السودان يرصد تحركات عسكرية على الحدود مع إثيوبيا

قال محافظ مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، عبد العاطي محمد الفكي، إن الجيش «يمتلك زمام المبادرة» رغم استمرار الهجمات بالطائرات المسيّرة الاستراتيجية والانتحارية التي تنطلق من الجارة إثيوبيا.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً: «نرصد حشوداً عسكرية كبيرة لتحالف (تأسيس) بقيادة (قوات الدعم السريع) و(الحركة الشعبية) المتحالفة معها، بقيادة جوزيف توكا، على الحدود الإثيوبية». وأكد الفكي أن الجيش والقوات المساندة له في كامل الجاهزية والاستعداد لصد أي محاولة من تلك القوات لشن هجوم جديد على مناطق الجيش في إقليم النيل الأزرق.

وأوضح الفكي أن «قوات الدعم السريع» تسيطر على جزء من منطقة الكرمك، وأن الجيش يعمل على منع تقدمها إلى مناطق جديدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجيش لا يزال يفرض سيطرته الكاملة على شمال المحافظة.

وكان مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل الأميركية قد كشف مؤخراً عن حشود عسكرية في قاعدة أصوصا الإثيوبية، ما يُنذر بتصعيد كبير يستهدف مدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية. وفي الأسابيع الأخيرة، كثَّفت «قوات الدعم السريع» هجماتها البرية والجوية عبر المسيَّرات في الإقليم، حيث تمكنت من فرض سيطرتها على مدينتي الكرمك وقيسان الواقعتَين على الحدود مع إثيوبيا.

صور جامعة ييل الأميركية

صورة جوية لمطار أصوصا والمنشآت الجديدة المخصصة لتصنيع المسيَّرات (رويترز)

وكان الجيش السوداني قد دفع، يوم الخميس الماضي، بوحدات قتالية من قوات «النخبة»، لدعم وإسناد قواته في خطوط المواجهة الأمامية في الإقليم، الذي يشهد تصاعداً في وتيرة الهجمات التي تنفّذها «قوات الدعم السريع». وجاء تحرك الجيش عقب إعلان «قوات الدعم السريع» السيطرة على قاعدتي «بكوري» و«سركم» الاستراتيجيتَين.

وكشف مختبر كلية الصحة بجامعة ييل الأميركية عن أن تحليله لصور التُقطت بين 23 و28 أغسطس (آب) أظهر نحو 100 مركبة قتالية خفيفة جديدة موزعة على ثلاث مجموعات داخل القاعدة، وهو عدد يعادل نحو 6 أضعاف ما كان موجوداً في 23 أغسطس (آب).

ورصد الباحثون تجهيزات لتركيب أسلحة على عدد من المركبات، بينها 5 على الأقل يُرجح أنها تحمل أسلحة مثبتة.

كما أظهرت الصور مجموعة تضم 15 مركبة تتطابق خصائصها مع ناقلات جند مدرعة، بالتزامن مع وصول 5 ناقلات للمركبات على الأقل و14 مقطورة، إلى جانب شاحنات لنقل البضائع. وقدر «مختبر ييل» أن المركبات التي ظهرت حديثاً يمكن أن تُستخدم في نقل قوة يتراوح قوامها بين 750 و1000 عنصر، بما يعادل قوة تتراوح بين فوج كبير ولواء.

ويرى البعض أن فتح جبهة واسعة في النيل الأزرق قد تكون له فائدة استراتيجية لـ«قوات الدعم السريع» تتجاوز السيطرة على أراضٍ جديدة؛ إذ يمكن أن يجبر الجيش على توزيع قواته بين النيل الأزرق وشمال كردفان، ويخفّف بالتالي الضغط العسكري على جبهة مدينة الأُبيّض، كبرى مدن إقليك كردفان.

انشقاق جديد عن «الدعم»

قائد المجموعة المنشقة من «قوات الدعم السريع» مع قواته (وكالة السودان للأنباء)

من جهة أخرى، توالت الانشقاقات في صفوف «قوات الدعم السريع»، إذ أعلنت مجموعة جديدة تضم عشرات المقاتلين، بينهم قيادات ميدانية بارزة انسلاخها عن «قوات الدعم السريع» وانضمامها إلى الجيش، وذلك بعد ترتيبات أجرتها قيادات في الجيش وجهاز الأمن والمخابرات العامة لاستقبال المجموعة المنشقة.

وأفادت وكالة السودان للأنباء (سونا)، بأن القوة المنشقة قوامها أكثر من 200 مقاتل، وصلت يوم الاثنين إلى مدينة أم درمان، إحدى مدن العاصمة المثلثة، وعلى رأسها القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب، مسؤول شعبة استخبارات المهام الخاصة في «قوات الدعم السريع» بولاية شمال كردفان.

وأعلنت المجموعة انضمامها إلى الجيش بكامل تسليحها، مؤكدة استعدادها للانخراط في العمليات القتالية إلى جانب القوات المساندة الأخرى للجيش، بهدف هزيمة «قوات الدعم السريع المتمردة»، وطردها من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها.

وقال حمودة، إن انشقاقهم عن «قوات الدعم السريع» جاء استجابة «لمطالب الشعب السوداني، وانحيازاً للمشروع الوطني».

انشقاقات سابقة

وتعود أبرز الانشقاقات عن «قوات الدعم السريع» إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عندما انشق أبو عاقلة كيكل، قائد قوات «درع السودان» الذي كان قائداً بارزاً في «قوات الدعم السريع» ومسؤولاً عن ولاية الجزيرة الاستراتيجية في وسط السودان، وأعلن انضمامه إلى الجيش.

ثم اكتسبت الظاهرة زخماً أكبر خلال العام الحالي، مع انشقاق اللواء النور القبة، أحد أبرز قادة «قوات الدعم السريع» في إقليم دارفور في أبريل (نيسان) الماضي، وانضمامه إلى الجيش أيضاً. وقال القبة لاحقاً إنه كان يشغل موقع «الرجل الثالث» في «قوات الدعم السريع» من حيث الرتبة العسكرية، وإنه خرج من صفوف القوات برفقة ثلاث مجموعات، مع مركباتها وتجهيزاتها.