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مصر تعلن أن مسيرة تسببت فى حريق ميناء دمياط

ناقلة غاز تمر في ميناء دمياط (أرشيفية- رويترز)
ناقلة غاز تمر في ميناء دمياط (أرشيفية- رويترز)
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مصر تعلن أن مسيرة تسببت فى حريق ميناء دمياط

ناقلة غاز تمر في ميناء دمياط (أرشيفية- رويترز)
ناقلة غاز تمر في ميناء دمياط (أرشيفية- رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الخميس) أن الحريق الذي وقع بالامس في ميناء دمياط المطل على ساحل البحر المتوسط، ناتج عن طائرة مسيرة.

وقالت رئاسة الوزراء المصرية في بيان لها: "بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة، وتواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي".

أعلنت وزارة البترول المصرية، في بيان، أمس (الأربعاء)، نشوب حريق في سفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط المطل على ساحل البحر المتوسط، من دون أن تنفي أو تؤكد تقارير تحدثت عن أن الحريق نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة.

وأوضحت وزارة البترول أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية. وقالت الوزارة إن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الحادث.

مركبات تمر أمام لوحة إرشادية تشير إلى ميناء دمياط في محافظة دمياط، مصر (رويترز)

وكانت وكالة «رويترز» قد نسبت إلى مصادر أمنية وتجارية أن هجوماً بطائرة مسيّرة تسبب في حريق بميناء دمياط المصري.

وقالت شركة «أمبري للأمن البحري» إنه استناداً إلى تقييم أولي، أصابت طائرة مسيّرة ناقلة غاز مملوكة لشركة أميركية في ميناء دمياط.

وفي ‌بيان منفصل، ‌ذكرت شركة «إنشكيب لخدمات الموانئ» أن نيراناً اشتعلت في ناقلتي غاز بالميناء المصري.

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