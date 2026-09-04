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العالم العربي شمال افريقيا

ليبيا: احتقان في القطرون عقب مقتل شاب بنيران نُسبت لـ«الجيش الوطني»

«تجمع سياسي» يدعو إلى تدخل دولي عاجل لحماية الجنوب

المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان فزان يقدم واجب العزاء لأهالي القطرون (المجلس)
المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان فزان يقدم واجب العزاء لأهالي القطرون (المجلس)
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ليبيا: احتقان في القطرون عقب مقتل شاب بنيران نُسبت لـ«الجيش الوطني»

المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان فزان يقدم واجب العزاء لأهالي القطرون (المجلس)
المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان فزان يقدم واجب العزاء لأهالي القطرون (المجلس)

سادت حالة من التوتر والاحتقان مدينة القطرون، الواقعة في جنوب ليبيا، بعد مقتل المواطن حسين سيدي مطر (16 عاماً) إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء وجوده في محطة وقود بالمدينة.

وتباينت الروايات بشأن الجهة التي تقف وراء إطلاق الرصاص على مطر، في ظل توجيه مواطنين اتهاماً إلى «الكتيبة 87» التابعة لـ«الجيش الوطني».

وشهدت القطرون مناوشات وكرّاً وفرّاً بين مواطنين وعناصر من «الكتيبة 87» مساء الخميس، استخدم فيها إطلاق الرصاص العشوائي، وظهر خلالها عدد من أبناء قبيلة «التبو» وهم يحملون السلاح.

صدام حفتر في زيارة إلى القطرون الليبية في نوفمبر 2025 (القيادة العامة)

وسارع «التجمع السياسي الوطني فزان» بتحميل المسؤولية كاملة لـ«الجهة المنفذة»، ومطالبة «الكتيبة 87 بتحمل كامل تبعات هذه الجريمة». ولم يعلق «الجيش الوطني» بشكل رسمي على الواقعة، لكنّ مصدراً مقرباً من القيادة العامة «أكد تقديرها لأهالي القطرون؛ وسعيها لحل أزماتهم المعيشية».

وقالت رانيا الصيد، العضو المؤسس لـ«تجمع فزان»، إن «ما حدث في القطرون لا يمكن قراءته بوصفه حادثة عابرة أو نزاعاً فردياً»، وعدّته «استهدافاً مباشراً للنسيج الاجتماعي ولحالة الاستقرار الهشة، التي نحاول الحفاظ عليها في الجنوب، وهو يستهدف جر المنطقة إلى مربع الفوضى والثأر».

وذهبت في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أي اعتداء على النفس والمال والعرض مرفوض»، داعية الأجهزة الأمنية والقضائية إلى القيام بواجبها في ضبط الجناة، وتقديمهم للعدالة فوراً.

وعوّلت رانيا الصيد «على دور مجالس الحكماء والأعيان والمشايخ في القطرون، وفي عموم الجنوب»، وقالت: «دوركم اليوم ليس تشريفاً، بل تكليف؛ عليكم مسؤولية رأب الصدع، وحقن الدماء، واحتواء الفتنة قبل أن تستفحل».

مشايخ وأعيان فزان يقدمون واجب العزاء لأهالي القطرون (المجلس)

ووصل وفد من المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان فزان، برئاسة الشيخ إبراهيم أبو بكر نصر، إلى القطرون مساء الخميس، سعياً لاحتواء الأحداث المتصاعدة، وتقديم العزاء والوقوف على الوضع الراهن داخل المدينة.

وطالب «تجمع فزان» بـ«تشكيل لجنة تحقيق عاجلة وشفافة، والكشف عن نتائجها للرأي العام، وتسليم الجناة للعدالة دون تستر أو مماطلة»، داعياً إلى وقف ما سمّاه «أي إجراءات انتقامية، أو عقاب جماعي بحق أهالي القطرون، وعدم تحميل المنطقة مزيداً من الدماء والاحتقان».

ودعا التجمع في بيان أصدره، مساء الخميس، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى «تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين بالجنوب، وفتح تحقيق دولي مستقل في الواقعة»، كما طالب المجتمع الدولي بـ«التدخل العاجل لوقف هذه الأفعال التي تستهدف الأبرياء، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الجنوب الليبي».

من جهتها، شددت رانيا الصيد على أن ليبيا «لا تحتمل مزيداً من الأزمات والانقسامات»، فيما نبهت إلى أن «ما يحدث في القطرون قد يتكرر في أي مدينة، إذا استمررنا في معالجة الأعراض وتجاهلنا الأسباب»، وحذرت «من الانجرار إلى الفتن، وخطاب الكراهية، أو تحويل المنطقة وجعلها سلاحاً في يد من يريدون لنا الفرقة».

وتخضع القطرون لسيطرة «الجيش الوطني»، ولا يوجد أي وجود لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بالمدينة، التي تعاني من أزمة نقص الوقود مثل غالبية المدن الليبية.

وقال المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان فزان إن وفداً منه قدم واجب العزاء والمواساة إلى أهالي القطرون، «في إطار دوره المجتمعي ومساعيه للم شمل أبناء المنطقة وتوحيد الصف».

«التجمع السياسي فزان» في لقاء سابق مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي - 13 يوليو الماضي (مكتب المنفي)

وأوضح المجلس، الجمعة، أنه «كان في استقبال الوفد مشايخ وحكماء وشباب من أبناء التبو بالقطرون؛ وجرى خلال اللقاء البحث بشأن مجريات الحدث الذي شهدته المدينة، وسط تأكيد على أهمية التماسك الاجتماعي واحتواء تداعياته».

وأكد المجلس أن «دماء أهل فزان واحدة؛ وجرح القطرون هو جرح فزان كلها»، مشدداً على «المضي في طريق التسامح والتصالح وحقن الدماء وإحقاق الحق».

ودخلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا على خط الأزمة، وعبرت عن قلقها حيال «تصاعد معدلات القتل خارج القانون في كثير من المدن والمناطق والبلديات»، وأرجعت ذلك إلى «الفوضى الأمنية التي يشهدها العديد من المدن في عموم البلاد، نتيجة غياب دور وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة».

ودعت المؤسسة، وزارة الداخلية، ومديرية أمن القطرون، وجهاز المباحث الجنائية، ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف سبها، إلى فتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة قتل مطر، وتكثيف جهودها لضبط المتهمين المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة، وتقديمهم إلى العدالة.

وسبق أن التقى نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، الفريق صدام حفتر، في مدينة القطرون، مشايخها وأعيانها، ضمن زيارة موسعة شملت مدناً عديدة بالجنوب للوقوف على حالة الأمن، واحتياجات المواطنين المعيشية.

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تعاون أميركا عسكرياً مع إثيوبيا... هل دافعه الغضب من التقارب المصري - الصيني؟

دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
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تعاون أميركا عسكرياً مع إثيوبيا... هل دافعه الغضب من التقارب المصري - الصيني؟

دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)

جاء الاتفاق الدفاعي الذي وقعته الولايات المتحدة مع إثيوبيا قبل أيام من زيارة مهمة قام بها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى القاهرة، وشهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عديدة، وتزامنت مع مناورات جوية «مصرية - صينية».

وطرح هذا التقارب الزمني تساؤلات حول ما إذا كان التعاون العسكري بين واشنطن وأديس أبابا دافعه «الغضب الأميركي من القاهرة»، وما أبرز أهدافه في ظل توترات تشهدها منطقة القرن الأفريقي؟

وفي 21 أغسطس (آب) الماضي، جرى التوقيع على اتفاقية دفاعية بين أميركا وإثيوبيا خلال زيارة رسمية لوفد عسكري إثيوبي إلى واشنطن، كإطار استراتيجي يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني، وحماية المصالح الوطنية، وتحقيق المنافع المتبادلة بين البلدين، بحسب ما تم إعلانه رسمياً من الجانبين.

وحول ما تستهدفه واشنطن من وراء هذا الاتفاق، قال رئيس وحدة أبحاث الشؤون الأفريقية بـ«مركز معلومات» مجلس الوزراء المصري، الدكتور رأفت محمود إن «الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة بناء علاقاتها مع أديس أبابا بعد سنوات من التوتر، خصوصاً على خلفية حرب إقليم تيغراي الإثيوبي والانتقادات الأميركية لسجل إثيوبيا في حقوق الإنسان».

وأوضح محمود لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يكشف عن أن إثيوبيا باتت جزءاً من حسابات أميركية أوسع تشمل أمن البحر الأحمر ومواجهة النفوذ الصيني والروسي ومكافحة الجماعات المسلحة في القرن الأفريقي».

ويرى عضو البرلمان الإثيوبي محمد العروسي أن «الولايات المتحدة تنظر إلى القرن الأفريقي باعتباره منطقة ترتبط مباشرة بأمن البحر الأحمر، وحركة التجارة الدولية، وأمن الممرات البحرية، وتقع فيها تهديدات إرهابية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «في قلب هذه الجغرافيا توجد إثيوبيا، ذات الثقل السكاني والسياسي والعسكري في منطقة واسعة، وفيها المقر الدائم للاتحاد الأفريقي... لهذا السبب، فواشنطن لا تأتي إلى إثيوبيا بحثاً عن ورقة ظرفية، بل تعيد بناء موقعها في منطقة تتغير فيها موازين القوة».

صورة لـ«سد النهضة» (الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإثيوبي على فيسبوك)

عضو الحزب الجمهوري الأميركي والخبير الاستراتيجي أدولفو فرانكو قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الاتفاق يفتقر إلى معاهدات ملزمة رسمياً، وتمويل مالي مباشر»، مضيفاً: «لا تزال جميع صادرات الدفاع المستقبلية تخضع لقيود مشددة، ويتم تقييمها بدقة على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة حقوق الإنسان».

ووفقاً للبرلماني الإثيوبي محمد العروسي، فقد دخلت «في مايو (أيار) الماضي، العلاقة الأميركية - الإثيوبية في إطار حوار ثنائي منظم يغطي الاقتصاد والتجارة والاستثمار والدفاع والأمن، وبعد ثلاثة أشهر فقط، شهد المسار الدفاعي تطوراً، وهذا التسلسل مهم لأنه يكشف عن أن واشنطن تتعامل مع إثيوبيا ضمن حسابات طويلة المدى».

إدارة الخلافات بدلاً من حلها

وفي اعتقاد رأفت محمود، فإن «الدعم الأميركي المتزايد لإثيوبيا قد يؤدي إلى تحسين موقعها التفاوضي، ليس فقط في ملف المياه، وإنما أيضاً في مساعيها للحصول على منفذ بحري وتعزيز حضورها في منطقة البحر الأحمر».

ومؤخراً تحدثت تقارير إعلامية عن أن التقارب الأميركي - الإثيوبي يأتي رداً من واشنطن على التقارب المصري المتزايد أخيراً مع الصين والذي توج بزيارة مهمة للرئيس الصيني إلى القاهرة هذا الأسبوع.

الرئيس المصري مرحباً بنظيره الصيني في قصر الاتحادية بالقاهرة الأربعاء (الرئاسة المصرية)

وهو ما رد عليه رأفت محمود بأن «التقارب المصري - الصيني ليس وليد اللحظة، وإن كانت التطورات المتعلقة به تثير حساسية واشنطن بطبيعة الحال، خاصة في ضوء تنامي التعاون الاقتصادي والأمني».

وتجدر الإشارة إلى أنه في يناير (كانون الثاني) 2026، رفعت إثيوبيا والصين علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية للتعاون في جميع الظروف»، وذلك بعد عامين تقريباً من الارتقاء بالعلاقات المصرية - الصينية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية» في عام 2024.

وعن ذلك، قال العروسي إنه «عندما تأتي واشنطن وتوسع شراكتها مع أديس أبابا، فالمشهد لا يُقرأ باعتباره استبدال شريك بشريك. بل إن المشهد يكشف عن ارتفاع القيمة الاستراتيجية لإثيوبيا نفسها».

المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي هنري إنشر، يؤكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة ترغب في شريك أمني في منطقة القرن الأفريقي. وتُعدّ إثيوبيا الخيار الأمثل نظراً لإمكانياتها. وفي حين تتنافس الصين والولايات المتحدة في أفريقيا، فإن مصر هي الشريك الأهم، لذا من غير المرجح أن تلجأ الولايات المتحدة إلى هذا الأسلوب لمواجهتها أو معاقبتها».

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العالم العربي شمال افريقيا

عالق في بئر بعمق 80 متراً... الجزائر تسابق الزمن لإنقاذ الطفل أيوب

فرق الإنقاذ تحاول انتشال الطفل أيوب من البئر (صفحة الحماية المدنية الجزائرية)
فرق الإنقاذ تحاول انتشال الطفل أيوب من البئر (صفحة الحماية المدنية الجزائرية)
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عالق في بئر بعمق 80 متراً... الجزائر تسابق الزمن لإنقاذ الطفل أيوب

فرق الإنقاذ تحاول انتشال الطفل أيوب من البئر (صفحة الحماية المدنية الجزائرية)
فرق الإنقاذ تحاول انتشال الطفل أيوب من البئر (صفحة الحماية المدنية الجزائرية)

لا يزال الطفل أيوب يحبس أنفاس الجزائريِّين، بينما تتسابق فرق الإنقاذ مع الزمن للوصول إليه بعد سقوطه داخل بئر ضيقة وعميقة في ولاية البيض، غرب الجزائر، منذ الأربعاء.

وسقط أيوب، البالغ من العمر 10 سنوات، داخل بئر جافة في بلدية الغاسول، بدائرة بريزينة، في أثناء عودته إلى منزل عائلته بعد أن كان قد حمل وجبة غداء لشقيقه الذي يرعى الأغنام، ويساعد والده في عمله.

وخلال رحلة العودة، مرَّ الطفل فوق لوح من الخشب الرقائقي كان يغطي فتحة البئر، قبل أن ينكسر اللوح تحت ثقله ويسقط أيوب إلى داخلها.

بئر بعمق 80 متراً... وفتحة لا تتجاوز 40 سنتيمتراً

وتبلغ حفرة البئر نحو 80 متراً، بينما لا يتجاوز قطر فتحتها 40 سنتيمتراً، ما جعل الوصول إلى الطفل أيوب عبر الفتحة أمراً بالغ الصعوبة.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإنَّ البئر حُفرت بطريقة تقليدية داخل مزرعة عائلية، وهي جافة ومردومة جزئياً بالأتربة حتى عمق نحو 30 متراً، كما أنَّها غير مزودة بأنبوب تغليف خارجي، وكانت فتحتها مغطاة بلوح خشبي رقيق.

وفور الإبلاغ عن الحادث، توجَّهت مصالح الحماية المدنية الجزائرية إلى الموقع، وبدأت فرق متخصصة محاولات الوصول إلى الطفل وانتشاله.

لماذا تعذّر النزول مباشرة إلى البئر؟

إلا أن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات كبيرة بسبب ضيق البئر وخطر انهيار التربة، الأمر الذي حال دون مواصلة محاولات النزول المباشر إليها.

ودفعت هذه المخاطر فرق الإنقاذ إلى اعتماد خطة بديلة تقوم على حفر حُفرة أو خندق عميق موازٍ للبئر، للوصول إلى المستوى الذي يُعتقد أن أيوب عالق عنده.

وبعد الوصول إلى ذلك العمق، تعمل الفرق على اختراق جدار البئر أفقياً وبشكل يدوي، في محاولة للوصول إلى الطفل من دون التسبب في انهيار التربة المحيطة.

ووصف مسؤولو فرق الطوارئ عملية الإنقاذ بأنها «معقدة للغاية»؛ بسبب وعورة المنطقة وهشاشة التربة وضيق فتحة البئر وعمقها.

حفرة ضخمة موازية للبئر في سباق مع الزمن

تواصل فرق الإنقاذ الجزائرية حفر حُفرة ضخمة موازية للبئر للوصول إلى أيوب، وسط إجراءات احترازية لتفادي انهيار التربة.

وجرى تدعيم الفرق المتدخلة بوحدات متخصصة في التدخل بالأماكن الوعرة، إلى جانب الاستعانة بكاميرات مخصصة لاستكشاف الآبار، وآليات ثقيلة للمساعدة في أعمال الحفر.

كما يوجد طاقم طبي في موقع الحادث تحسباً لأي تطورات، بينما تواصل سيارات الإسعاف وشاحنات الإنقاذ والفرق المتخصصة العمل في المكان.

الجزائريون يتابعون عملية إنقاذ أيوب بقلق

إلى ذلك، عاش سكان المنطقة ساعات عصيبة وهم يتابعون محاولات إنقاذ الطفل، بينما توجَّه عدد من سكان المناطق المجاورة إلى موقع الحادث؛ بهدف المساعدة في جهود الإنقاذ.

كما يتابع الجزائريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطورات العملية وسط حالة من القلق والترقب، بينما تواصل فرق الإنقاذ أعمالها في الموقع.

ويأتي ذلك في وقت تتسابق فيه الفرق المختصة مع الزمن للوصول إلى الطفل أيوب، في ظلِّ التعقيدات التي تفرضها طبيعة البئر والتربة المحيطة بها.

مأساة أيوب تعيد إلى الأذهان قصة الطفل ريان

وأعادت حادثة أيوب إلى الأذهان في الجزائر والمغرب قصة الطفل المغربي ريان، الذي سقط في فبراير (شباط) 2022 داخل بئر ضيقة في قرية بإقليم شفشاون شمال المغرب.

وكان عمق بئر ريان نحو 32 متراً، وتواصلت عملية إنقاذه على مدى 5 أيام، واعتمدت فرق الإنقاذ خلالها على حفر بئر موازية، ثم شق نفق أفقي للوصول إليه.

وتمكَّنت فرق الإنقاذ في نهاية العملية من الوصول إلى الطفل، قبل إعلان وفاته.

عياش... حادثة بئر أخرى هزّت الجزائر

كما تستحضر الحادثة مأساة الشاب الجزائري عياش، الذي سقط عام 2018 داخل بئر، واستمرَّت جهود إنقاذه 5 أيام، وسط متابعة واسعة من الجزائريِّين.

وشكَّلت صعوبة الوصول إلى عياش بسبب طبيعة البئر والتربة تحدياً كبيراً أمام فرق الإنقاذ، قبل انتشال جثته بعد انتهاء عمليات الحفر والإنقاذ.

وتتواصل في المقابل جهود فرق الإنقاذ الجزائرية للوصول إلى الطفل أيوب، وسط آمال بأن تنتهي العملية بإنقاذه وإخراجه سالماً من البئر.

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السعودية ومصر تبحثان تطورات الأوضاع في إيران وفلسطين والسودان

لقاء بن فرحان وعبد العاطي في القاهرة يونيو الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
لقاء بن فرحان وعبد العاطي في القاهرة يونيو الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
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السعودية ومصر تبحثان تطورات الأوضاع في إيران وفلسطين والسودان

لقاء بن فرحان وعبد العاطي في القاهرة يونيو الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
لقاء بن فرحان وعبد العاطي في القاهرة يونيو الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

بحثت المملكة العربية السعودية ومصر الأوضاع في المنطقة. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه ناقش في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف: «تبادلنا الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية، خصوصاً التطورات في إيران وفلسطين والسودان».

وأشار عبد العاطي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «إكس»، الجمعة، إلى أنه ناقش مع الأمير فيصل بن فرحان «العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين».

ومنتصف أغسطس (آب) الماضي جرى اتصال بين وزيرَي خارجية السعودية ومصر. وأشادا بـ«عمق وخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين»، وأكدا الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما تناول الوزيران حينها الجهود المكثفة التي يبذلها الشركاء الإقليميون، ومن بينها البلدان الشقيقان، والرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة. وأكدا «أهمية معالجة الشواغل الأمنية الإقليمية القائمة، والحفاظ على سيادة الدول وعدم الاعتداء عليها، وتجنب اتساع دائرة الصراع». وشددا على أهمية ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي بحث بن فرحان وعبد العاطي، خلال لقاء في القاهرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وأشاد الوزيران بما تشهده العلاقات المصرية - السعودية من زخم متواصل وتنسيق وثيق، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تطوير أوجه التعاون بما يحقِّق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار الوزيران حينها إلى الحرص المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف التطورات الإقليمية.

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