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العالم العربي المشرق العربي

بارزاني يحذر من «عزلة العراق» بسبب سلاح الفصائل

الزيدي يشدد على تطوير قدرات الدفاع الجوي

نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق في مبنى البرلمان يوم 14 مايو 2026 (د.ب.أ)
نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق في مبنى البرلمان يوم 14 مايو 2026 (د.ب.أ)
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بارزاني يحذر من «عزلة العراق» بسبب سلاح الفصائل

نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق في مبنى البرلمان يوم 14 مايو 2026 (د.ب.أ)
نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق في مبنى البرلمان يوم 14 مايو 2026 (د.ب.أ)

حذر رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، مما سماها «عزلة دولية» سيتعرض لها العراق إذا لم يُحسم ملف الفصائل المسلحة التي لا تزال ترفض تسليم سلاحها.

وقال بارزاني في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، إن القوى السياسية العراقية في اجتماعها الأخير ضمن «ائتلاف إدارة الدولة» خولت الزيدي مواجهة الفصائل المسلحة الرافضة حصر السلاح، بعد نهاية المهلة المقررة يوم 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكداً أن «التخويل كان بإجماع أطراف الائتلاف».

وحذر بارزاني من استنفاد كل السبل قبل الوصول إلى المواجهة المسلحة، مقترحاً «عقد حوار صريح مع الفصائل المسلحة قوامه تغليب مصلحة العراق قبل اللجوء إلى لغة السلاح والمواجهة؛ لأنه لا أحد يرغب ذلك».

وأشار بارزاني إلى أن «بعض الفصائل المسلحة متفهمة وتسعى إلى دعم البرنامج الحكومي، لكن في حال لم ينفذ حصر السلاح بيد الدولة؛ فإن خيارات العراق ستكون محدودة جداً»، محذراً من عزلة دولية وإقليمية سيتعرض لها العراق في حال لم يفكَّك سلاح الجماعات المتمردة.

«التزام عراقي»

وعدّ بارزاني عملية نزع سلاح الفصائل التزاماً عراقياً صرفاً «لا علاقة له بأي التزام مع الولايات المتحدة»، مبيناً أن «الأميركيين جاءوا بعد 2014 بناء على دعوة رسمية من الحكومة العراقية لمواجهة تنظيم (داعش)، وقد قدموا ما عليهم على صعيد مواجهة التنظيمات الإرهابية، لكن العراقيين أنفسهم هم الذين حققوا النصر على (داعش)، وهو ما يعني في النهاية خروج (التحالف الدولي) مثلما هو مقرر في نهاية الشهر المقبل، وكذلك الانتهاء من ملف السلاح المنفلت».

وفي هذا السياق، يقول كفاح محمود كريم، المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية ربط مصير العراق بمصير إيران في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، تعدّ مغامرة كبيرة كما تفعل الفصائل المسلحة».

وأكد كريم أن «الفصائل المسلحة لا يمكن أن تأخذ مكان المؤسسات الأمنية الرسمية والدستورية»، مشيراً إلى «تحذير بارزاني من عزلة دولية محتملة للعراق أشد قسوة من الحصار الذي عانى منه العراق في تسعينات القرن الماضي»، على حد تعبيره.

وحتى الآن ترفض كل من «كتائب حزب الله»، و«كتائب سيد الشهداء»، و«حركة النجباء»، وجميعها حليفة لإيران، تسليم السلاح للدولة، ويقول ناشطون مقربون من هذه الجماعات إن «محور المقاومة لن يسلم سلاحه حتى بعد انسحاب الأميركيين»، كما دعوا علناً بنبرة تحدٍ إلى «حصر سلاح الدولة بيد الفصائل».

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي (أ.ف.ب)

استراتيجية الدفاع الجوي

وفي زيارته «مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي»، قال رئيس الوزراء، علي الزيدي، إن الوقت حان كي تكون للعراق منظومة دفاع جوي خاصة به.

وذكر بيان من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيدي «اطلع ميدانياً على واقع منظومة الدفاع الجوي ومهامها في حماية سماء البلاد، واستمع إلى إيجاز قدمه قائد الدفاع الجوي بشأن انتشار القطعات ومسك قواطع العمليات وخطط تطوير القدرات خلال المرحلة المقبلة».

وأضاف البيان أن «الإيجاز تناول خطة بناء قدرات الدفاع الجوي للأعوام من 2026 - 2031، التي تتضمن تطوير منظومات الكشف والرصد الراداري والأسلحة والقيادة والسيطرة، وصولاً إلى بناء منظومة دفاع جوي متكاملة».

وأكد الزيدي خلال الاجتماع مع قيادات وضباط الدفاع الجوي أن «الدفاع الجوي يمثل درع سماء العراق وخط الدفاع الأول عن سيادته».

ووجه الزيدي بـ«تلبية احتياجات قيادة الدفاع الجوي، ورفع مستويات الجاهزية القتالية والتكنولوجية، لتطوير منظومة قادرة على حماية الأجواء العراقية».

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«أكسيوس»: كوشنر يعتزم زيارة إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل لبحث ملف غزة

جاريد ​كوشنر مبعوث الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
جاريد ​كوشنر مبعوث الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
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«أكسيوس»: كوشنر يعتزم زيارة إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل لبحث ملف غزة

جاريد ​كوشنر مبعوث الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
جاريد ​كوشنر مبعوث الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

نقل موقع «أكسيوس» عن خمسة مصادر ‌مطلعة قولها ‌يوم ​الخميس ‌إن ⁠جاريد ​كوشنر، مبعوث الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترمب وصهره، يعتزم زيارة ⁠إسرائيل الأسبوع ‌المقبل لإجراء ‌محادثات بشأن ​الوضع ‌في ‌غزة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع أنه ‌من المتوقع أيضا أن ⁠يلتقي ⁠كوشنر بوسطاء من مصر وقطر وتركيا الأسبوع المقبل في القاهرة.

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حرب غزة حماس أميركا إسرائيل فلسطين مصر
العالم العربي المشرق العربي

تقرير: كوشنر يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث ملف غزة

جاريد كوشنر (أ.ب)
جاريد كوشنر (أ.ب)
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تقرير: كوشنر يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث ملف غزة

جاريد كوشنر (أ.ب)
جاريد كوشنر (أ.ب)

​نقل موقع «أكسيوس» عن ‌خمسة ‌مصادر ​مطلعة قولها، ‌اليوم ⁠الخميس، ​إن جاريد ⁠كوشنر، صهر الرئيس ⁠الأميركي ‌دونالد ترمب، ‌يعتزم ​زيارة ‌إسرائيل، ‌الأسبوع المقبل؛ لإجراء محادثات بشأن الوضع في غزة.

وكانت «حماس» أعلنت في وقت سابق من أغسطس (آب)، التوصل إلى اتفاق لتسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية من المفترض أن تتولى إدارة الحكم في القطاع.

ترمب مع ويتكوف وكوشنر ونيكولاي ملادينوف في دافوس (رويترز)

وكان «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي، قال إن الخطة تتضمن انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من القطاع المحاصر. إلا أنه عاد وأكد أن الانسحاب لن يبدأ قبل نزع سلاح الحركة الفلسطينية بالكامل.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، الأحد، رفض الخطة التي وافقت عليها «حماس»، متعهداً بإبقاء القوات الإسرائيلية في غزة.

وأضاف: «لن ينفّذ الجيش الإسرائيلي أي انسحاب حتى يتم نزع سلاح (حماس) بشكل حقيقي، وسيواصل إحباط التهديدات التي تستهدف قواتنا ومواطنينا».

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حرب غزة أميركا إسرائيل فلسطين
العالم العربي المشرق العربي

خروقات غزّة تُهدّد اتفاق الهدنة

مزارع فلسطيني يجمع العنب وإلى جواره مقذوف فارغ في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
مزارع فلسطيني يجمع العنب وإلى جواره مقذوف فارغ في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
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خروقات غزّة تُهدّد اتفاق الهدنة

مزارع فلسطيني يجمع العنب وإلى جواره مقذوف فارغ في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
مزارع فلسطيني يجمع العنب وإلى جواره مقذوف فارغ في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

عادت إسرائيل للخروقات العسكرية في قطاع غزة، تحت زعم استعداد نشطاء فلسطينيين للهجوم على مستوطنة إسرائيلية في محيط القطاع، وهو ما وصفته مصادر فلسطينية بـ«روايات مُختَلَقة» تهدف إلى تصعيد الهجمات، وإنهاء حالة الهدوء النسبي التي يعيشها القطاع منذ أيام، بعدما دفع «مجلس السلام» حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الغارات الجوية في عمق مناطق سيطرة «حماس».

وشنّت إسرائيل هجمات أسقطت، أمس، قتيلين على الأقل، أحدهما مدير شرطة محافظة غزة في حكومة «حماس»؛ فيما أكد مصدر من الحركة لـ«الشرق الأوسط» التزامها كل ما تم الاتفاق عليه.

وفي الضفة الغربية، تحركت الحكومة الإسرائيلية وقيادة الجيش لإخلاء بؤرة استيطانية ورفع حصار فرضه مستوطنون على منزل عائلة فلسطينية في قرية قصرة بجنوب نابلس، وذلك بعد تدخل الإدارة الأميركية وتنديدها باعتداءات المستوطنين.

وهاجم السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، المعروف بقربه من المشروع الاستيطاني، حصار المنزل. وكتب على منصة «إكس»: «ما قام به المستوطنون يشكل سلوكاً إجرامياً مروعاً، يهدف إلى ترهيب العائلة ومضايقتها».

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