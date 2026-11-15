«الأسوأ لم يأتِ بعد»... ارتفاع حاد في أمراض الجهاز التنفسي بغزة

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حاد في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في قطاع غزة، مع توقعات بتفاقم الوضع بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في غمر عشرات الآلاف من الخيام التي تؤوي النازحين الفلسطينيين بالمياه.

وقالت الدكتورة رينهيلد فان دي فيردت، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للصحافيين في جنيف من القدس: «تُظهر الأرقام بالفعل حجم الضغط. فقد ارتفعت حالات العدوى التنفسية الحادة بمقدار 33 ألف حالة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي». وقالت فان دي فيردت، موضحةً: «هذا يعني أن الناس يعيشون في ظروف أكثر اكتظاظاً، حيث يصبح انتقال الفيروس من شخص إلى آخر أكثر احتمالاً بالطبع»، وفق ما نقلته «رويترز».

وأوضحت المنظمة أن سوء ظروف المعيشة والاكتظاظ الشديد يسهمان في زيادة الإصابات، في ظل تكدس سكان غزة في مساحة آخذة في التقلص. وتفاقم هذا الوضع مع توسيع الجيش الإسرائيلي نطاق سيطرته من خلال التقدم فيما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، وهو خط فاصل أُنشئ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال الجيش الإسرائيلي لـ«رويترز» إن «الخط الأصفر» يهدف إلى حماية المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش من التهديدات، وإن التعديلات على موقعه تتوافق مع اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي، ولا تستهدف الإضرار بالسكان المدنيين، وأضاف: «يرفض الجيش الإسرائيلي بشكل قاطع الادعاء بأنه يعمل عمداً على تقليص المساحة المتاحة للسكان المدنيين في قطاع غزة».

فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات، إن أكثر من 93 ألف خيمة وما يزيد على 8600 شاحنة محملة بأغطية بلاستيكية وبطانيات وملابس شتوية دخلت إلى غزة منذ أن أطلق «مجلس السلام» ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية خطة الاستعداد لفصل الشتاء، وأضافت أن المعدات المخصصة لإعادة إعمار غزة لن يُسمح بدخولها إلا بعد نزع سلاح حركة «حماس» بالكامل، وقالت «كوغات» الأسبوع الماضي إنها كثفت جهودها لتحسين الظروف الصحية قبل هطول الأمطار الغزيرة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

طفل فلسطيني وسط الركام بعد غارة إسرائيلية في قطاع غزة (رويترز)

وتشكل التهابات الجهاز التنفسي حالياً 11 في المائة من إجمالي الاستشارات الطبية، وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يؤدي الطقس البارد والفيضانات واكتظاظ الملاجئ وسوء التهوية إلى ارتفاع هذه النسبة.

وقالت فان دي فيردت: «من الصادم أن بضعة أيام فقط من الأمطار أظهرت لنا بالفعل ما ستحمله الأشهر المقبلة. فالشتاء لم يبدأ بعد بشكل كامل، والأسوأ لم يأتِ بعد».

فلسطينيون يسيرون بجوار خيام النازحين في مدينة غزة (أ.ب)

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعيش نحو مليون نازح في غزة بمناطق معرضة للفيضانات، بينهم 400 ألف شخص في مواقع تُصنف على أنها معرضة لمخاطر عالية للغاية.

وقالت المنظمة إن الفيضانات تزيد خطر تلوث المياه، في حين توفر المياه الراكدة أماكن أكثر لتكاثر البعوض والآفات. وأضافت أن الرطوبة تساعد على نمو العفن والبكتيريا، وهما من العوامل الرئيسية المسببة لالتهابات الجهاز التنفسي، خصوصاً لدى الأطفال الصغار.

فلسطينيون نازحون يتفقدون خيامهم بعد أن غمرت مياه الأمطار ملاجئهم المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)

وفي حين تدخل غالبية الأدوية إلى غزة، تواجه منظمة الصحة العالمية صعوبات في إدخال مستلزمات المختبرات، التي تقول إنها ضرورية لتشخيص المرضى قبل تقديم العلاج لهم. وقالت المنظمة: «لمنع تفشي الأمراض، ندعو بشدة إلى السماح بدخول معدات المختبرات إلى غزة اليوم، حتى نتمكن من تجنب كارثة صحية عامة فوق كارثة قائمة بالفعل».