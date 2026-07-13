عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:13 دقيقه
العالم العربي شمال افريقيا

عودة معارض بارز من الخارج تغذي الجدل حول «رئاسية» 2029 في الجزائر

بعد 7 سنوات من المنفى الاختياري في فرنسا... ومخاوف من التوقيف في المطار

مؤسس التيار العلماني في الجزائر سعيد سعدي (أرشيفية)
مؤسس التيار العلماني في الجزائر سعيد سعدي (أرشيفية)
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT

عودة معارض بارز من الخارج تغذي الجدل حول «رئاسية» 2029 في الجزائر

مؤسس التيار العلماني في الجزائر سعيد سعدي (أرشيفية)
مؤسس التيار العلماني في الجزائر سعيد سعدي (أرشيفية)

يستعد مؤسس التيار العلماني في الجزائر، طبيب الأعصاب، سعيد سعدي، لإنهاء إقامته في الخارج والعودة إلى البلاد نهاية الشهر الحالي، بعد أكثر من سبع سنوات قضاها في فرنسا متفرغاً لكتابة مذكراته.

وتأتي هذه العودة محملة بجرعة مكثفة من الإثارة السياسية: فمن جهة، يصاحبها خطاب ناري ينتقد السلطة ويتوقع سيناريو الاعتقال في المطار؛ ومن جهة أخرى، يغذي هذا التحول تكهنات صاخبة وراء الكواليس حول طموحات رئاسية محتملة لأفق 2029، تعيد إلى الأذهان شبكة التفاهمات المعقدة، التي نسجها الرجل مع أجهزة الدولة مطلع تسعينات القرن الماضي؛ لمنع وصول الإسلاميين الراديكاليين إلى السلطة، في انتخابات برلمانية شهيرة عرفت فوزاً ساحقاً لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» التي تم حلّها بحكم قضائي عام 1992 بتهمة «الإرهاب».

سعدي محاطاً بمجموعة من المناضلين السياسيين الجزائريين في فرنسا (حسابه الخاص)

وأعلن الرئيس الأسبق لحزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» سعيد سعدي (79 عاماً)، المقيم في فرنسا منذ نهاية عام 2019، عبر منصة «ألترنا تي في» (البديل تي في) - وهي وسيلة إعلامية مستقلة تبث من الخارج- عن استكماله كتابة مذكراته وعزمه العودة إلى الجزائر.

العودة المثيرة

ففي 31 يوليو (تموز)، ستحط طائرته بمطار الجزائر العاصمة، حيث يجري إعداد برنامج استقبال من طرف نحو أربعين شاباً. ويتضمن برنامج اليوم الأول استقبالاً في المطار، يليه تنقل إلى مسقط رأسه بقرية أغريب في منطقة القبائل.

ووفق مراقبين، يعيد إعلان سعدي عودته إحياء التساؤلات حول نوايا وأجندة رجل فاعل وبارز في المشهد الوطني؛ فبعد أن شارك في تأسيس حزب «التجمع» نهاية ثمانينات القرن الماضي، إلى جانب مناضلين بارزين أمثال فرحات مهني، ومقران آيت العربي، ومصطفى باشا، وشخصيات أخرى، طبع سعدي عقوداً من الحياة السياسية بمواقفه الحاسمة تجاه قضايا الديمقراطية والعلمانية والهوية.

ويؤكد سعدي أن تنحيه عن قيادة الحزب عام 2012 لم يكن يعني انسحابه من الفضاء العام، مستحضراً ما جاء في خطاب استقالته آنذاك، حين أعلن أنه سيظل «مجرد مناضل بسيط». وقد أتاحت له هذه الصفة مواصلة الإسهام، من منفاه الاختياري، في إثراء النقاشات المتعلقة بتحولات المشهد السياسي الجزائري.

مظاهرة لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» عام 1991 (أرشيفية)

وتأتي عودته في سياق يصفه سعدي بـ«المنعطف السلطوي». وعن سؤال حول ما إذا كان يخشى التعرض للاعتقال، جاءت إجابته قاطعة: «كل شيء وارد، لكني سأعود مهما حدث. يجب الإقدام على هذه الخطوة أيضاً لخلخلة النظام ووضع حد للتعسف السائد منذ بضع سنوات».

ويقرأ مراقبون عودة سعدي من زوايا متعددة؛ فمنهم من يعدّه قراراً شخصياً بحتاً، ومنهم من يراه «محاولة لاستعادة موقع في دائرة التأثير»، في حين يربطه آخرون بحسابات سياسية أوسع. وفي ظل واقع سياسي أعاد الحراك الشعبي (2019) تشكيل ملامحه، وما رافقه من تضييق على العملين الحزبي والمجتمعي، تبدو هذه العودة، وفق المراقبين أنفسهم، أبعد من أن تكون خاتمة لمسيرة سياسية، وأقرب إلى بداية مرحلة جديدة لم تتضح ملامحها بعد.

الأبعاد الخفية للعودة

كما يرى مراقبون أن الأمر يتعلق بعودة رمزية وتاريخية، فبعد نشر مذكراته، قد يفضّل سعيد سعدي اتخاذ موقع المثقف الذي يتدخل في الشأن العام عبر كتاباته وتحليلاته من دون الانخراط المباشر في المعترك الحزبي، وهو خيار قد يفرضه تقدمه في السن. وثمة فرضية أخرى تشير إلى عودة سياسية وإن كانت غير مباشرة؛ ورغم استبعاد استعادته زمام قيادة «التجمع» الذي غادره قبل سنوات، فمن غير المرجح «أن يبقى بعيداً عن الساحة لفترة طويلة، خاصة وأنه صرح مؤخراً بأن الوقت لا يزال مبكراً لإنهاء طموحاته السياسية»، بما يفتح باب التأويل إلى احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2029، خصوصاً أنه خاض هذه التجربة من قبل، حيث ترشح في استحقاق 1995 الذي فاز فيه الجنرال اليمين زروال مرشحاً عن السلطة.

عثمان معزوز الرئيس الحالي لـ«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (إعلام حزبي)

وزيادة على طموحه المفترض في السلطة، يرتبط سعدي ارتباطاً وثيقاً بما يعرف بـ«مجموعة أسيرم» في مدينة تيزي وزو، التي يتحدر منها، وتضم المجموعة الكثير من الأطر والمناضلين السابقين في الحزب.

كما تمكن قراءة هذه العودة كرسالة سياسية موجهة إلى السلطة والمعارضة على حد سواء؛ إذ لا تزال مواقف سعيد سعدي، التي ينشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة حول المسائل الديمقراطية والهوية، تحرك النقاش العام. غير أن هذه الرسالة تستهدف بالدرجة الأولى القيادة الحالية لـ«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» التي يقع في قطيعة معها، حيث يأخذ عليها الابتعاد عن المبادئ التأسيسية للحزب، والسير على الخط نفسه الذي رسمه خليفته محسن بلعباس، المتهم في نظر سعدي بـ«إبرام خريطة طريق» مع قيادات حركة «رشاد الإسلامية» خلال فترة الحراك الذي دفع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في 2 أبريل (نيسان) 2019.

مواضيع
أخبار الجزائر الجزائر فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

صور وصول جماعي لمهاجرين سرّيين جزائريين إلى إسبانيا تثير جدلاً

شمال افريقيا مهاجرون على متن أحد «قوارب الموت» أُنقذوا من قِبل خفر السواحل الإسباني (أرشيفية - أ.ف.ب)

صور وصول جماعي لمهاجرين سرّيين جزائريين إلى إسبانيا تثير جدلاً

إحصاءات لوزارة الداخلية الإسبانية و«الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل» أظهرت قفزة نوعية في تدفقات الهجرة غير النظامية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مستقبلاً رجل الدين المالي المعارض محمود ديكو في 19 ديسمبر 2023 (الرئاسة الجزائرية)
شمال افريقيا

«تنازلات براغماتية» تنهي أشهراً طويلة من التوتر بين الجزائر ومالي

طوى تبادل الاتهامات بـ«نشر الإرهاب»، وأوصاف «الانقلابيين والجنود المتسلطين» التي طبعت الخطاب بين الجزائر وباماكو خلال السنتين الماضيتين، صفحتهما أمام هدوء نسبي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أمير بوخرص يعد من أشهر المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
شمال افريقيا

فرنسا ترفض الإفراج عن قنصلي جزائري يشتبه في تورطه في خطف ناشط بباريس

رفض القضاء الفرنسي الإفراج عن مسؤول قنصلي جزائري موقوف بشبهة التورط في خطف المعارض والمؤثر أمير بوخرص، المعروف باسم «أمير دي زد».

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا أعضاء «سلطة الانتخابات» (سلطة الانتخابات)
شمال افريقيا

معارضة الجزائر تعد عزوف الناخبين «إنذاراً جماعياً» للسلطة

احتجت قوى المعارضة في الجزائر على توجيه أصابع الاتهام إليها من طرف «سلطة الانتخابات» وقطاع من وسائل الإعلام، بشأن «مسؤولية» العزوف الكبير عن صناديق الاقتراع...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا نواب جزائريون يبحثون مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال (البرلمان)
شمال افريقيا

تحذيرات دولية للجزائر من «نزيف العجز» بعد شطبها من «القائمة الرمادية»

صندوق النقد الدولي يشيد بخروج الجزائر من «القائمة الرمادية» للدول التي تعاني أنظمتها من ثغرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي شمال افريقيا

تَوسّع الاستثمار «يضيّق مساحة» استمتاع الليبيين بالبحر

مصطافون ليبيون بشاطئ «السبيدجا» بمدينة الخمس الليبية (قسم الإنقاذ البحري بالمنطقة الوسطى)
مصطافون ليبيون بشاطئ «السبيدجا» بمدينة الخمس الليبية (قسم الإنقاذ البحري بالمنطقة الوسطى)
TT
TT

تَوسّع الاستثمار «يضيّق مساحة» استمتاع الليبيين بالبحر

مصطافون ليبيون بشاطئ «السبيدجا» بمدينة الخمس الليبية (قسم الإنقاذ البحري بالمنطقة الوسطى)
مصطافون ليبيون بشاطئ «السبيدجا» بمدينة الخمس الليبية (قسم الإنقاذ البحري بالمنطقة الوسطى)

مع حلول كل صيف، تجد فئات ليبية كثيرة نفسها أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما استئجار شواطئ الاستثمار الخاص بأسعار تفوق طاقتهم الشرائية، وإما اللجوء إلى شواطئ مجانية يقولون إنها «تفتقر لأبسط مقومات الخدمة والسلامة».

وبين عشرات الإعلانات التي تروج للاستراحات والقرى السياحية، يتكرر سؤال ينغص حياة قطاعات من الليبيين في شرق البلاد وغربها: هل أصبح الوصول إلى الاستمتاع بالبحر لمن يستطيع الدفع؟

هذا الجدل يتجدد كل موسم صيف، في ظل اتساع تدريجي لرقعة المصايف الخاصة والقرى والمنتجعات السياحية على أجزاء من الشريط الساحلي بأسعار باهظة، مقابل تراجع المساحات المتاحة مجاناً، بما يثير نقاشاً حول كيفية تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار السياحي وضمان حق المواطنين.

الواقع السابق، أقره عضو البرلمان الليبي محمد عامر العباني، وقال إنه «واجه هذا الإشكال مؤخراً»، محملاً الجهات التنفيذية المسؤولية عن ذلك.

وتكشف نقاشات في وسائل إعلام محلية وإعلانات متداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي حجم التوسع الذي يشهدُه قطاع المصايف الخاصة، كما تعكس أيضاً تفاوتاً في الأسعار.

ففي العاصمة طرابلس تبدأ رسوم دخول بعض الشواطئ والاستمتاع بخدماتها (طاولات وشمسيات وحمامات) من نحو 30 ديناراً، وترتفع إلى 150 ديناراً حسب الموقع والخدمات، فيما تبدأ أسعار إيجار الاستراحات عن اليوم من نحو 300 دينار، وقد تصل إلى 600 دينار. (الدولار يساوي 6.40 دينار في السوق الرسمية، و8.50 دينار بالسوق الموازية).

مصيف «عودة الحياة» في تاجوراء بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)

ولا تختلف الصورة كثيراً في مدينة بنغازي، حيث تبلغ تكلفة دخول بعض الشواطئ نحو 40 ديناراً، بينما يصل إيجار «العشة» المطلة على البحر إلى نحو 150 ديناراً عن اليوم، وهي أسعار يقول مواطنون: «فيها مغالاة بالنسبة لأسر كثيرة، إذا ما فكرت في ارتياد الشاطئ أكثر من مرة».

وفي بلد لم تعرف فيه المصايف التجارية بهذا الاتساع إلا خلال السنوات الأخيرة، يرى الناشط الليبي مخلص الحراري، من طرابلس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الشاطئ، الذي يفترض أن يكون متنفساً لجميع الليبيين، «تحول في كثير من المناطق إلى خدمة لا يستطيع تحمل تكلفتها سوى أصحاب الدخول المرتفعة»، كما لفت إلى أن «الشواطئ المفتوحة باتت تفتقد إلى الخدمات الأساسية، بل تختلط مياهها أحياناً بمياه الصرف الصحي».

وتعكس آراء على صفحات التواصل الاجتماعي جانباً من هذا الاستياء، حيث قال المهندس رضوان أعواج، من مدينة الزاوية (غرب)، إن الشواطئ المجانية «أصبحت الخيار الوحيد لكثير من الليبيين، في ظل وصول تكلفة الإقامة بالمنتجعات إلى ألف دينار لليلة، بما يجعلها مقتصرة على فئات محدودة، وهو ما يثقل كاهل بقية المواطنين».

أما المدونة الليبية «العنود الكرامة»، فقد دعت السلطات في شرق البلاد إلى وضع حد لما وصفته بـ«استغلال» بعض الشواطئ العامة، مشيرة إلى أن أسر عدة تضطر إلى دفع نحو 100 دينار مقابل استئجار مظلة وكراسي وكوخ بسيط ليوم واحد، رغم أن الشواطئ تعد ملكاً عاماً، مطالبة بفرض رقابة على الأسعار ومنع المغالاة في الرسوم.

ولم يقتصر الجدل على منصات التواصل، إذ رصدت وكالة الأنباء الليبية (وال) تصاعد النقاش المحلي حول تقلص الشواطئ العامة مع توسع المصايف الخاصة، وتحديداً في شرق البلاد، وسط مطالبات بتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار السياحي، وضمان منافذ مجانية تتيح للمواطنين الوصول إلى البحر.

وتأتي هذه الشكاوى في وقت شهدت فيه السنوات الأخيرة توسعاً في إقامة المصايف والمنشآت السياحية، بصورة منظمة في بعض المناطق، وعشوائية (بوضع اليد) في مناطق أخرى، وهو ما يرى مواطنون أنه قلص المساحات المفتوحة أمام الأسر محدودة الدخل، رغم امتلاك ليبيا شريطاً ساحلياً يمتد لنحو 1900 كيلومتر على البحر المتوسط.

وفي مسعى لاحتواء هذه الشكاوى، تستعد السلطات في غرب البلاد لافتتاح «مصيف تاجوراء العائلي» ضمن خطة «عودة الحياة»، بعد وصوله إلى مراحله النهائية، بهدف تطوير المرافق الساحلية، ورفع مستوى الخدمات، في خطوة تأمل أن توفر متنفساً أفضل للعائلات وتحسن جودة الشواطئ العامة، لكنها تطرح تساؤلاً لدى نشطاء حول أسعار خدماتها المنتظرة.

وتتعزز هذه المخاوف مع تجربة مماثلة في مدينة صبراتة، إذ أثار قرار البلدية إزالة المصايف القديمة وإعادة تشغيلها بصورة مباشرة ردود فعل متباينة، بعدما اشتكى مواطنون ومدونون من ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى الخدمات، مع غياب المنقذين وإرشادات السلامة وأعلام التحذير، رغم الوعود بإعادة تطوير الشاطئ.

ولا يقتصر الجدل على الأسعار، إذ تمتد الانتقادات إلى غياب معايير السلامة في كثير من الشواطئ العامة، وسط نقص فرق الإنقاذ والرقابة. وزادت المخاوف بعد تداول فيديو لشاب يصطحب أسداً إلى شاطئ في تاجوراء (غرب)، في واقعة أثارت استياءً واسعاً.

وفي مواجهة هذه الانتقادات، أكد مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الحرس البلدي في بنغازي، العقيد صلاح الساحلي، في تصريحات سابقة لـ«وكالة الأنباء الليبية»، أن الشواطئ العامة حق مكفول لجميع المواطنين، وأن الجهاز ينفذ حملات رقابية للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدامها، مشدداً على أنه لا يحق لأي جهة أو مصيف خاص منع المواطنين من الوصول إلى البحر، وأن الإجراءات القانونية تطبق بحق المخالفين.

ويرى مراقبون أن الجدل لا يرتبط فقط بارتفاع الأسعار، وإنما بغياب سياسة واضحة لإدارة الشريط الساحلي، تحدد المساحات المخصصة للشواطئ العامة والاستثمار، بما يضمن حق المواطنين ويشجع الاستثمار المنظم.

من جهته، قال خالد العبار، رئيس مجلس إدارة الغرفة السياحية بالمنطقة الشرقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيم المصايف ينبغي أن يتم عبر الدولة الليبية وفق منظومة واضحة من الاشتراطات والضوابط، تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار السياحي، وصون حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ العامة المؤهلة لخدمة المواطنين.

وأوضح العبار أن التنظيم يجب أن يضمن وجود شواطئ عامة مجانية ومجهزة بخدمات الإنقاذ والأمن والنظافة، إلى جانب مصايف استثمارية تقدم خدمات إضافية وفق معايير محددة ورسوم عادلة، مؤكداً أن المشكلة ليست في الاستثمار بحد ذاته، وإنما في غياب التنظيم ووجود مصايف عشوائية تفرض رسوماً من دون إطار قانوني أو رقابي.

وانتهى إلى القول إن المصايف الاستثمارية يمكن أن توفر خدمات يحتاج إليها المصطاف، مثل المظلات والكراسي والطاولات والمرافق الصحية، مقابل رسوم تتناسب مع مستوى الخدمة، «لكن يجب ألا تتحول هذه الرسوم إلى عبء على المواطنين أو وسيلة لحرمانهم من حقهم في استخدام الشواطئ»، داعياً إلى وضع ضوابط موحدة للاستثمار السياحي.

مواضيع
الأزمة الليبية أخبار ليبيا ليبيا
العالم العربي شمال افريقيا

تصعيد مسلح بين «الوطني الليبي» و«متمردين» في الجنوب

مدرعات وعربات عسكرية على حدود ليبيا الجنوبية الغربية الشهر الماضي (إعلام القيادة العامة)
مدرعات وعربات عسكرية على حدود ليبيا الجنوبية الغربية الشهر الماضي (إعلام القيادة العامة)
TT
TT

تصعيد مسلح بين «الوطني الليبي» و«متمردين» في الجنوب

مدرعات وعربات عسكرية على حدود ليبيا الجنوبية الغربية الشهر الماضي (إعلام القيادة العامة)
مدرعات وعربات عسكرية على حدود ليبيا الجنوبية الغربية الشهر الماضي (إعلام القيادة العامة)

شهد الجنوب الليبي تصعيداً أمنياً مفاجئاً، إثر هجوم مسلح قادته مجموعة «غرفة عمليات تحرير الجنوب» على موقع تابع لـ«الجيش الوطني» في بوابة «أرنديغا»، تزامناً مع اتفاق أبرمته قيادات عسكرية من شرق البلاد وغربها في مدينة سرت، لإجراء تمرين تعبوي عسكري مشترك وموحد في منطقة «الجنوب الكبير» بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأعلنت الغرفة، التي توصف بأنها مجموعة من «المتمردين» على الجيش، «فرض سيطرتها الكاملة» على بوابة «أرنديغا» القريبة من الحدود الجنوبية، وبدء ما وصفته بـ«زحف عسكري واسع» باتجاه قاعدة «اللويغ» العسكرية، الخاضعة لسيطرة قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقالت الغرفة في سلسلة بيانات أصدرتها مساء الأحد، إن مقاتليها نفذوا عملية نوعية وصفتها بـ«الناجحة» أسفرت عن السيطرة التامة على بوابة «أرنديغا»، والتوغل في عمق مناطق سيطرة «الجيش الوطني»، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن أسر 15 عنصراً من القوات المتمركزة هناك، والاستيلاء على عدد من الآليات المسلحة، من دون تسجيل خسائر في صفوف القوة المنفذة.

وزعمت الغرفة في بياناتها أنها باتت على مشارف قاعدة «اللويغ» العسكرية، مشيرة إلى أن «فلول الميليشيات فرت باتجاه مدينة سبها»، داعية المواطنين والسكان المحليين إلى الابتعاد فوراً عن مناطق الاشتباكات والمحاور العسكرية حرصاً على سلامتهم.

صدام حفتر خلال زيارة سابقة إلى سبها بالجنوب الليبي (القيادة العامة)

في المقابل، لم يعلن «الجيش الوطني» حصيلة خسائره البشرية والمادية، لكن نجل ونائب قائده الفريق صدام حفتر، بالإضافة إلى رئاسة أركان الجيش، نعوا رسمياً عناصره الذين قضوا في المواجهات، ومن بينهم النقيب موسى السليماني.

كما أدانت حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، ووزير دفاعها أحميد حومة، وجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية، الهجوم الذي وصفوه بـ«الغادر والانتهاك الصارخ»، داعين إلى «الضرب بيد من حديد» على يد المجموعات الخارجة عن القانون و«المرتزقة».

من جهته، أعلن شيخ مشايخ «التبو» في ليبيا، الشيخ اللهوزا فوزي، في بيان رسمي، تبرؤ قبيلة التبو من المطلوب الهارب محمد وردكو، محمّلاً إياه «مسؤولية السعي لإثارة الفتنة بين مكونات الجنوب، والعمل على عرقلة مشاريع التنمية والاستقرار في المنطقة».

كما دعا في بيان «الجيش الوطني» إلى التعامل معه على هذا الأساس، بما يحفظ أمن الجنوب ووحدة نسيجه الاجتماعي.

وكان المقدم معاد الحسناوي، قائد «الكتيبة 628 حرس حدود» التابعة لـ«الجيش الوطني»، قد أعلن عن «دحر المرتزقة» من بوابة «أرنديغا» وتأمين الموقع بالكامل.

وأكد في بيان «نجاح قوات (اللواء الخامس) و(الكتيبة 628)» في صد «الهجوم الذي نفذته عصابات وردكو والمرتزقة»، بما في ذلك عناصر تشادية.

وتقدم «غرفة عمليات تحرير الجنوب» نفسها باعتبارها قوة عسكرية مستقلة لا تمثل قبيلة بعينها، بقيادة «وردكو»، وتؤكد رفضها لـ«الجيش الوطني»، بدعوى «إنهاء معاناة المواطنين والتجار في منطقة فزان».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت المجموعة ذاتها، أنها تمكّنت من «أسر مجموعة من عناصر (الجيش الوطني)»، والاستيلاء على عدد من الآليات العسكرية عند «بوابة الزعيترية» في منطقة وادي الشاطئ جنوب غربي البلاد، متحدثة عن استمرار ما وصفته بـ«عملياتها الأمنية والعسكرية» في مناطق الجنوب، من دون أن تكشف عن عدد الجنود المحتجزين أو مكان احتجازهم.

مواضيع
الأزمة الليبية حفتر أخبار ليبيا ليبيا
العالم العربي شمال افريقيا

عسكريو ليبيا يسبقون سياسييها على «طريق التوافق»

خالد حفتر والنمروش يتوسطان الصف الثاني لعسكريين من شرق ليبيا وغربها (رئاسة أركان غرب ليبيا)
خالد حفتر والنمروش يتوسطان الصف الثاني لعسكريين من شرق ليبيا وغربها (رئاسة أركان غرب ليبيا)
TT
TT

عسكريو ليبيا يسبقون سياسييها على «طريق التوافق»

خالد حفتر والنمروش يتوسطان الصف الثاني لعسكريين من شرق ليبيا وغربها (رئاسة أركان غرب ليبيا)
خالد حفتر والنمروش يتوسطان الصف الثاني لعسكريين من شرق ليبيا وغربها (رئاسة أركان غرب ليبيا)

كسر عسكريو ليبيا حاجز الانقسام المؤسسي نسبياً، واتفقوا على خطوات تمهّد الطريق نحو «التوافق» المعطل منذ عام 2014، في وقت لا يزال فيه المسار السياسي أسير الخلافات بين الأطراف المتنافسة.

وعكس اجتماع، غير مسبوق، احتضنته مدينة سرت، (الأحد) بين رئيسي الأركان العامة في شرق ليبيا وغربها الفريقَين خالد حفتر، وصلاح الدين النمروش، قدراً من التفاهم على «ترتيبات» ينظر إليها على أنها تستهدف إنهاء الانقسام في مقبل الأيام، ولاقت ترحيباً أممياً، ومن أطراف سياسية مناوئة.

وفتح لقاء خالد والنمروش مسار الحوار بين شطري المؤسسة العسكرية، الذي كان قد تعثر بعد رحيل الفريق محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، الذي قُتل ومرافقوه بسقوط طائرته خلال رحلة العودة من أنقرة إلى طرابلس نهاية العام الماضي.

جانب من لقاء النمروش (إلى اليمين) وخالد حفتر في سرت 12 يوليو (رئاسة أركان غرب ليبيا)

وتقع سرت على بُعد نحو 450 كيلومتراً من طرابلس، وفي منتصف المسافة تقريباً بينها وبين بنغازي، وهي مسقط رأس الرئيس الراحل معمر القذافي. وقد سبق أن سيطر عليها «داعش» عام 2015، واتخذها أحد أبرز معاقله في شمال أفريقيا.

وقالت القيادة العامة بغرب ليبيا مساء الأحد، إن اجتماع النمروش وخالد حفتر تناول بحث عدد من «الملفات ذات الأولوية»، كما «تم الاتفاق على تنظيم تمرين تعبوي موحد - لم يتحدد موعده بعد - بمشاركة منتسبي القوات في شرق ليبيا وغربها في إحدى مناطق الجنوب، بما يعزز الجاهزية ويرسخ التعاون بين مختلف الوحدات».

كما تم مناقشة «آليات دعم منتسبي المؤسسة العسكرية، والارتقاء بقدراتهم، ومتابعة حقوقهم الإدارية والمالية، والعمل على معالجة أي إشكاليات قد تعيق أداءهم، إلى جانب الإذن لرؤساء الأركان النوعية بعقد اجتماعات شهرية؛ بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز العمل المشترك».

واللقاء الذي حضره وفد من البعثة الأممية لدى ليبيا وأعضاء اللجنتين العسكرية المشتركة «5 + 5»، و«3 + 3»، ورؤساء الأركان النوعية، وأمين عام رئاسة الأركان العامة، شدد على أن «وحدة المؤسسة العسكرية تمثل الخيار الوحيد لحماية الوطن وصون حدوده وتعزيز استقراره».

وفي بداية نحو «طريق التوافق»، تم منح الإذن لرؤساء الأركان النوعية بعقد اجتماعات شهرية مع إداراتهم؛ بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التنسيق والعمل المشترك.

خالد حفتر والنمروش يتوسطان لجنة «3 + 3» العسكرية المشتركة (رئاسة أركان غرب ليبيا)

وأظهر لقاء النمروش وخالد حفتر مقارنة بين ما أبداه عسكريو ليبيا، والوضع الراهن الذي عليه سياسيوها راهناً، إذ يرى البعض أن الحالة التي تعيشها ليبيا هي «رهينة» لمواقف مجلسي النواب و«الأعلى للدولة».

ولم يتبين لكثيرين بعد ما إذا كان لقاء خالد حفتر والنمروش سيتمكن من إنهاء انقسام المؤسسة العسكرية أم أنه سيظل «لقاءً ودياً» على غرار اجتماعات سابقة عقدها الحداد وعبد الرازق الناظوري الرئيس السابق لأركان «الجيش الوطني».

وقال خالد حفتر خلال الاجتماع إن «المرحلة الراهنة تمثل فرصة وطنية مهمة لتعزيز وحدة المؤسسة العسكرية، بما يسهم في صون سيادة الدولة»، مؤكداً «ضرورة أن تبقى المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات السياسية، وأن تضطلع بمهامها الوطنية في خدمة جميع الليبيين».

وقدّم النمروش إحاطة عسكرية، الاثنين، إلى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد العام بشأن مخرجات الاجتماع العسكري الذي انعقد في سرت، مستعرضاً ما تم التوصل إليه من «نتائج وخطوات عملية تهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية على أسس وطنية ومهنية».

المنفي مستقبلاً النمروش 13 يوليو (مكتب المنفي)

وقال المنفي - حسب مكتبه - إن «توحيد المؤسسة العسكرية يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، بصفته الركيزة الأساسية لبناء جيش وطني موحد قادر على أداء واجباته الدستورية في حماية الوطن، وصون سيادته، وتأمين حدوده، والحفاظ على أمن المواطنين، واستقرار الدولة».

سياسياً، يرى متابعون ليبيون أن أي اتفاق سياسي متوقع ستنتهي إليه اللجنة المصغرة «4 + 4» سيصطدم باعتراضات من مجلسي النواب و«الدولة»، ما لم يتوافقا على ما ينتج عنها، مشيرين إلى أن ليبيا تعاني من اختلافات بين المجلسين اللذين يترأسهما عقيلة صالح ومحمد تكالة، تمنع إجراء الانتخابات العامة المؤجلة منذ نهاية عام 2021.

وتتوزع «دماء» الحالة السياسية في ليبيا بين لجان ومبادرات وتحركات أممية، فضلاً عن مناكفات سياسية.

ورحبت البعثة الأممية بالاجتماع العسكري الذي احتضنته سرت، بحضور رئيسي الأركان العامة، ونائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، وعدّته «خطوة مهمة لبناء الثقة، كما أنه يعكس التزام القيادات الليبية بتوحيد المؤسسات العسكرية في البلاد».

كما أشادت البعثة بـ«الجهود البناءة» للمشاركين في هذا الاجتماع، وتؤكد التزامها بمواصلة دعم هذه العملية، بقيادة وملكية ليبية، من خلال استمرار التيسير والتنسيق الدولي.

النمروش وخالد حفتر يتوسطان أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» (رئاسة أركان غرب ليبيا)

والحالة الليبية بشكل عام، يراها سياسيون مرهونة بما يجري خلف كواليس «المبادرة الأميركية» التي يدفع بها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، لـ«توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية» في ليبيا عبر خطة تستهدف «إنهاء الانقسام».

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وحل الجيش الليبي، شهدت البلاد كثيراً من الاجتماعات واللقاءات بين قادة عسكريين لكنها لم تثمر شيئاً إيجابياً على مسار إنهاء انقسام الجيش شرقاً وغرباً.

مواضيع
الأزمة الليبية حفتر أخبار ليبيا ليبيا أميركا أميركا