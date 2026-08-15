«حزب الله» يقول إن «اعتداءات» إسرائيل «ستُقابل بما يناسبها»... ونتنياهو يعلن إصابة 3 جنود

أعلن «حزب الله» أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان ستُقابَل بـ«ما يناسبها»، بعد غارات دامية على جنوب البلاد، السبت، داعياً السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات «المذلة» مع الدولة العبرية، بينما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة 3 جنود إثر هجوم شنه الحزب في «المنطقة الأمنية» بجنوب لبنان.

وقال «حزب الله»، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن على إسرائيل «أن تفهم جيداً أن اعتداءاتها وتجاوزاتها ومحاولاتها فرْض أمرٍ واقعٍ لا يمكن أن تستمر، وستقابَل بما يناسبها».

وأضاف أن على السلطات اللبنانية «ألا تصر على الاستمرار في مسار المفاوضات المباشرة المذلة، وتقديم الهدايا المجانية للعدو».

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن غاراته في لبنان، حيث أفادت السلطات بمقتل 11 شخصاً بينهم أطفال، جاءت رداً على خرق اتفاق وقف إطلاق النار من جانب «حزب الله».

#عاجل | المتحدثة بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي، اللفتينانت كولونيل إيلا واوية:جاءت غارات جيش الدفاع الليلة رداً على خرق خطير للاتفاق من قبل حزب الله، بعد أن هاجم قواتنا داخل المنطقة الأمنية المتفق عليها.لن نسمح لحزب الله بخرق الاتفاق، ولن نقبل بأي محاولة للمساس بقواتنا أو بأمن... https://t.co/P1mMBzCJQ5 — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) August 15, 2026

وكتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية إيلا واوية على منصة «إكس» أن الغارات الإسرائيلية جاءت «رداً على خرق خطير للاتفاق من قبل (حزب الله)، بعد أن هاجم قواتنا داخل المنطقة الأمنية المتفق عليها».

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن غاراته استهدفت مسؤولاً عسكرياً في «حزب الله». وجاء في بيان للجيش أن قواته هاجمت مقر قيادة تابعاً لـ«حزب الله»، وقتلت علي سمير الحاج حسن، الذي كان قائد قطاع في «قوة الرضوان» التابعة للحزب، قائلاً إن ذلك جاء رداً على عملية نفذها «حزب الله» ضد قواته.

وتطرّق الجيش إلى ما وصفه بأنه «ادّعاء» بمقتل أفراد من عائلة الحاج حسن، قائلاً إنهم لم يكونوا مستهدفين، وإن الحاج حسن «اتخذ من أفراد عائلته دروعاً بشرية، واختبأ معهم داخل مقر القيادة العسكري».

وقُتل 11 شخصاً في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، السبت، وفق مصادر رسمية، في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان والدولة العبرية أواخر يونيو (حزيران) الماضي.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد تشكّل «رسالة واضحة» للمسار التفاوضي مع إسرائيل، قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في روما مطلع، الشهر المقبل.

وأدان عون «الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة» على الجنوب، و«خروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار (...) وللقوانين الدولية بحماية المدنيين»، ورأى أن «هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأميركية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق»، وفق بيان للرئاسة.

بدوره، كتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، على منصة «إكس»، أن «التصعيد الإسرائيلي... أمر بالغ الخطورة، ويقوّض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب».

إنّ التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده منذ فجر اليوم مدينة النبطية وبلدة أنصار ودير الزهراني والقرى المجاورة، وما رافقه من غارات وقصف كثيف وترهيب للأهالي في منازلهم، امر بالغ الخطورة ويقوّض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب.إنّ شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار السبعة ليسوا «بنية... — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) August 15, 2026

وتابع أن «شهداء الغارة الإسرائيلية... ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قُتلوا ليسوا أهدافاً عسكرية»، وأكد أن «‏مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية، إذا وُجدت على الأراضي اللبنانية، هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصراً، من خلال الجيش اللبناني ومؤسساتها الشرعية، ولا يمنح وجودها إسرائيل حق استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر».