرام؛ فقد قام بعمل رائع للغاية».

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العالم آسيا

الصين تنفي مزاعم محاولة الإيقاع برئيس «إنفيديا» في مخطط تجسس

الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)
الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)
TT
TT

الصين تنفي مزاعم محاولة الإيقاع برئيس «إنفيديا» في مخطط تجسس

الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)
الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)

نفت الصين، اليوم (الاثنين)، وجود محاولة للإيقاع بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، ضمن مخطط تجسس، ووصفت الاتهامات بالتجسس بأنها مزاعم لا تستند إلى أدلة، وتندرج ضمن حملة لتشويه صورة بكين.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن هوانغ اعترف لمجلس إدارة «إنفيديا» بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية في مجال الأعمال، كانت أجهزة الاستخبارات الأميركية قد خلصت إلى أنها تجمع معلومات لصالح بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون، اليوم، إن «ما تسمى اتهامات التجسس الصيني لا تستند إلى أدلة، وليست سوى حملة لتشويه صورة الصين».

في سياق متصل، تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 5 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، اليوم.

كانت «إنفيديا» قد أعلنت، أمس، أنها ستفتح تحقيقاً في القضية.

ولم يكشف هوانغ هوية الشخصية التي ارتبط بها في العلاقة خارج إطار الزواج.

وفي رسالة وجهها إلى موظفي شركة «إنفيديا»، حصلت عليها وكالة «أسوشييتد برس»، اعترف هوانغ بخيانته لزوجته، مقدماً اعتذاره لعائلته وزملائه، ومؤكداً تحمله «المسؤولية الكاملة» عن تصرفاته.

وكتب هوانغ، في الرسالة، أن «قيادة (إنفيديا) هي أعظم شرف في حياتي. تقع على عاتقي مسؤولية خدمتكم وأن أكون جديراً بثقتكم، لكنني أخفقت في الوفاء بهذه المسؤولية».

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال المؤتمر السنوي للشركة في مقرها بمجمع شيلين-بيتو التكنولوجي في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)

من جانبه، قال مجلس إدارة «إنفيديا»، في بيان، إنه «لا يوجد ما يدعو للاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للخطر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التحقيق الذي يجريه سيشمل فحص جميع المعلومات المتاحة. وأكد المجلس أن هوانغ «يدعم عملية المراجعة هذه بشكل كامل، وقد تعهد بالتعاون معها».

وسوف يظل هوانغ (63 عاماً) رئيساً تنفيذياً للشركة في أثناء التحقيق.

من ناحيته قال المتحدث باسم الشركة، جون ريزو: «خبر اليوم لن يبطئ (إنفيديا)... جنسن ملتزم بمواصلة قيادة (إنفيديا) كرئيس تنفيذي دون أي اضطراب».

يُذكر أن «إنفيديا» لاعب رئيسي في السباق العالمي لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم استخدام رقائقها في تشغيل كثير من مراكز البيانات وأنظمة الكمبيوتر التي تُستخدم لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. كما أن معالجاتها المتقدمة تخضع لقيود صارمة على تصديرها، بهدف منع حصول الصين على تكنولوجيا الرقائق المتطورة.

كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت الشهر الماضي أن المخابرات الأميركية اكتشفت أن هوانغ أقام علاقة حميمة مع أليس هوانغ، وهي مواطنة صينية ومسؤولة في شركة «ميغاسبيد» لمراكز البيانات في سنغافورة، وأنها كانت تقدم معلومات مباشرة للصين.

كانت أليس هوانغ محررة تلفزيونية في الصين قبل أن تصبح مسؤولة كبيرة في شركة «ميغاسبيد» لمراكز البيانات في سنغافورة، والتي أصبحت فيما بعد واحدة من أكبر عملاء «إنفيديا» في جنوب شرقي آسيا.

واشترت «ميغاسبيد» رقائق من «إنفيديا» بأكثر من 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي رسالته لموظفي «إنفيديا» لم يذكر جنسن هوانغ اسم أليس هوانغ، ولم يتطرق إلى صلاتها المزعومة بالسلطات الصينية. في الوقت نفسه أشار إلى المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي أثارتها تقارير إخبارية، مؤكداً دعمه للتحقيق الذي يُجريه مجلس الإدارة واستعداده للتعاون الكامل في هذا الشأن.

وقال هوانغ: «أنا أحب بلادنا وشركتنا، وألتزم بحماية (إنفيديا) ودعم الأمن القومي الأميركي».

من جانبه، قال الرئيس دونالد ترمب إنه لم يتحدث مع هوانغ بشأن هذه التطورات الأخيرة، لكنه أشاد به قائلاً: «آمل أن يكون كل شيء على ما يرام؛ فقد قام بعمل رائع للغاية».

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أخبار الصين أخبار أميركا الصين أميركا
العالم آسيا

مقتل 14 شخصاً في حريق مبنى سكني بالصين

عناصر الإطفاء الصينيون يكافحون حريقاً بمبنى في مدينة تاييوان بمقاطعة شانشي (رويترز)
عناصر الإطفاء الصينيون يكافحون حريقاً بمبنى في مدينة تاييوان بمقاطعة شانشي (رويترز)
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مقتل 14 شخصاً في حريق مبنى سكني بالصين

عناصر الإطفاء الصينيون يكافحون حريقاً بمبنى في مدينة تاييوان بمقاطعة شانشي (رويترز)
عناصر الإطفاء الصينيون يكافحون حريقاً بمبنى في مدينة تاييوان بمقاطعة شانشي (رويترز)

أسفر حريقٌ اندلع، الأحد، في مبنى سكني بشمال الصين عن مقتل 14 شخصاً على الأقل، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية، الاثنين.

والحرائق المميتة شائعة في الصين بسبب تراخي قوانين البناء وإهمال معايير السلامة في أماكن العمل.

وأفادت «شينخوا»، مساء الأحد، بأن حريقاً اندلع في مبنى بمدينة تاييوان في مقاطعة شانشي، قرابة الخامسة عصراً (09:00 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أنه جرى نقل 38 شخصاً إلى المستشفيات، لتلقّي العلاج، تُوفي منهم خمسة، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 14، بحلول صباح الاثنين. وذكرت أن النيران أُخمدت، الأحد، مع اكتمال عمليات البحث والإنقاذ. وما زال سبب الحريق قيد التحقيق.

عناصر الإطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع في مبنى سكني بشمال الصين وأسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل (رويترز)

وأطلقت الصين حملة لمواجهة مخاطر الحرائق في المباني الشاهقة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عقب حريق هائل اجتاح عدداً من الأبراج في هونغ كونغ مُسفراً عن مقتل 168 شخصاً.

أطلقت الصين حملة لمواجهة مخاطر الحرائق في المباني الشاهقة عقب حريق هائل اجتاح عدداً من الأبراج بهونغ كونغ (رويترز)

وبعد شهر، أسفر حريق في مبنى سكني بمقاطعة غوانغدونغ في جنوب الصين عن مقتل 12 شخصاً. وفي يوليو (تموز)، أدى حريقٌ اندلع في مصنع للأحذية بشرق الصين إلى مقتل 28 شخصاً، على الأقل.

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زلزال قوي يضرب وسط اليابان ويعطّل حركة النقل جزئياً

واجهات زجاجية لمتاجر في مدينة توياهاشي الياباني محطّمة جراء الزلزال (أ.ف.ب)
واجهات زجاجية لمتاجر في مدينة توياهاشي الياباني محطّمة جراء الزلزال (أ.ف.ب)
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TT

زلزال قوي يضرب وسط اليابان ويعطّل حركة النقل جزئياً

واجهات زجاجية لمتاجر في مدينة توياهاشي الياباني محطّمة جراء الزلزال (أ.ف.ب)
واجهات زجاجية لمتاجر في مدينة توياهاشي الياباني محطّمة جراء الزلزال (أ.ف.ب)

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة وسط اليابان في وقت مبكر الأحد، مما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص وتضرر مبانٍ وتعطُّل خدمة القطارات، بحسب مسؤولين ووسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال وقع عند الساعة 1:04 صباحاً (16:04 ت غ السبت) في محافظة شيزيوكا في غرب طوكيو. ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

ولم يُبلَّغ عن وقوع وفيات، لكن الزلزال أدى إلى تحطم واجهات متاجر وتعطل حركة النقل في أجزاء من البلاد.

وصرح مسؤول في هيئة الطوارئ بمحافظة آيتشي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن السلطات تلقت 16 بلاغاً عن إصابات، معظمها طفيفة.

أحد موظفي هيئة الأرصاد الجوية اليابانية يتحدث خلال مؤتمر صحافي في طوكيو عقب الزلزال الذي ضرب وسط البلاد اليوم (أ.ب)

وذكرت السلطات في شيزيوكا المجاورة أن ثلاث نساء على الأقل احتجن إلى رعاية طبية طارئة، من بينهن امرأة في التسعينات من عمرها سقطت عن سريرها أثناء الهزة.

وأفادت صحيفة «تشونيتشي شيمبون» المحلية وقناة «توكاي» التلفزيونية، في تقريرين منفصلين، بإصابة 24 شخصاً على الأقل في المنطقتين.

وأدَّى الزلزال أيضاً إلى تعليق مؤقت لخدمات القطارات الإقليمية صباح الأحد، بما في ذلك قطارات «شينكانسن» فائقة السرعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تأثير الزلزال امتد غرباً حتى مدينة أوساكا، حيث نُقل مقيم أجنبي إلى المستشفى بعد سقوطه من شقة في الطابق الثاني إثر إصابته بالذعر جراء الهزة.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من المسؤولين في أوساكا.

وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن زلزالاً بقوة 4.3 درجة ضرب منطقة كوماموتو عند الساعة 10:53 صباحاً (01:53 ت غ) الأحد.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال الثاني.

واجهات زجاجية محطمة لمتاجر في مدينة توياهاشي بوسط اليابان في أعقاب الزلزال (أ.ب)

ولا تزال مناطق جنوب غرب اليابان تحاول التعافي من زلزال بقوة 7.1 درجة وقع في يوليو (تموز) وأسفر عن مقتل 38 شخصاً وتدمير منازل وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف.

كما لم تفارق اليابانيين ذكريات الزلزال الهائل الذي ضرب عام 2011 بقوة 9 درجات وتسبب في حدوث موجات تسونامي أدت إلى مقتل أو فقدان نحو 18500 شخص، إضافة إلى تعرض محطة فوكوشيما النووية لأضرار جسيمة.

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