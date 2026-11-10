لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيرته اليمينة أفراح عبد العزيز الزوبة (الخارجية المصرية)
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السفارة اليمنية بالقاهرة تنفي استهداف أحد رعاياها
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيرته اليمينة أفراح عبد العزيز الزوبة (الخارجية المصرية)
نفت السفارة اليمنية في القاهرة ما تم تداوله في عدد من المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مواطنة يمنية تُدعى «روائع محمد عبد السلام» للاستهداف، مؤكدةً عدم صحة المعلومات المتداولة، وعدم وجود مواطنة يمنية تحمل هذا الاسم.
وأضاف السفارة، في بيان لها الثلاثاء، أنها «تابعت ما جرى نشره وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن الواقعة المزعومة، مشددةً على أن ما تم تداوله لا يستند إلى معلومات صحيحة».
وكانت منصات إخبارية يمنية وعدد من رواد مواقع التواصل نشرت صورة لسيدة يمنية تدعي «روائع عبد السلام»، قالت إنها تعرضت «للطعن في أثناء استقلالها سيارة أجرة اعتادت استخدامها يومياً للتوجه إلى مقر عملها قبل أن يلقي بها المتهم على الطريق ويفر هارباً، عقب الاستيلاء على أغراضها الشخصية»، وزعمت أن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من ضبط المتهم.
ودعت السفارة اليمنية بالقاهرة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أو تداول الأخبار والمعلومات، خصوصاً تلك المتعلقة بأبناء الجالية اليمنية المقيمة في مصر.
وأكدت السفارة أن تداول مثل هذه الأخبار غير الصحيحة من شأنه إثارة القلق والبلبلة في أوساط الجالية اليمنية، مشددةً على أهمية الاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية عند التعامل مع الوقائع والأخبار المتداولة.
حظي المدرب المصري علي ماهر باهتمام كبير عقب إعلان توليه منصب المدير الفني للمنتخب المصري خلفاً لحسام حسن، وتصدر اسم علي ماهر «الترند».
محمد الكفراوي (القاهرة )
الحوثيون يستهدفون قطاع المخابز في صنعاء لتمويل الجبهاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5339707-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA
تواجه العاصمة اليمنية صنعاء بوادر أزمة في إمدادات الخبز، عقب إغلاق الجماعة الحوثية عشرات المخابز والأفران، ضمن حملة لإجبار مُلَّاكها على دفع جبايات غير قانونية، في إجراءات طالت منشآت خيرية تساهم في التخفيف عن العائلات الفقيرة، بالتوازي مع إلزام المخابز باستخدام أنواع من الدقيق متدنية الجودة.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين، نشر منذ منتصف الأسبوع الماضي نحو 12 لجنة ميدانية تابعة، لتنفيذ حملات دهم وإغلاق وابتزاز، استهدفت نحو 78 مخبزاً وفرناً في مديريتي معين والوحدة، بحجة مخالفة الأوزان.
ونقلت المصادر عن ملاك المخابز أن هذه الإجراءات لا تعدو كونها غطاءً لفرض مزيد من الإتاوات على أصحاب المخابز، وإجبارهم على تمويل المجهود الحربي تحت التهديد بالإغلاق؛ خصوصاً أنها شملت المنشآت الخيرية، في حين لم تسجل أي مخالفات حقيقية للأوزان.
وأعادت الجماعة فتح 25 مخبزاً فقط من أصل 78 أغلقتها، بعد اضطرار أصحابها لدفع مبالغ مالية، في حين لا تزال بقية المنشآت تخضع لقرار الإغلاق والتضييق، وسط مخاوف من امتداد الحملة إلى أحياء أخرى في العاصمة، بما يهدد استمرار نشاط إنتاج الخبز، ويزيد الأعباء المعيشية على السكان.
وبينما ادعت اللجان الحوثية أن حملتها جاءت لضبط مخالفات الأوزان، أخضعت المخابز الخيرية المعروفة بـ«مخابز الفقراء» للإجراءات نفسها بدعوى تحصيل الزكاة، رغم أنها غير مختصة بتحصيل هذا النوع من الإتاوات.
ضغوط على الفقراء
وتسببت الإجراءات الحوثية ضد المخابز الخيرية في حرمان مئات الأسر الفقيرة والنازحة من الخبز الذي كانت تحصل عليه مجاناً أو بأسعار مخفضة.
وشكا مُلَّاك مخابز في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد المضايقات وتكرار حملات الابتزاز، مؤكدين أن الجماعة حوَّلت قطاع إنتاج الخبز إلى أحد مصادر تمويلها، عبر فرض إتاوات نقدية وعينية تحت ذرائع مختلفة، من بينها تمويل التصعيد العسكري تحت اسم «رفد الجبهات» وحملات التعبئة والتجنيد، مما يفاقم الأعباء عليهم، ويهدد قدرتهم على استمرار نشاطهم.
وتحدَّث سكان في صنعاء عن تراجع توفر الخبز، وظهور أزمة ملحوظة في عدد من الأحياء، مبدين قلقهم من أن استمرار إغلاق المخابز لن يقتصر ضرره على أصحابها؛ بل سيدفع المواطن البسيط إلى تحمل تبعات جديدة، سواء من خلال صعوبة الحصول على الخبز أو ارتفاع سعره.
وتواجه الجماعة اتهامات بزيادة تسخير المؤسسات الرقابية التابعة لها لابتزاز ما تبقى من المنشآت التجارية، وإخضاعها لجبايات متصاعدة، بدلاً من الاضطلاع بدورها في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتحسين جودة المنتجات واستقرار أسعارها، في ممارسات تهدد أحد أهم مصادر الغذاء اليومي للأسر اليمنية، وتحمِّل السكان تكلفة جديدة من الأعباء المعيشية.
تهديد صحة السكان
وبالتوازي مع تلك الحملة، أفاد مُلَّاك أفران في صنعاء بأن الجماعة الحوثية أجبرتهم خلال الأسابيع الماضية على شراء كميات من دقيق القمح الرديء، بعضها مخزَّن منذ سنوات في مستودعات تابعة لما تُسمى «هيئة الزكاة»، وخلطها بالدقيق الأبيض المستخدم في إنتاج الخبز والحلوى.
واستنكر الخبازون هذه الإجراءات التي قالوا إنها تكشف عدم الاكتراث بالمخاطر المحتملة على صحة المستهلكين، بالتزامن مع رفع أسعار أكياس الدقيق الأبيض إلى مستويات تفوق أسعارها السابقة بأضعاف.
كما كشف مُلَّاك المخابز أن الجبايات والإجراءات الحوثية التي تهدد بإفلاسهم، اضطرتهم إلى الرضوخ والقبول باستخدام تلك الكميات من الدقيق.
وتزداد مخاوف العاملين في قطاع إنتاج الخبز من تعرض أنشطتهم التجارية للانهيار، نتيجة تراجع جودة المنتجات وتراجع الإقبال عليها.
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيرته اليمينة أفراح عبد العزيز الزوبة (الخارجية المصرية)
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السفارة اليمنية بالقاهرة تنفي استهداف أحد رعاياها
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيرته اليمينة أفراح عبد العزيز الزوبة (الخارجية المصرية)
نفت السفارة اليمنية في القاهرة ما تم تداوله في عدد من المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مواطنة يمنية تُدعى «روائع محمد عبد السلام» للاستهداف، مؤكدةً عدم صحة المعلومات المتداولة، وعدم وجود مواطنة يمنية تحمل هذا الاسم.
وأضاف السفارة، في بيان لها الثلاثاء، أنها «تابعت ما جرى نشره وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن الواقعة المزعومة، مشددةً على أن ما تم تداوله لا يستند إلى معلومات صحيحة».
وكانت منصات إخبارية يمنية وعدد من رواد مواقع التواصل نشرت صورة لسيدة يمنية تدعي «روائع عبد السلام»، قالت إنها تعرضت «للطعن في أثناء استقلالها سيارة أجرة اعتادت استخدامها يومياً للتوجه إلى مقر عملها قبل أن يلقي بها المتهم على الطريق ويفر هارباً، عقب الاستيلاء على أغراضها الشخصية»، وزعمت أن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من ضبط المتهم.
ودعت السفارة اليمنية بالقاهرة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أو تداول الأخبار والمعلومات، خصوصاً تلك المتعلقة بأبناء الجالية اليمنية المقيمة في مصر.
وأكدت السفارة أن تداول مثل هذه الأخبار غير الصحيحة من شأنه إثارة القلق والبلبلة في أوساط الجالية اليمنية، مشددةً على أهمية الاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية عند التعامل مع الوقائع والأخبار المتداولة.
اليمن عن بيان الخارجية الإيرانية: غطاء سياسي وإعلامي للحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5339367-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
اليمن عن بيان الخارجية الإيرانية: غطاء سياسي وإعلامي للحوثيين
أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (أ.ف.ب)
صعّدت الحكومة اليمنية لهجتها تجاه إيران، إذ أدانت وزارة الخارجية، في بيان نشرته الاثنين، ما وصفته بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبلاد، بالتوازي مع تحركات واتصالات سياسية أممية وعُمانية لاحتواء التصعيد العسكري.
وأدانت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته الاثنين، ما وصفته بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبلاد، رداً على بيان لخارجية إيران بشأن الغارات الجوية في اليمن. واتهمت الوزارة طهران بتوفير غطاء سياسي وإعلامي للحوثيين، مطالبة إياها بوقف تسليح الجماعة وسحب خبرائها من البلاد.
#Yemen Calls on the Iranian Regime to Halt the Arming of Militias and Stop Trading in the Blood of Yemenis#Aden | The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates expresses its strong condemnation of the statement issued by the Iranian Ministry of Foreign Affairs regarding... pic.twitter.com/Scm4NwcaS1
جاء ذلك رداً على بيان إيراني تبنى الرواية الحوثية بشأن واقعة قصف سوق في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز، والذي اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالوقوف خلفه.
وقالت وزارة الخارجية إن «البيان الإيراني يكشف مدى تبني طهران العلني لرواية ميليشيا الحوثي وتبريرها لممارساتها، بالتوازي مع ما كشفته الأجهزة اليمنية المختصة عن انتقال التدخل الإيراني من التمويل والتسليح والتدريب إلى المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات وإدارتها».
ولفتت إلى أن إعلان الأجهزة الأمنية اليمنية، الثلاثاء الماضي، الكشف عن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع الجماعة الحوثية، يكشف التلازم بين الإسناد العسكري والتغطية الدبلوماسية، بما يمثل «دليلاً إضافياً على طبيعة الدور الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية».
وكانت وزارة الداخلية اليمنية أعلنت أن 14 خبيراً من «الحرس الثوري» الإيراني و7 خبراء من «حزب الله» يشاركون في إدارة العمليات العسكرية في اليمن واستهداف الملاحة الدولية وتصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
وأكدت الخارجية اليمنية على أن «مصلحة إيران وأمنها ومستقبل علاقاتها في المنطقة تقتضي احترام سيادة الدول وبناء علاقات حسن جوار قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتخلي عن سياسة تسليح الجماعات التخريبية التابعة لها»، وليس «عبر تمويل جماعات مارقة تنازع الحكومات الوطنية في سلطاتها الحصرية المتعلقة باحتكار القوة وقرار الحرب والسلم».
في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الأحد، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في العاصمة مسقط، مستجدات الأزمة اليمنية وتداعيات التصعيد الراهن على أمن المنطقة واستقرارها.
وقالت وزارة الخارجية العُمانية إن اللقاء تناول جهود الأمم المتحدة الرامية إلى خفض التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي، وصولاً إلى تسوية شاملة ومستدامة، مؤكدة أهمية الحوار والحلول السلمية ومواصلة التنسيق مع المنظمة الدولية لإنهاء النزاع وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وذكرت أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع، وتداعيات التصعيد الراهن على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإمكانية التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة تُلبّي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.