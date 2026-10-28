الغزيون قلقون من احتمال بقاء نتنياهو في الحكم

فوجئ سكان قطاع غزة، الذين تابعوا باهتمام نتائج العينات الأولى لعملية فرز الأصوات في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، والتي كانت تشير إلى أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو سيواجه صعوبات بالغة قد تحول دون تشكيله الائتلاف الحكومي المقبل، بنتائج معاكسة صبيحة اليوم التالي.

فبعدما كانت النتائج الأولية تظهر تقدماً لصالح قائد الجيش السابق وزعيم حزب «ياشار»، غادي آيزنكوت، حملت أخبار الأربعاء ما يدل على حصول نتنياهو على تأييد أغلبية لم تكن متوقعة، قد تضمن له البقاء في المنصب. فمع فرز نحو 86 في المائة من الأصوات، صباح الأربعاء، أفادت القنوات التلفزيونية الإسرائيلية الرئيسة الثلاث بأن معسكر نتنياهو، الذي يضم أحزاباً من اليمين، واليمين المتطرف، والأحزاب الدينية المتشددة، في طريقه للفوز بإجمالي 53 مقعداً في البرلمان، متجاوزاً بفارق كبير معسكر المعارضة بزعامة منافسه آيزنكوت المتوقع أن يحصل على 48 مقعداً.

غادي آيزنكوت قائد الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب «ياشار» يحتفل مع أنصاره في تل أبيب بالنتائج الأولية للانتخابات يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

أما الأحزاب التي تمثل عرب إسرائيل، فمن المتوقع أن تفوز بإجمالي 19 مقعداً، وهو عدد غير مسبوق، بعد إقبال واسع على التصويت.

وأعرب سكان بغزة، تحدثت «الشرق الأوسط» إليهم، عن خشيتهم من أن ينجح نتنياهو في تشكيل الحكومة المقبلة، الأمر الذي سيكون له أثر كبير على مستقبل القطاع، في ظل رفضه التعاطي بشكل واضح مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن وقف إطلاق النار.

وقال الغزي عمر الحساينة، (38 عاماً)، وهو من سكان مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة: «جميع قادة الاحتلال وجهان لعملة واحدة، لكننا كنا نأمل في الإطاحة بنتنياهو لاعتبارات عديدة أهمها استمراره في عمليات القتل الانتقامية التي يمارسها بحق شعبنا لمجرد الانتقام الشخصي بعد فشله في مواجهة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)».

وهو يرى أن استمرار نتنياهو في الحكم «سيمنحه كل الأسباب للاستمرار في الحرب الحالية، سواء بغزة، أو جبهات أخرى، بحثاً عن سبيل للهروب من المحاكمة» بتهم الفساد، مؤكداً أن غالبية سكان القطاع يأملون أن يرحل، وألا يعود أبداً.

«نريد أن تنتهي معاناتنا»

ظل الستيني جابر أبو ريالة يتابع نتائج الانتخابات الإسرائيلية حتى ساعة متأخرة من الليل، وبعدما بات ليلته مرتاحاً للنتائج الأولية التي أشارت إلى تصدر معسكر آيزنكوت للمشهد، فوجئ فجراً بتغيرها.

قال: «الأحزاب العربية قادرة على إسقاط نتنياهو. نحن نريده أن يذهب بلا عودة، لأن عودته ستعني تهجير سكان قطاع غزة، والاستمرار في الحرب، وتوسيع الاستيطان، وتهجير سكان الضفة الغربية، والقضاء على مستقبل الفلسطينيين برمتهم».

وأضاف: «الأحزاب العربية قادرة على منح آيزنكوت حكومة بوضع اشتراطات واضحة، منها وقف الحرب بغزة، والمضي بخطة السلام» التي قدمتها الولايات المتحدة منذ نحو عام.

وواصل حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «نريد أن تنتهي معاناتنا التي لن تكون لها نهاية إلا بغياب نتنياهو و(وزير المالية المتطرف بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي اليميني إيتمار) بن غفير عن المشهد السياسي بعدما غيروا من حياة الفلسطينيين جميعاً، سواء بغزة، أو الضفة، وحتى القدس».

مؤيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الإدلاء بالأصوات يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

ورغم أن كثيرين لا يرون فارقاً بين نتنياهو وآيزنكوت، أو أي قطب إسرائيلي آخر، ترى الأغلبية أن هناك تباينات في المواقف بينهم قد تجعل أحدهم بالنسبة للفلسطينيين أفضل، لذا تتمنى جميع المستويات السياسية والحزبية والشعبية سقوط نتنياهو.

«صدمة» في الصباح

النتائج المتغيرة صباح الأربعاء صدمت الخريجة الجامعية مرح موسى، (28 عاماً)، وهي من سكان بلدة بيت لاهيا، ونازحة غرب مدينة غزة؛ فقد كانت تأمل أن تبقى اليد العليا لآيزنكوت الذي ترى أنه أكثر اقتناعاً بالمسار السياسي حتى فيما يتعلق بغزة، وأنه قد يوافق على بعض الشروط التي تناسب «حماس» للتوصل لاتفاق يقضي بنزع سلاحها.

قالت: «كنا سعداء مساء الثلاثاء بنتائج الانتخابات، حتى أن بعض الشبان أطلقوا في السماء ألعاباً نارية احتفالاً بسقوط نتنياهو، لكن الصدمة كانت كبيرة صباح اليوم التالي. ورغم أن غالبية المواطنين في مراكز الإيواء وغيرها كانوا يقفون في طوابير المياه، والخبز، وغيرهما للحصول على السلع الأساسية، فقد وجدوا أنفسهم وسط حديث سياسي يدور حول هذه الصدمة».

وقالت صديقتها ميساء الفيراني إن نتنياهو «له ثأر شخصي مع سكان غزة، وهذا ما تدلل عليه الحرب المستمرة، والانتقام بقتل عوائل بأكملها، ولهذا كنا نمني النفس بسقوطه»، معربةً عن أملها في ضغط أميركي حقيقي بعد الانتخابات الإسرائيلية لإنهاء معاناة الغزيين من خلال تنفيذ ما سبق أن تم الاتفاق عليه.

وأضافت: «نتائج الانتخابات تؤكد رواية ثابتة واضحة، هي أن الشعب الإسرائيلي ورغم ما مر به من إخفاقات منذ السابع من أكتوبر، ورغم الكثير من الفشل الذي واجهته حكومة نتنياهو، فإنه فضله على غيره، لأن دماء الفلسطينيين بالنسبة لهم هي شعار الانتصار في أي انتخابات».

وتابعت: «لم يعد لليسار أو للوسط هيمنة حقيقية على الموقف الشعبي في إسرائيل، ولهذا لم يكن يتوقع العديد من السكان في قطاع غزة حصول تغيير جذري، رغم أنهم كانوا يأملون بذلك».

وتواصل لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل فرز الأصوات، الأربعاء، ومن المستبعد ظهور أي نتائج نهائية للانتخابات قبل غد الخميس.