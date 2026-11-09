السلطة الفلسطينية تنتظر أفعال آيزنكوت

رغم تفضيلها الصمت الرسمي، تهتم السلطة الفلسطينية أكثر من غيرها بمراقبة تصريحات وأقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت، ومدى نجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة، مطيحاً أحد أكبر أعدائهم بنيامين نتنياهو.

وقلل مسؤولون ومستشارون في أجهزة السلطة من تغيير الأسماء في إسرائيل. وقدّر محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن السلطة ستحكم على رئيس الحكومة الإسرائيلية القادم أياً كان، وفق أفعاله ومواقفه، وما يصدر عنه تجاه القضية الفلسطينية.

ومع ذلك، قال الهباش إن «السلطة مستعدة للمفاوضات فوراً مع أي رئيس حكومة جديد، ولم تغلق في أي يوم من الأيام هذا الباب أمام أكثر الإسرائيليين تطرفاً».

ولم يبد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تفاؤلاً بآيزنكوت، وتوقع «تغييراً من حيث الشكل، وليس الجوهر؛ لأنهم متفقون على شرعنة المستوطنات وعدم إقامة دولة فلسطينية وفصل غزة».