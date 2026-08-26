مستوطنون إسرائيليون يخطفون فتى وشابّين فلسطينيين

على الرغم من الاستنكار الدولي الواسع، والذي عبرت عنه الولايات المتحدة بالتوبيخ وأوروبا بالعقوبات، تواصل التنكيل الإسرائيلي الواسع بالفلسطينيين في الضفة الغربية. وبالإضافة إلى توسيع الاستيطان وزيادة الاعتقالات والاعتداءات، عاد المستوطنون، الأربعاء، إلى عادتهم القديمة في خطف فلسطينيين من مناطق نائية وتعذبيهم.

وعلى أطراف قرية فيلان، جنوبي مدينة نابلس، خطف مستوطنان فتى فلسطيني في الرابعة عشرة من عمره، واعتدوا عليه بالضرب، وحضرت قوة من الشرطة الإسرائيلية، وحررته ثم سلمته لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وبعد نحو ساعة اختطف مستوطنون آخرون شابين شقيقين في السابعة عشرة والثامنة عشرة من العمر، هما محمد وعمر حمادنة، عند مرورهما على الطريق الواصل بين عصيرة الشمالية ومدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطناً أوقف شاحنة لنقل الغاز، واستولى على مفاتيحها، قرب مدخل مدينة نابلس الشمالي، أو ما يعرف بالطريق الـ17، واختطف الشقيقين، وهما من بلدة عصيرة الشمالية، واقتادهما إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن المستوطنين نفذوا منذ مطلع السنة نحو 800 اعتداء على الفلسطينيين، بينها نحو 100 اعتداء خطير.

وعدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن هذا الرقم يدل على «ارتفاع كبير في الاعتداءات بالمقارنة مع السنتين الأخيرتين، اللتين بلغ فيهما المعدل 1000 اعتداء في كل سنة».

وقالت «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» الفلسطينية، في بيان هذا الأسبوع، إن «المستوطنين قتلوا 25 فلسطينياً منذ مطلع 2026، بينما بلغت الحصيلة 61 شهيداً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، و87 شهيداً منذ 2019، معظمهم من محافظتي رام الله والبيرة ونابلس».

مستوطنون يقذفون الحجارة في بلدة قصرة بالضفة الغربية يوم الأربعاء في لقطة مأخوذة من مقطع فيديو (رويترز)

وخلال النصف الأول من 2026، نفذ المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداءً في الضفة، أسفرت عن مقتل 17 مواطناً فلسطينياً، وتهجير 26 تجمعاً بدوياً ورعوياً بصورة كلية أو جزئية، إلى جانب إقامة 42 بؤرة استعمارية جديدة، معظمها بؤر رعوية، وفق «هيئة مقاومة الجدار».

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسراً، وفق معطيات فلسطينية وإسرائيلية رسمية.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، الثلاثاء، إن وفداً أميركياً يزور تل أبيب وجه توبيخاً شديد اللهجة إلى مسؤول إسرائيلي رفيع خلال اجتماع تناول أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت القناة أن الوفد يضم أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب ومستشارين لكبار المسؤولين الأميركيين وفرقاً مهنية.

ونقلت عن أعضاء الوفد قولهم لمسؤول كبير في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لم تسمّه: «نحن نحميكم بكل الطرق وفي ظل ظروف صعبة، في الوقت الذي يقف فيه العالم كله ضدكم. لا يمكن أن يكون المقابل أعمال عنف ونهب ومحاولات لاستهداف الفلسطينيين».

وأضافوا خلال اجتماع تناول أعمال عنف المستوطنين: «لا تتعاملوا مع الدعم الأميركي باعتباره أمراً مفروغاً منه، فيما تسمحون باستمرار هذه الأفعال. هذا سيرتد عليكم من الباب الخلفي. كيف لا تدركون بأنفسكم ذلك؟».

المواطن الفلسطيني الأميركي لؤي ريدي مع زوجته وطفلتيهما بساحة منزله الذي يحاصره مستوطنون إسرائيليون (أ.ب)

وبحسب القناة، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، اجتماعاً أمنياً ضم رئيس الأركان إيال زامير ومسؤولين آخرين، لبحث عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك بناءً على طلب أميركي. ولكن الجيش فوجئ بسؤال نتنياهو لقادة الجيش عما يفعلون لمواجهة ما وصفه بـ«الإرهاب الفلسطيني».

من جهة أخرى، وجه أعضاء بالحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، رسالة إلى نتنياهو يحثونه على «كبح جماح» العنف الذي يرتكبه مستوطنون في الضفة الغربية، والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وقد وقَّع على الرسالة 42 نائباً من أصل 47 عضواً في كتلة الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ.

وتمثل هذه الرسالة، بحسب وكالة «رويترز»، أحدث مؤشر على تصاعد التوتر بين الديمقراطيين في الكونغرس وحكومة الاحتلال، بشأن تعاملها مع الضفة الغربية، حيث دعا عدد من أعضاء الحزب أيضاً إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل بسبب سلوكها في الحرب في غزة. وصاغ الرسالة السيناتور آدم شيف من كاليفورنيا وزعيم الديمقراطيين تشاك شومر من نيويورك، الذي كان لفترة طويلة أحد أكبر مؤيدي إسرائيل في الكونغرس، والسيناتور كوري بوكر من نيوجيرزي.

ودعت الرسالة حكومة الاحتلال أيضاً إلى وقف إقرار إنشاء مستوطنات جديدة وبناء «بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية»، واتخاذ خطوات لإزالة البؤر الاستيطانية القائمة.