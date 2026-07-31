الجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد مقتل 25 شخصاً في حادث

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، على أثر حادث المرور المميت، الذي وقع بولاية بومرداس وخلف 25 قتيلاً و44 مصاباً، كحصيلة أولية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الألمانية».

وقال تبون، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن العدالة «ستضرب بيد من حديد وبلا هوادة» المسؤولين عن الحادث، بعد استكمال التحقيقات التي ستكشف ملابساته، واصفاً المتسببين بـ«مجرمي وإرهابيي الطرقات».

وتقدّم الرئيس تبون بأخلص تعازيه إلى أُسر ضحايا حادث انحراف وانقلاب الحافلة، وجاء في رسالة التعزية: «بمزيد من الأسى والحزن العميقين، تلقيت خبر فاجعة حادث المرور المميت الذي وقع بولاية بومرداس، وأودى بحياة أرواح عدد من أبناء الجزائر، بسبب مجرمي وإرهابيي الطرقات... وأمام هذا المصاب الجلل الذي يهز الأفئدة، ننحني إجلالاً أمام أرواح كل الضحايا، ونتقدم لأُسرهم بأعمق وأخلص التعازي متضرعين إلى المولى العليّ القدير أن يشملهم برحمته ويبوّئهم في هذا اليوم الجمعة، الفردوس الأعلى مع الصدّيقين والشهداء».

وارتفعت حصيلة ضحايا حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس، شرق الجزائر، إلى 25 قتيلاً و44 مصاباً، وفق أحدث حصيلة أعلنتها «مصالح الحماية المدنية»، اليوم الجمعة.

وقالت «الحماية المدنية» إن فِرقها تواصل عمليات الإنقاذ والإجلاء في موقع الحادث، في وقت يجري فيه نقل المصابين إلى المؤسسات الاستشفائية، مشيرة إلى أن الحصيلة لا تزال أولية وقابلة للارتفاع مع استمرار عمليات التدخل.

كانت الحافلة قد انحرفت عن مسارها قبل أن تنقلب وتسقط في منحدر بالطريق الاجتنابي بمنطقة رحمون الكرمة، ببلدية بومرداس، وفق السلطات.

وتسجل الجزائر معدلات مرتفعة لحوادث المرور، حيث أُحصي، خلال عام 2024، نحو 26272 حادثاً، أسفر عن وفاة أكثر من 3740 شخصاً وإصابة 35556 جريحاً، وفقاً لبيانات المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات.