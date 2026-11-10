الكنيست الجديد يبدأ أعماله بانقسامات حادة... وهجوم على العرب

افتتح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أعمال دورته الجديدة، الثلاثاء، بانقسامات حادة ومستمرة بين كتله الرئيسية، ما دعا الرئيس إسحق هرتسوغ إلى مطالبة النواب بمد أيديهم إلى الوحدة، وفعل «كل شيء لتجنب تكرار الانتخابات». ولم تلق دعوة هرتسوغ صدى بعدما أظهرت المشادات في الجلسة الافتتاحية الهوة الواسعة.

وفي أول تحرك لها، تقدمت كتلة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت بمشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في «هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، وهي الخطوة التي رفضها وتملص منها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على مدار 3 سنوات، خشية إدانته سياسياً بالإخفاق.

وفي المقابل، كرر نتنياهو اتهاماته لمعسكري «التغيير» الذي يقوده آيزنكوت، وشن هجوماً شرساً على الأحزاب العربية (نالت 19 مقعداً في إنجاز تاريخي) متهماً إياها بالسعي إلى «تدمير إسرائيل».

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال كلمة في احتفال بمناسبة افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)

وقال هرتسوغ في افتتاح الجلسة: «الشعب الذي تمثلونه هنا يتمنى أن يرى يداً ممدودة تجلب الوحدة والأمل. أطلب منكم مدّ يد التفاهم، حتى بين الخصوم، وأن تنظروا إلى بعضكم البعض بعين العطف».

وأضاف: «يجب أن يكمل هذا الكنيست أيامه (دورته الانتخابية). ابذلوا كل ما في وسعكم لتجنب تكرار الانتخابات».

وخلال كلمته تعهد آيزنكوت بإقامة حكومة طوارئ وطنية، من دون أن يتضح كيف سيفعل ذلك، ووصل جميع أعضاء «الكنيست» إلى المقر مبكراً وأدوا اليمين الدستورية بعد يوم طويل ومتوتر.

آيزنكوت لا ينتظر

ولم تنتظر كتلة التغيير، التي يرأسها آيزنكوت، وقدمت فوراً حتى قبل بدء الجلسة، 67 توقيعاً لاستبدال رئيس الكنيست الحالي المنتمي لـ«الليكود»، أمير أوحانا، ليحل محله عضو الكنيست من حزب «يشار» ماتان كاهانا، في أول تحرك «للسيطرة» على الكنيست.

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)

وأظهرت الاتفاقات بين قوى معسكر آيزنكوت على رئاسة الكنيست ورئاسة لجان أخرى الرغبة في إطاحة رجال نتنياهو في الكنيست والتخلص من إرثه.وفي بيان مشترك، أعلن آيزنكوت ونفتالي بينت ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان ويائير لابيد، التوصل إلى اتفاق بشأن رئيس الكنيست وتوزيع عدد من المناصب البرلمانية خلال فترة التكليف بتشكيل الحكومة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن الجميع كانوا يحددون نطاق نفوذهم في الكنيست. وبحسب الصحيفة حصل آيزنكوت وحزبه على رئاسة الكنيست، ونال حزب بنيت لجنة المالية، وسيطر ليبرمان على لجنة الخارجية والأمن في ظل تقاربه مع الحريديم، بينما يريد «الديمقراطيون» تولي زمام المبادرة في الحملة التشريعية.

وبالإضافة إلى مشروع القانون للتحقيق في إخفاقات هجوم «السابع من أكتوبر» تقدم المعسكر الذي يتولى تشكيل الحكومة مجموعة من مشاريع القوانين تشمل «الإلغاء الشامل للتعديلات القضائية المثيرة للجدل التي طرحتها حكومة نتنياهو، وتسببت في مظاهرات إسرائيلية غير مسبوقة».

متظاهرون يشتبكون مع قوات الأمن الإسرائيلية في تل أبيب احتجاجاً على قانون لإصلاح القضاء في مارس 2023 (أ.ف.ب)

وقالت «يديعوت» إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قادة كتلة «التغيير» سينجحون في تشكيل الحكومة، لكن من المؤكد أن خطتهم «للسيطرة» على الكنيست ستُنفذ.

هجوم على العرب

ولم يعلن رئيس الكنيست أوحانا متى سيغادر منصبه، لكنه هاجم كاهانا ولم يجد سوى القول إنه «يعتمد على أصوات العرب». كما هاجم النواب العرب في الكنيست، ورئيس «القائمة العربية الموحدة» منصور عباس (فاز بـ7 مقاعد).

وقال أوحانا: «من أجل مستقبل الصهيونية يجب ألا يتم التعاون مع من يروجون لمؤامرات كاذبة ويدعون إلى غزو أرض الشعب اليهودي». وعقب تصريحات أوحانا، حدثت مناوشة.

وفور التحريض من أوحانا، دخل وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وهاجم «القائمة العربية المشتركة» (فازت بـ12 مقعداً)، وقاطع رئيسها يوسف جبارين وهو يؤدي اليمين في الكنيست، قائلاً: «لمن تؤدي اليمين؟ هل لـ(حماس)؟»... ورد أعضاء القائمة المشتركة: «داعم الإرهاب».

جلسة افتتاح أعمال الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء (رويترز)

وفي لقطة لفتت انتباه وسائل الإعلام الإسرائيلية، لم يغادر رئيس «الموحدة» منصور عباس قاعة الكنيست عند بدء ترديد «النشيد الوطني الإسرائيلي» بخلاف الأعضاء العرب، ووقف مع الحضور أثناء ترديده.

والأحزاب العربية في إسرائيل، تمثلها كتلتان هما: «القائمة العربية المشتركة» و«القائمة الموحدة»، ونالت مجتمعة 19 مقعداً في إنجاز غير مسبوق. وفي حين ترفض «المشتركة» التوجهات القومية العربية واليسارية ذاتها الانخراط في حكومة إسرائيلية وتتبنى خطاباً أكثر تشدداً ضد السلطات، شارك عباس في عام 2021 في تحالف حكومي مع نفتالي بينت ويائير لبيد.

ورغم بقاء عباس في القاعة، لم يسلم من هجوم آخر قاده نتنياهو لاحقاً ضد العرب، وقال نتنياهو في كلمته أمام الكنيست الجديدة إنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة جميع التهديدات بما فيها إيران نووية. وأضاف: أي حكومة تستند إلى «داعمي الإرهابي وكارهي إسرائيل» ستفشل.

وشن نتنياهو هجوماً شرساً على الحزبين العربيين، متهماً إياهما بالسعي إلى تدمير إسرائيل. وزعم قائلاً: «الفرق الوحيد هو أنهم يختلفون حول نوع الدولة التي ينبغي إقامتها هنا على أنقاض الدولة اليهودية».

عودة إلى التشكيك في الانتخابات

وعاد نتنياهو إلى التشكيك في نتائج الانتخابات، وطالب بالتحقيق في تأثير خارجي شاب مسارها وفق زعمه. ورد رئيس «حزب معاً» نفتالي بينت على نتنياهو بحدة: «وماذا عن تحقيقات 7 أكتوبر؟»، فصرخ بن غفير، في وجه بينت: «هل تريد الجلوس مع (المشتركة)؟» كما تدخلت زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، في النقاش وصرخت في وجه بينت.

بنيامين نتنياهو وزوجته سارة خلال المشاركة في جلسة افتتاح الكنيست (أ.ف.ب)

وردّ آيزنكوت، قائلاً: «استمعتُ إلى خطاب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الذي يتسم بالوهم والانقسام والكراهية والعار، وقد ازداد اقتناعي بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة أخرى. يجب علينا التحرك بشكل عاجل لتشكيل حكومة طوارئ وطنية. إن استمرار حكمه يُقسّم إسرائيل ويُعرّض أمنها للخطر».