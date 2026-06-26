زلزال تجاوز 6 درجات يضرب قبالة جنوب الفلبين... وآخر يضرب اليابان

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالاً بقوة 6.4 درجة ضرب جزيرة مينداناو الجنوبية في الفلبين الجمعة.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 29 كيلومتراً، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
كذلك، أفاد قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا قوته 5.8 درجة هز منطقة شرق هونشو في اليابان اليوم الجمعة. وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا.
وفي وقت سابق هذا الشهر، ضرب زلزال عنيف الفلبين وأودى بحياة 61 شخصاً على الأقل، وتسبب في ارتفاع قاع البحر بنحو مترين، ما أدى إلى انكشاف الشعاب المرجانية وإلحاق أضرار بالنظام البيئي البحري.