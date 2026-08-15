مقتل شخصين في زلزال بقوة 7.7 درجة  ضرب قبالة سواحل إندونيسيا

أعلنت السلطات أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما إثر زلزال بلغت قوته ​7.7 درجة وعشرات من الهزات الارتدادية التي ضربت السواحل الشرقية لإندونيسيا في وقت مبكر من اليوم السبت.

وسجلت أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) يقل ارتفاعها عن متر واحد في عدة مناطق من هذه الدولة ‌الواقعة في جنوب ‌شرق آسيا. ​وتم ‌رفع ⁠تحذير تسونامي ​بعد حوالي ⁠ثلاث ساعات من وقوع الزلزال.

رجال يبحثون عن ضحايا في مبنى تضرر جراء الزلزال في مومير بإقليم نوسا تينجارا الشرقي (ا.ب)

وذكرت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في بيان أن بالإضافة إلى مقتل شخصين على الأقل، أصيب شخص واحد في مقاطعة سيكا.

وأظهر ⁠مقطع مصور على فيسبوك، تم تصويره بحسب وكالة «رويترز» في ميناء ​في ماوميري، ‌المدينة الرئيسية في مقاطعة سيكا ‌بجزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا، أجزاء من مبنى تنهار وسط الغبار والأنقاض بينما كان الناس يصرخون ويهربون في الشارع.

وأظهرت لقطات ‌بثتها قناة (كومباس تي في) إجلاء المرضى من مستشفى في منطقة ⁠إندي ⁠بإقليم نوسا تينجارا الشرقي. وذكرت القناة أن انهيارا أرضيا واحدا على الأقل وقع جراء الزلزال.

وسجلت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية الزلزال الأول في الساعة 0458 صباحا (2158 بتوقيت جرينتش) على عمق 15 كيلومترا، وتلاه عدة هزات ارتدادية.

وقال مركز الإنذار الأسترالي من أمواج تسونامي إن الزلزال البحري «لن يشكل ​أي خطر بأمواج ​مد عاتية (تسونامي) على البر الرئيسي لأستراليا أو جزرها أو أراضيها».