قائد الجيش الباكستاني ونظيره اللبناني يبحثان التطورات الأمنية في المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5281952-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
قائد الجيش الباكستاني ونظيره اللبناني يبحثان التطورات الأمنية في المنطقة
منير وهيكل خلال لقائهما في باكستان اليوم (أ.ف.ب)
إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
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إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
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قائد الجيش الباكستاني ونظيره اللبناني يبحثان التطورات الأمنية في المنطقة
منير وهيكل خلال لقائهما في باكستان اليوم (أ.ف.ب)
ناقش قائد الجيش الباكستاني عاصم منير مع نظيره اللبناني رودولف هيكل، تطورات الوضع الأمني والتعاون في مجال الدفاع خلال اجتماعهما في المقر العام للقيادة اليوم (الثلاثاء).
ووفق قناة «جيو» الباكستانية، قالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان، إن القائدين تبادلا الآراء بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني الإقليمي والتعاون في مجال الدفاع وآفاق تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية.
وأكد منير أهمية العلاقات الباكستانية الودية مع لبنان، وأبرز التزام الجيش الباكستاني نحو تعزيز التعاون الدفاعي مع القوات المسلحة اللبنانية.
يمضي التعاون العسكري بين مصر وباكستان نحو مرحلة جديدة تقوم على التصنيع المشترك بعد تقارب سياسي وتدريبات مشتركة ومباحثات تطرقت إلى تعزيز التعاون.
أحمد جمال (القاهرة)
كوريا الشمالية والصين تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5281895-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يصافح الرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)
سيول:«الشرق الأوسط»
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سيول:«الشرق الأوسط»
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كوريا الشمالية والصين تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يصافح الرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، يوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جينبينغ عقدا قمة، يوم الاثنين، في بيونغ يانغ اتفقا خلالها على تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات مختلفة.
وأضافت الوكالة أن الزعيمين اتفقا على تطوير العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم قال لشي إنه سيدعم بالكامل «مبدأ الصين الواحدة» الذي ترى الصين بموجبه أن تايون جزء من أراضيها، بغض النظر عن تغيرات الوضع الدولي.
وقالت إن شي الذي يقوم بأول زيارة له إلى كوريا الشمالية منذ سبع سنوات أبلغ كيم بأنه سيستغل هذه الزيارة لتحقيق تقدم ملموس في العلاقات الثنائية.
وأضافت أن الزعيمين اتفقا أيضاً على تعميق التواصل الاستراتيجي بين البلدين من خلال زيارات يقوم بها مسؤولون رفيعو المستوى.
ولم تذكر وسائل الإعلام الكورية الشمالية ما إذا كان الزعيمان قد تطرقا إلى برنامج بيونغ يانغ النووي.
ونشرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية الرسمية تقريراً عن زيارة شي، يوم الاثنين.
مصافحة بين زعيمَي كوريا الشمالية والصين بقصر الضيافة في بيونغ يانغ الاثنين (أ.ب)
سيول:«الشرق الأوسط»
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سيول:«الشرق الأوسط»
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شي يتعهد بدعم راسخ لزعيم كوريا الشمالية
مصافحة بين زعيمَي كوريا الشمالية والصين بقصر الضيافة في بيونغ يانغ الاثنين (أ.ب)
أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الاثنين، خلال قمة نادرة في بيونغ يانغ، أن الصين لن تتخلى عن التزامها بحماية المصالح المشتركة مع جارتها، ولن تتراجع عن دعمها لكيم.
وأظهر ملخص رسمي للاجتماع صادر عن الصين، أن شي أبلغ كيم أن على الجارتين تعزيز العلاقات الاستراتيجية وحماية سيادتهما وأمنهما ومصالحهما التنموية بحزم، وذلك في وقت تتطلع فيه بكين إلى تقارب أكبر مع بيونغ يانغ.
وتأتي زيارة شي التي تستمر يومين، وهي أول زيارة له منذ سبع سنوات إلى جارة الصين المنعزلة، في وقت يمكن أن يعزز فيه اقتصادها، المدعوم بتنامي العلاقات التجارية والعسكرية مع روسيا. وقال شي لكيم خلال أول رحلة دولية له هذا العام: «أشعر بالسعادة البالغة، وأشعر أيضاً بتقارب خاص».
وأظهر الملخص أن شي شدد لكيم على أن الصين ستستمر في تقدير صداقتها التاريخية مع كوريا الشمالية، بغض النظر عن التغيرات التي تطرأ على الوضع الدولي.
وأضاف شي: «لن يتغير الدعم الراسخ لقيادة الزعيم كيم جونغ أون للقضية الاشتراكية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كما لن يتغير العزم الراسخ على حماية المصالح المشتركة... والأوضاع الاستراتيجية المواتية».
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام رسمية صينية وصول شي إلى بيونغ يانغ وسط استقبال حافل من كيم وقرينته ري سول جو، وصفوف من حرس الشرف، وقدم أطفال أيضاً باقات من الزهور. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مراسم الاستقبال شملت إطلاق 21 طلقة مدفعية للتحية، وردد حاضرون من الحشود شعارات وأطلقوا بالونات في الهواء.
وقال شي في وقت سابق إن العلاقات بين بكين وبيونغ يانغ وصلت إلى «نقطة انطلاق تاريخية جديدة»، قبل أن يدعو إلى تعزيز التعاون في مجالات الدبلوماسية وإنفاذ القانون والجيش، وكذلك الزراعة والتجارة والتكنولوجيا والبناء.
وفي تعليقات نشرتها وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم، دعا شي كيمَ إلى «معارضة الهيمنة والاستبداد وجميع المحاولات والمؤامرات الرامية إلى إحياء النزعة العسكرية التي تهدد الأمن والاستقرار».
وتعهد شي بالتعاون مع كوريا الشمالية من أجل تعزيز التعددية العادلة والمنظمة، وكذلك العولمة الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل يشكل المسعى المشترك للبلدين.
ويرافق شي في الزيارة الرسمية قرينته بنغ لي يوان، ووزير الخارجية وانغ يي.
واستضاف الرئيس الصيني كيمَ وقادة آخرين العام الماضي في عرض عسكري ضخم في بكين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
شي يتعهد بدعم راسخ من الصين لزعيم كوريا الشمالية خلال زيارة نادرة إلى بيونغ يانغhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5281509-%D8%B4%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%BA
شي يتعهد بدعم راسخ من الصين لزعيم كوريا الشمالية خلال زيارة نادرة إلى بيونغ يانغ
من لقاء الرئيس الصيني والزعيم الكوري الشمالي في بكين خلال سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)
قال الرئيس الصيني، شي جينبينغ، لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الاثنين، خلال قمة نادرة في بيونغ يانغ، إن الصين لن تتخلى عن التزامها حماية المصالح المشتركة مع جارتها، وإنها لن تتراجع عن دعمها كيم. وأظهر ملخصٌ رسمي للاجتماع، صادرٌ عن الصين، أن شي قال لكيم إن على الجارتين تعزيز العلاقات الاستراتيجية وحماية سيادتهما وأمنهما ومصالحهما التنموية بحزم، وذلك في وقت تتطلع فيه بكين إلى تقارب أكبر مع بيونغ يانغ.
وتأتي زيارة شي، التي تستمر يومين، وهي أول زيارة له منذ 7 سنوات إلى جارة الصين المنعزلة، في وقت يمكن أن يعزز فيه اقتصادها، المدعوم بتنامي العلاقات التجارية والعسكرية مع روسيا، ثقة كيم في المحادثات.
وقال شي لكيم، خلال أول رحلة دولية له هذا العام: «أشعر بالسعادة البالغة، وأشعر أيضاً بتقارب خاص». وأظهر الملخص أن شي شدد لكيم على أن الصين ستستمر في تقدير صداقتها التاريخية مع كوريا الشمالية، بغض النظر عن التغيرات التي تطرأ على الوضع الدولي. وأضاف شي: «لن يتغير الدعمُ الراسخ لقيادةِ الزعيم كيم جونغ أون القضيةَ الاشتراكية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كما لن يتغير العزم الراسخ على حماية المصالح المشتركة... والأوضاع الاستراتيجية المواتية».
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام رسمية صينية وصول شي إلى بيونغ يانغ وسط استقبال حافل من كيم وقرينته ري سول جو، وصفوف من حرس الشرف، وقدم أطفال أيضاً باقات من الزهور.
وذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)» أن مراسم الاستقبال شملت إطلاق 21 طلقة مدفعية للتحية، وردد حاضرون من الحشود شعارات وأطلقوا بالونات في الهواء. وقال شي في وقت سابق إن العلاقات بين بكين وبيونغ يانغ وصلت إلى «نقطة انطلاق تاريخية جديدة»، قبل أن يدعو إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدبلوماسية وإنفاذ القانون والجيش، وكذلك الزراعة والتجارة والتكنولوجيا والبناء.
في تعليقات نشرتها وسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية اليوم، دعا شي كيم إلى «معارضة الهيمنة والاستبداد وجميع المحاولات والمؤامرات الرامية إلى إحياء النزعة العسكرية التي تهدد الأمن والاستقرار». وتعهد شي بالتعاون مع كوريا الشمالية من أجل تعزيز التعددية العادلة والمنظمة وكذلك العولمة الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل يشكل المسعى المشترك للبلدين.
وظهرت في مقطع مصور نشرته «شينخوا» أعلام البلدين متراصة على طول الشوارع الرئيسية للعاصمة بيونغ يانغ.
وترافق شي في الزيارة الرسمية قرينتُه، بينغ لي يوان، ووزيرُ الخارجية، وانغ يي.
واستضاف الرئيسُ الصيني كيم وقادةً آخرين العام الماضي في عرض عسكري ضخم في بكين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.