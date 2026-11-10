عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:7 دقيقه
العالم العربي شمال افريقيا

انتشار الجيش الجزائري بالنيجر يضع بروكسل في مواجهة مع نيامي

جدل مثير حول السيادة في الساحل ومستقبل التعاون الأمني الإقليمي

الرئيس الجزائري مع وزير دفاع النيجر في 21 أكتوبر الماضي (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مع وزير دفاع النيجر في 21 أكتوبر الماضي (الرئاسة الجزائرية)
TT
TT

انتشار الجيش الجزائري بالنيجر يضع بروكسل في مواجهة مع نيامي

الرئيس الجزائري مع وزير دفاع النيجر في 21 أكتوبر الماضي (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مع وزير دفاع النيجر في 21 أكتوبر الماضي (الرئاسة الجزائرية)

​لا تزال قضية إرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر تثير الجدل على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث بات الموقف الأوروبي من هذه الخطوة يلامس حدود أزمة دبلوماسية مع نيامي، في وقت أكدت فيه الجزائر أن هذا التحرك يندرج في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، وأعمال التخريب في المنطقة.

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني (المفوضية الأوروبية)

فبعد نحو 10 أيام من مطالبة المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، بتقديم «توضيحات» حول القرار الذي أعلنته الجزائر رسمياً في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والمتعلق بنشر جيشها في شمال النيجر، استقبل رئيس الوزراء النيجري محمد الأمين زين، أمس (الاثنين)، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى النيجر بالنيابة، أولاي فوينما، لمساءلته حول ما وصفته السلطات النيجرية بـ«التصريحات المتعالية وغير المقبولة»، حسبما أوردته وكالة الأنباء النيجرية الرسمية.

وأكدت النيجر أنها «ليست بحاجة إلى الحصول على إذن من بروكسل لممارسة سيادتها»، مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقديم «توضيحات بشأن تدخلاته المتكررة والمسيئة».

تحفظات بروكسل

بدأت الجزائر نشر وحداتها العسكرية بالجارة الجنوبية في 26 من الشهر الماضي، أي بعد يوم واحد من تصويت برلمان البلاد على إخطار من الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، في خطوة تُعد الأولى منذ المشاركة في حرب رمضان 1973.

وكان العنوني قد طُلب منه خلال مؤتمر صحافي، نُظم في بروكسل يوم 30 أكتوبر، التعليق على إعلان الجزائر إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، فقال: «نسعى إلى الحصول على مزيد من التوضيحات بشأن نطاق هذا الانتشار المعلن وأهدافه، فضلاً عن الأساس الذي يستند إليه. ونؤكد مجدداً دعمنا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، وسيادة الدول وحماية المدنيين. كما أود التذكير بأن أي إجراء أمني ينبغي أن يتسم بالشفافية والتناسب، وأن يسهم في خفض التصعيد الإقليمي، وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل».

الرئيس الجزائري مستقبلاً رئيس النيجر منتصف فبراير الماضي (الرئاسة الجزائرية)

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من إعلان الجزائر أن الهدف من نقل جيشها خارج الحدود «حماية المصالح المشتركة في قطاع الطاقة». وأمس (الاثنين) خاض رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، في القضية، خلال زيارة منشأة عسكرية غربي البلاد؛ حيث أكد أن القرار «يعكس إرادة الجزائر والنيجر، ووعيهما بأهمية حماية الاستثمارات والمنشآت الطاقوية المشتركة، لا سيما في ظل التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة، من نشاطات إرهابية وتخريبية ذات امتدادات إقليمية ودولية».

ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الجزائر على تصريحات المسؤول الأوروبي، في حين نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الأحد الماضي، عن «مصدر مأذون»، تأكيده أن السلطات الجزائرية «لم تتلقَّ أي طلب توضيح من الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة، كما لم تسجَّل أي مراسلات رسمية، أو خطوات دبلوماسية تتوافق مع التصريحات المنسوبة إلى المتحدث الأوروبي»، موضحة أن مثل هذا الطلب، إن وُجِّه إلى الجزائر: «من شأنه أن يشكل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد».

الوزير الأول النيجري مع القائم بالأعمال لدى سفارة الاتحاد الأوروبي (وكالة أنباء النيجر)

تقارب يكرِّس السيادة

من جهته، نشر فاتح بوطبيق، رئيس البرلمان الأفريقي، مقالاً في صحيفة «الخبر» الجزائرية، أمس (الاثنين)، جاء فيه: «في العلاقات الدولية، هناك فرق جوهري بين أن تطلب دولة توضيحات في إطار الحوار الدبلوماسي المشروع، وبين أن تتعامل مع قرار سيادي اتخذته دولة مستقلة وفق دستورها ومؤسساتها، وكأنه موضوع خاضع للتقييم أو الإذن الخارجي. وبين الأمرين تتحدد طبيعة العلاقات بين الدول، وتتجلى حقيقة احترام السيادة ومبدأ المساواة في القانون الدولي».

وحسب بوطبيق، فإن كلام العنوني «يتجاوز حدود التصريح في حد ذاته ليطرح سؤالاً أساسياً: ما هي الحدود الفاصلة بين الاهتمام الدولي المشروع بتطورات منطقة الساحل، وبين احترام حق الدول ذات السيادة في اتخاذ قراراتها الأمنية والاستراتيجية، وفق مصالحها الوطنية والتزاماتها؟».

وفي تعليق له على موقف الاتحاد الأوروبي، كتب عمار بلاني، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم (الثلاثاء)، في حسابه بالإعلام الاجتماعي: «يثير التقارب الاستراتيجي بين الجزائر والنيجر انزعاجاً في باريس، ثم في بروكسل التي تحولت إلى منبر لترديد المخاوف الفرنسية بشأن منطقة الساحل».

رئيس النيجر مستقبلاً وزير خارجية الجزائر يوم 4 نوفمبر الماضي (رئاسة النيجر)

وحسب صحيفة «الوطن» الجزائرية: «تندرج الشراكة بين الجزائر ونيامي ضمن إطار مؤسساتي متين ومتنوع، بعيداً عن الاقتصار على الاحتياجات العملياتية والظرفية»، مؤكدة أنه «يُنظر إلى التقارب الاستراتيجي بين الجزائر والنيجر على المستوى القاري باعتباره انعكاساً لمرحلة جديدة من النضج الجيوسياسي».

وفي هذا الصدد، أشارت الصحيفة النيجرية «أكتو نيجر» إلى أن التعاون بين البلدين «يستند إلى تسارع غير مسبوق في وتيرة الالتزامات الثنائية» تجسَّد –حسبها- بشكل خاص في توقيع نحو 20 اتفاقية خلال اجتماع «اللجنة المشتركة الكبرى»، الذي عقد في مارس (آذار) الماضي 2026، قبل أن يتعزز بتوقيع بروتوكول عسكري بالغ الأهمية في 21 أكتوبر الماضي، لدى زيارة وزير دفاع النيجر الجزائر.

رئيس أركان الجيش الجزائري في لقاء سابق مع وزير الدفاع النيجري (وزارة الدفاع الجزائرية)

وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات متعددة، من بينها التكوين والتدريب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، فضلاً عن البنى التحتية الطاقوية، والتنمية الاقتصادية العابرة للحدود.

مواضيع
أخبار الجزائر الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية الإرهاب الجزائر النيجر أوروبا فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الجزائر: إدانة الكاتب كمال داود وزوجته غيابياً بالسجن 5 سنوات

شمال افريقيا الكاتب كمال داود (أ.ب)

الجزائر: إدانة الكاتب كمال داود وزوجته غيابياً بالسجن 5 سنوات

أدانت محكمة الجنح بفلاوسن في وهران، بغرب الجزائر، الثلاثاء، الكاتب الجزائري - الفرنسي كمال داود وزوجته بخمس سنوات سجن نافذة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عربية الجزائري محمد البشير بلومي (يسار) لاعب هال سيتي (د.ب.أ)
رياضة عربية

غياب بلومي وحجام عن تشكيلة الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الاثنين غياب محمد البشير بلومي وجوان حجام عن تشكيلة المنتخب الوطني بسبب الإصابة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس أركان الجيش الجزائري في منشأة عسكرية بغرب البلاد يوم الاثنين (وزارة الدفاع)
شمال افريقيا

قائد الجيش الجزائري يربط الانتشار في النيجر بمقاربة استباقية لمواجهة الإرهاب

أكد أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة أن قرار إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر هدفه حماية منشآت للطاقة مشتركة بين البلدين من تهديدات أمنية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا منشأة غاز جزائرية مطلة على البحر المتوسط (وزارة الطاقة)
شمال افريقيا

فرنسا تتصدّر قائمة أكبر زبائن الغاز الطبيعي المسال الجزائري

لم تقف التوترات السياسية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الفرنسية عائقاً أمام استمرار الجزائر في تلبية طلب باريس على الغاز الطبيعي المسال.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عربية لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري يحتفلون بالفوز على صنداونز (أ.ب)
رياضة عربية

اتحاد العاصمة يقسو على صنداونز بملعبه ويتوّج بالسوبر الأفريقي

توّج اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه والثانية في أربع سنوات عقب فوزه على مضيّفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 3 - 1.

«الشرق الأوسط» (بريتوريا (جنوب أفريقيا))
العالم العربي شمال افريقيا

نائب معارض يستقيل من البرلمان الموريتاني احتجاجاً على «الفساد»

النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد (أ.ف.ب)
النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد (أ.ف.ب)
TT
TT

نائب معارض يستقيل من البرلمان الموريتاني احتجاجاً على «الفساد»

النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد (أ.ف.ب)
النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد (أ.ف.ب)

أعلن النائب الموريتاني المعارض والناشط الحقوقي المناهض للعبودية، بيرام الداه ولد أعبيد، استقالته من البرلمان؛ احتجاجاً على «الفساد المستشري» في البلاد، وفق ما أوردت «وكالة الأنباء الألمانية». وترشّح أعبيد للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، وخسر مرتين أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي فاز في انتخابات عام 2024 بحصوله على 56 في المائة من الأصوات، مقابل 22 في المائة لأعبيد.

وفي جلسة عامة للبرلمان، الاثنين، بُثّت عبر التلفزيون، قال أعبيد إن استقالته تأتي احتجاجاً على «سوء الإدارة والفساد المستشريين اللذين ترعاهما الحكومة الحالية»، دون تقديم تفاصيل موسعة بشأن اتهاماته.

وتابع أعبيد: «سأعارض النظام الحالي بالوسائل القانونية والنضال، والعمل الميداني»، مضيفاً أن «النقاشات داخل البرلمان الحالي أصبحت بلا جدوى».

وفي جلسة خُصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بحضور رئيس الوزراء، انتقد أعبيد بشدةٍ أداء الحكومة الحالية، وقال إن الفساد «مستشرٍ، ومع ذلك لا يوجد شخص واحد في السجن بتهمة الفساد».

وانتُخب أعبيد للمرة الأولى عضواً في البرلمان عام 2018 بينما كان في السجن، وأُعيد انتخابه في مايو (أيار) 2023 ضِمن تحالف معارض.

ويقود ولد أعبيد «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية» (إيرا)، التي تندد باستمرارٍ بالعبودية والممارسات المرتبطة بها في موريتانيا، لكن الدولة الموريتانية، التي أصدرت تشريعات تحظر جميع أشكال العبودية، تنفي استمرار وجود هذه الظاهرة، وتؤكد أن ما تبقّى منها يقتصر على آثارها. والعبودية متجذرة بعمقٍ في موريتانيا، آخِر بلد في العالم ألغى هذه الممارسة في عام 1981. ويبلغ عدد سكان موريتانيا 5.5 مليون نسمة ينتمون إلى مجموعات عِرقية عدة.

وفي عام 2012، قدّر «مؤشر العبودية العالمي» نسبة الأشخاص الذين يعيشون في وضعية عبودية بموريتانيا بين 10 و20 في المائة؛ أي ما يصل إلى 680 ألف شخص.

مواضيع
أخبار العالم العربي أخبار فساد موريتانيا
العالم العربي شمال افريقيا

مصر لتطوير منظومة «الأمن النووي» مع تسارع العمل في مشروع «الضبعة»

مسؤولون مصريون يتفقدون «محطة الضبعة» منتصف الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
مسؤولون مصريون يتفقدون «محطة الضبعة» منتصف الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
TT
TT

مصر لتطوير منظومة «الأمن النووي» مع تسارع العمل في مشروع «الضبعة»

مسؤولون مصريون يتفقدون «محطة الضبعة» منتصف الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
مسؤولون مصريون يتفقدون «محطة الضبعة» منتصف الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)

تعمل مصر على تطوير منظومة «الأمن النووي» بالبلاد بمشاركة خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، والمؤسسات الوطنية المعنية، وذلك مع تسارع العمل في مشروع «محطة الضبعة النووية» المزمع تشغيل أولى وحداتها خلال عام 2028.

وعلى مدار أربعة أيام، استضافت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» في مصر اجتماعاً لمراجعة «الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي»، بمشاركة خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وممثلي الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز منظومة «الأمن النووي».

وأكدت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية»، في بيان صحافي، الثلاثاء، أن الاجتماع ناقش «الاحتياجات والأولويات الوطنية في ضوء المجالات الستة التي تتضمنها الخطة»، والتي تتضمن «السياسة والاستراتيجية الوطنية، والإطار التشريعي والتنظيمي، والمنع، والكشف، والتصدي، والضمان والتحسين المستمر».

وتناولت جلسات الاجتماع «الإجراءات والأنشطة المقترحة لدعم الأهداف المحددة في كل مجال، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في مختلف مجالات (الأمن النووي)».

وتتزامن التحركات المصرية لتطوير منظومة «الأمن النووي» مع تسارع وتيرة العمل بمشروع «محطة الضبعة» شمال غربي البلاد، وتضم 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.

ووقّعت القاهرة وموسكو في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاق تعاون لإنشاء «محطة الضبعة» بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.

أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور جمال القليوبي، قال إن «(الأمن النووي) هو نموذج تقني يتم تطبيقه على أي مفاعل نووي في العالم قبل بدء العمل في إنشائه، وخلال كل مراحله، وأيضاً مراحل التشغيل، حيث يتم إجراء مراجعة كاملة للمفاعل، بدءاً من تأثيره على البيئة المحيطة، ومعاملات الأمن والسلامة في كل مكوناته وأنظمته تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأوضحت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» في بيانها أن الاجتماع يأتي في إطار «الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير منظومة (الأمن النووي)، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية المعنية»، والاستفادة من «خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعمها الفني، بما يسهم في ضمان استدامة وفاعلية منظومة (الأمن النووي) على المستوى الوطني»، مؤكدة «استمرار جهودها في التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمتابعة مخرجات الاجتماع والعمل على تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية».

جانب من اجتماع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمصر لمراجعة «الأمن النووي» (هيئة الرقابة النووية والإشعاعية)

ويشير القليوبي إلى أن مفهوم «الأمن النووي» يمتد إلى محاور أخرى غير فنية، تتعلق بالتشريعات الوطنية؛ إذ «تسمح التشريعات المصرية لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المفاعل والرقابة المستمرة ومراجعة طرق التشغيل... كما تمتد رقابة الوكالة الدولية إلى مراجعة القوانين المحلية التي تضمن حماية المنشأة، واتفاقات استيراد الوقود النووي وطرق تحميله ونقله، واستقبال الرماد النووي، وطرق التخلص من النفايات النووية».

وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي توافقت مصر وروسيا على «توسيع المشروع النووي» ببناء وحدتين إضافيتين بـ«محطة الضبعة»، عقب اجتماع بمدينة نيجني نوفغرود الروسية بين وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، والمدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية (روساتوم) أليكسي ليخاتشوف.

وحظي التعاون بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية بنقاشات واسعة على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لموسكو للمشاركة في القمة «الروسية – الأفريقية» الثالثة، أواخر الشهر الماضي.

وأكد السيسي، خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حينها، أن مصر تتطلع لزيادة التنسيق بين البلدين في ما يتعلق بالوحدات الإضافية التي يمكن تركيبها في موقع «محطة الضبعة» للطاقة النووية بعد عام 2030، فضلاً عن «إمكانيات التعاون في مجال المفاعلات النووية العائمة»، بحسب بيان المتحدث الرئاسي المصري حينها.

مواضيع
أخبار مصر الحكومة المصرية المفاعل النووي الطاقة النووية مصر
العالم العربي شمال افريقيا

الجزائر: إدانة الكاتب كمال داود وزوجته غيابياً بالسجن 5 سنوات

الكاتب كمال داود (أ.ب)
الكاتب كمال داود (أ.ب)
TT
TT

الجزائر: إدانة الكاتب كمال داود وزوجته غيابياً بالسجن 5 سنوات

الكاتب كمال داود (أ.ب)
الكاتب كمال داود (أ.ب)

أدانت محكمة الجنح بفلاوسن في وهران، بغرب الجزائر، الثلاثاء، الكاتب الجزائري - الفرنسي كمال داود وزوجته بخمس سنوات سجن نافذة، وتغريمهما بنحو 2500 دولار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي ضدهما، بتهم «إفشاء سر مهني وسرقة ملف طبي والمساس بالحياة الخاصة»، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية». وكان ممثل النيابة قد التمس الحكم بست سنوات سجناً ضد المتهمين، في جلسة المحاكمة، التي عُقدت بتاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. يُذْكر أن سعادة عربان، وهي مواطنة جزائرية، تقدمت بشكوى ضد الكاتب كمال داود، وزوجته عائشة دحدوح، طبيبتها النفسية، التي كانت تعالجها بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بسيد الشحمي بوهران. واتهمت عربان طبيبتها وزوجها الكاتب بسرقة قصتها لجعلها محور روايته «حوريات»، التي فازت بجائزة «غونكور» الأدبية المرموقة عام 2024. وقالت عائشة درار، محامية سعادة عربان، في تصريح نقلته صحيفة «الخبر»: «الحكم هو إقرار من العدالة بالضرر الذي لحق بموكلتي، واستغلال مأساتها، رغم رفضها للأمر، وتبليغها الكاتب بقرارها». وحاولت زوجة الكاتب النأي بنفسها في هذه القضية؛ حيث عبّرت عن رغبتها في حضور جلسة المحاكمة، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب وضعها العائلي، وإجراءات الطلاق من زوجها الكاتب كمال داود.

وكشفت في تصريحات للموقع الإلكتروني «قصبة تريبون» عن وصول الخلافات مع زوجها إلى قرار فك الرابطة الزوجية، بسبب المشكلات التي تراكمت منذ نشر رواية «حوريات»، كما نفت بشكل قاطع انتهاك السر المهني الطبي، أو تسريب أي معلومات أو ملفات طبية، تتعلق بسعادة عربان (مريضتها السابقة)، التي ادعت أن رواية «حوريات» تروي مأساتها بوصفها ضحية من ضحايا مرحلة الإرهاب، التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، من دون موافقتها. وأقرت زوجة الكاتب بوجود اتصالات وعلاقات مع عربان خارج الإطار المهني، وبأن سعادة عربان كانت تلتقي زوجها كمال داود، وأنهما تبادلا الحديث في مناسبات عدة، بحضورها وفي غيابها.

وأشارت إلى اللقاء الذي جمع عربان بكمال داود في منزلهما خلال رمضان 2022، مؤكدة أن اللقاء جاء بناءً على رغبة والدة عربان بالتبني، التي كانت تتمنى أن يتولى الكاتب رواية قصة ابنتها. لكن سعادة عربان «سحبت موافقتها لاحقاً، وأبلغت الكاتب شفهياً بقرارها». واتهم كمال داود، في تصريحات سابقة، السلطات الجزائرية بالوقوف وراء قرار محاكمته.

مواضيع
أخبار الجزائر محاكمة الإرهاب الجزائر