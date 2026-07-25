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العالم العربي شمال افريقيا

تظاهرة في تونس ضد السلطة وتردّي الظروف المعيشية

الرئيس التونسي قيس سعيد (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (إ.ب.أ)
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تظاهرة في تونس ضد السلطة وتردّي الظروف المعيشية

الرئيس التونسي قيس سعيد (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (إ.ب.أ)

تظاهر نحو 2500 شخص السبت في تونس ضدّ منظومة الحكم وتردّي الظروف المعيشية، وذلك في الذكرى الخامسة لاستئثار الرئيس قيس سعيّد بالسلطة، في حين تشهد البلاد موجة حرّ على وقع انقطاع للكهرباء وأحيانا للمياه.

تضرب موجة حر شديد هذه الأيام تونس لامست فيها درجات الحرارة الـ50 (أ.ف.ب)

وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط النظام" و"لا ضوء لا ماء، الحبس والغلاء".

وقال وسام الصغيّر، المتحدث باسم الحزب الجمهوري المعارض، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "خرجنا اليوم لمحاسبة منظومة الحكم" والتنديد بـ"إخلالاتها".

من جهته، شدّد الأكاديمي مولدي القسّومي على أنّ "هذه المسيرة هي دعوة جماهيرية، دعوة مواطنية، من أجل استرجاع قيم الجمهورية ومبادئها".

وكان سعيّد فاز في العام 2019 بالرئاسة بغالبية ساحقة بعد حملة تمحور خطابه فيها حول النزاهة والقطيعة مع الطبقة السياسية التقليدية.

وفي 25 يوليو 2021، يوم عيد الجمهورية التونسية، جمّد سعيّد أعمال البرلمان واستأثر بالسلطات التنفيذية.

ومذّاك، تندّد المعارضة ومنظمات غير حكومية بتراجع الحقوق والحريات في البلاد.

وصدرت أحاكم مشدّدة بحبس كثر من المعارضين، كما اعتُقل عدد من الشخصيات السياسية والصحافيين والمحامين والناشطين، أو انتهى بهم الأمر في المنفى.

الرئيس التونسي قيس سعيد (إ.ب.أ)

وتشهد تونس انقطاعات في الكهرباء لتخفيف الضغط عن الشبكة التي لم تعد قادرة على تلبية الطلب، لا سيما بسبب أجهزة التكييف.

وأجّجت هذه الانقطاعات الغضب والقلق، خصوصا في المستشفيات.

والسبت، دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى "التبرع بمراوح كهربائية لفائدة جميع أقسام الاستعجالي بمختلف المؤسسات الصحية" و"توفير الثلج الغذائي لاستعماله في تبريد المرضى المصابين بضربات الحرارة".

كما دعت "جميع طلبة كليات الطب، وطلبة مدارس علوم وتقنيات الصحة والتمريض، بكامل تراب الجمهورية، إلى التطوع بأقسام الاستعجالي وأقسام المساعدة الطبية الاستعجالية".

تنشر «الشركة التونسية للكهرباء والغاز» يومياً «إشعاراً بانقطاع الكهرباء» (أ.ف.ب)

وكان رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار أشار هذا الأسبوع إلى وفاة ما بين 150 و200 شخص بسبب موجة الحر في تونس في الأيام الأخيرة، استنادا إلى بيانات أطباء شبان.

ولم تعلن السلطات أي حصيلة رسمية. وتعذّر على وكالة الصحافة الفرنسية الحصول على رد من وزارة الصحة التونسية.

 

 

 

 

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