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العالم آسيا

مقتل 10 رهبان بوذيين دهسا بشاحنة يقودها طفل في تايلاند

المركبة التي كان يقودها الطفل المتسبب بالحادثة (رويترز)
المركبة التي كان يقودها الطفل المتسبب بالحادثة (رويترز)
  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
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  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
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مقتل 10 رهبان بوذيين دهسا بشاحنة يقودها طفل في تايلاند

المركبة التي كان يقودها الطفل المتسبب بالحادثة (رويترز)
المركبة التي كان يقودها الطفل المتسبب بالحادثة (رويترز)

قضى 10 رهبان بوذيين الخميس بعدما صدم طفل بشاحنة تعود لوالديه موكبا دينيا في شمال شرق تايلاند، وفق ما أفادت الشرطة.

ولا يزال عشرة أشخاص آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات عقب حادث الصدم، اثنان منهم في حالة حرجة، وذلك وفقا لآخر التحديثات من مستشفى موكداهان في شمال شرق البلاد. وكان الموكب المؤلف من 35 راهبا وخمسة من أتباع الديانة البوذية، يسير على طريق في مقاطعة موكداهان ضمن رحلة حج، عندما وقع الحادث، وفق ما قال قائد الشرطة المحلية بايروج تايفوتسا للصحافيين، مشيرا إلى أنّ المسؤول عن الحادث «طفل يبلغ 11 عاما».

وتابع أن «السلطات صادرت الشاحنة لإخضاعها لفحص تقني يهدف إلى تحديد أسباب الحادث»، مضيفا «استدعينا والدي الطفل لتحديد مَن المسؤول عن الإشراف على الشاحنة، تمهيدا للشروع في الإجراءات القانونية».

وأفادت الشرطة بأن الطفل قاد مركبة والديه من دون إذن، قبل أن يفقد السيطرة عليها ويدهس الرهبان. ولقي خمسة رهبان مصرعهم فورا بينما توفي أربعة آخرون لاحقا في المستشفى.

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تايلاند

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العالم آسيا

اليابان تنشر كاميرات لمراقبة الدببة في الجبال إثر زيادة الهجمات

دببة بنية في إحدى حدائق الحيوان بألمانيا (د.ب.أ)
دببة بنية في إحدى حدائق الحيوان بألمانيا (د.ب.أ)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
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  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
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اليابان تنشر كاميرات لمراقبة الدببة في الجبال إثر زيادة الهجمات

دببة بنية في إحدى حدائق الحيوان بألمانيا (د.ب.أ)
دببة بنية في إحدى حدائق الحيوان بألمانيا (د.ب.أ)

بدأت اليابان تركيب مئات الكاميرات في جبالها الشمالية كجزء من مسح شامل على مستوى البلاد لأعداد الدببة عقب تزايد الهجمات والافتراسات التي تقوم بها هذه الحيوانات، وفق ما أفاد مسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.

ومنذ الأول من أبريل (نيسان)، قضى خمسة أشخاص على الأقل في هجمات لدببة، وجميعهم في منطقة توهوكو الشمالية. وقضى 13 شخصاً في العام الماضي على مستوى البلاد للسبب نفسه.

ويرى الخبراء أن المشكلة الرئيسية تتمثل في الزيادة الكبيرة لأعداد الدببة التي تنمو بسرعة بسبب وفرة الغذاء.

كذلك أدى النزوح السكاني المستمر من المناطق الريفية بسبب الانخفاض المزمن لمعدل المواليد وانتقال الشباب إلى المدن، إلى تقليل الوجود البشري على تخوم الغابات والجبال، وطمس الحدود التقليدية بين البشر والدببة.

ويعيش سكان منطقة توهوكو في حالة من الخوف المستمر، في ظل التغطية اليومية التي تقدمها وسائل الإعلام حول رصد دببة في المجمعات التجارية والمتنزهات والمدارس.

وقال المسؤول في وزارة البيئة يو تاكاهاشي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه بهدف صياغة استجابة فعالة، تخطط السلطات لاستخدام أكثر من 800 كاميرا لمراقبة الحيوانات، بحيث يتم التركيز في البداية على ست مجموعات رئيسية من الدببة في منطقة توهوكو قبل توسيع نطاق المسح ليشمل كل أنحاء البلاد على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وستوضع جرار تحتوي على مزيج من العسل والنبيذ على ارتفاع يوازي مستوى رأس الإنسان بهدف جذب الدببة. بعدها، تلتقط الكاميرات صوراً للعلامات البيضاء الفريدة التي تميز صدر كل حيوان في أثناء وقوفه على قائمتيه الخلفيتين لشمّ ذلك المزيج الحلو.

وفي السياق، أوقفت الشرطة، الخميس، رجلاً بتهمة عرقلة سير العمل وفق ما قال الناطق باسم الشرطة كينجي غوتو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وذلك بعدما رش رذاذاً مضاداً للدببة عن طريق الخطأ داخل مكتب بريد في مدينة ناغويا. ونقل خمسة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الحادث الذي وقع، الأربعاء، وفق ما أفادت تقارير وتصريحات لمسؤولين.

مواضيع
حيوانات اليابان
العالم آسيا

جماعة مسلحة في إندونيسيا تعلن قتل طيار أميركي بإقليم بابوا

جنود من الجيش الإندونيسي يشاركون في مناورات بمقاطعة سومطرة الجنوبية (رويترز)
جنود من الجيش الإندونيسي يشاركون في مناورات بمقاطعة سومطرة الجنوبية (رويترز)
  • جاكرتا: «الشرق الأوسط»
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  • جاكرتا: «الشرق الأوسط»
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جماعة مسلحة في إندونيسيا تعلن قتل طيار أميركي بإقليم بابوا

جنود من الجيش الإندونيسي يشاركون في مناورات بمقاطعة سومطرة الجنوبية (رويترز)
جنود من الجيش الإندونيسي يشاركون في مناورات بمقاطعة سومطرة الجنوبية (رويترز)

قالت جماعة مسلحة في إقليم بابوا في أقصى شرق إندونيسيا، إن مقاتليها قتلوا طياراً أميركياً عند مدرج هبوط ناءٍ، الخميس، في هجوم لم تتمكن السلطات من تأكيده.

وقال سيبي سامبوم، الناطق باسم «جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية»، إن الطيار الذي عرف عنه بأنه نيكولاس ف. غوسلين، انتهك الحظر الذي فرضه المتمردون على الرحلات الجوية المدنية في الإقليم الذي تقول الجماعة المسلحة إنه منطقة عمليات تابعة لها.

وأوضح أن الطائرة تعرضت للهجوم أثناء هبوطها في مقاطعة ياهوكيمو، ما أسفر عن مقتل الطيار، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت قوة شُكّلت لمكافحة التمرد في بابوا، في بيان، بأنها تمكنت من تأكيد احتراق الطائرة التابعة لشركة «بي تي أسوشييتد ميشن أفييشين»، مضيفة أن مصير الطيار والركاب السبعة الآخرين لا يزال غير معروف. وقال سيبي من جهته إن الركاب، وهم من بابوا، سالمون.

وصرح يوسف سوتيجو، الناطق باسم قوة «كارتنز بيس تاسك فورس» بأن السلطات سترسل فريقاً، الجمعة، لفتح تحقيق في الواقعة.

ونقلت وزارة النقل الإندونيسية عن تقرير صادر عن سلطة المطار المحلية، أن الأنباء تفيد بمقتل غوسلين، مضيفة أن أسباب الوفاة لم تتأكد بعد.

وتُبقي إندونيسيا على وجود عسكري كثيف في بابوا بهدف قمع التمرد الانفصالي المستمر منذ فترة طويلة في المنطقة. وبابوا التي تتقاسم جزيرتها الرئيسية مع دولة بابوا غينيا الجديدة، هي مستعمرة هولندية سابقة أعلنت استقلالها عام 1961.

ومع ذلك، فرضت إندونيسيا سيطرتها عليها بعد مرور عامين، قبل أن تشهد المنطقة عام 1969 استفتاء شعبياً صوّت خلاله نحو ألف مواطن بابواني لصالح الانضمام رسمياً إلى جاكرتا.

وينتقد الناشطون المطالبون باستقلال بابوا هذا التصويت بانتظام، ويدعون إلى إجراء انتخابات جديدة، وهو أمر ترفضه جاكرتا، مستشهدة بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لسيادتها على الإقليم.

مواضيع
إندونيسيا
العالم آسيا

دراسة: 350 ألف شخص في اليابان استخدموا الكوكايين

شرطي يقود دراجته أمام متجر بمنطقة أوكوبو في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 12 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
شرطي يقود دراجته أمام متجر بمنطقة أوكوبو في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 12 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

دراسة: 350 ألف شخص في اليابان استخدموا الكوكايين

شرطي يقود دراجته أمام متجر بمنطقة أوكوبو في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 12 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
شرطي يقود دراجته أمام متجر بمنطقة أوكوبو في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 12 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

أوضحت دراسة حكومية، الخميس، أنه يُعتقد أن نحو 350 ألف شخص في اليابان تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً استخدموا الكوكايين، وهو أكبر عدد يسجَّل منذ تطبيق أحدث أسلوب بحثي في عام 2007، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن الاستطلاع، الذي أجرته وزارة الصحة والعمل عام 2025، أظهر أن 0.4 في المائة ممن شملهم الاستطلاع اعترفوا بتعاطي الكوكايين.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي سجّلت فيه حملات الشرطة بشأن قضايا الكوكايين مستوى قياسياً عام 2025.

ووفق الدراسة، فإن المخدر الأوسع استخدماً كان الماريوانا بنسبة 1.6 في المائة؛ مما يعني أن 1.41 مليون شخص تعاملوا معه.

وأظهرت النتائج أن 0.5 في المائة من الرجال استخدموا الكوكايين مرة واحدة على الأقل في الماضي، في حين بلغت النسبة بين النساء 0.3 في المائة؛ ما يعني أن نحو 210 آلاف رجل و140 ألف امرأة استخدموا الكوكايين.

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