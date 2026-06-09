بينهم 5 أطفال... مقتل 7 أفغان بانفجار قذيفة عثر عليها جامع خردة

قُتل سبعة أشخاص في شرق أفغانستان عندما استخدم جامع خردة منشاراً لقطع قذيفة غير منفجرة كان قد عثر عليها، بحسب ما أفاد سكان والشرطة «وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم الثلاثاء.

خلّفت عقود من الحروب في أفغانستان بقايا متفجرات لا تزال منتشرة في أنحاء البلاد، ما جعلها تسجّل ثالث أعلى معدل لضحايا هذه المخلفات غير المنفجرة في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت الشرطة إن الحادث الأخير أسفر عن مقتل خمسة أطفال، وجامع الخردة، وبالغ آخر، في منطقة برمل في ولاية بكتيكا مساء الاثنين.

وقال يعقوب خان (40 عاماً) وهو أحد أقارب الضحايا، إن القذيفة التي عُثر عليها أُطلقت من باكستان المجاورة. ولم يتسنَّ التحقق من صحة معلوماته.

وأضاف خان أن جامع الخردة «كان يفتحها قرب منزله ويزيل المواد المتفجرة منها حتى يتمكن من بيعها. وتجمّع أطفاله حوله في هذا الوقت».

وكان الانفجار قوياً إلى درجة أن أحد السكان، عبد الله نور، قال إنه «ظن أن طائرات حربية أسقطت قنابل».

وأفاد الرجل البالغ 35 عاماً بأنه شاهد الضحايا «في حالة مروعة جداً»، وقد فقدوا أطرافهم.

وأوضح خير محمد، وهو مواطن آخر، أنه هرع أيضاً إلى المنزل بعد سماع الانفجار، وجمع أشلاء القتلى. وأضاف: «لم تكن حالة الجرحى جيدة، لأن بعضهم فقد يديه أو رجليه».

وأكد مسؤولون في مجال الصحة وفي الشرطة أن الانفجار خلّف عدداً من الجرحى.

وأصدرت شرطة الولاية بياناً حضت فيه الناس على عدم لمس الذخائر، وإبلاغ قوات الأمن إذا عثروا على أي منها.

وقال نك بوند، رئيس قسم مكافحة الألغام في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، إن أعلى معدلات الضحايا تُسجَّل في شرق البلاد.

وأضاف في حديثه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «جمع الخردة المعدنية هو من الأنشطة الأكثر تسبباً في الحوادث في أفغانستان».

وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن الذخائر المتفجرة قتلت 126 شخصاً وأصابت 489 آخرين بجروح في أنحاء البلاد بين يناير (كانون الثاني) 2025 وأبريل (نيسان) من هذا العام.

وعلى الرغم من المخاطر، خُفِّض عدد الفرق المكلَّفة بمعالجة هذه المشكلة بنسبة 64 في المائة خلال العامين الماضيين بسبب تقليص الجهات المانحة لتمويلها.

وقال بوند: «مع انخفاض المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، يكون المال قد نفد حين يصل الأمر إلى أفغانستان، أو بقي لديهم القليل منه».