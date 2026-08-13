بارزاني يحذر من «عزلة العراق» بسبب سلاح الفصائل

حذر رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، مما سماها «عزلة دولية» سيتعرض لها العراق إذا لم يُحسم ملف الفصائل المسلحة التي لا تزال ترفض تسليم سلاحها.

وقال بارزاني في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، إن القوى السياسية العراقية في اجتماعها الأخير ضمن «ائتلاف إدارة الدولة» خولت الزيدي مواجهة الفصائل المسلحة الرافضة حصر السلاح، بعد نهاية المهلة المقررة يوم 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكداً أن «التخويل كان بإجماع أطراف الائتلاف».

وحذر بارزاني من استنفاد كل السبل قبل الوصول إلى المواجهة المسلحة، مقترحاً «عقد حوار صريح مع الفصائل المسلحة قوامه تغليب مصلحة العراق قبل اللجوء إلى لغة السلاح والمواجهة؛ لأنه لا أحد يرغب ذلك».

وأشار بارزاني إلى أن «بعض الفصائل المسلحة متفهمة وتسعى إلى دعم البرنامج الحكومي، لكن في حال لم ينفذ حصر السلاح بيد الدولة؛ فإن خيارات العراق ستكون محدودة جداً»، محذراً من عزلة دولية وإقليمية سيتعرض لها العراق في حال لم يفكَّك سلاح الجماعات المتمردة.

«التزام عراقي»

وعدّ بارزاني عملية نزع سلاح الفصائل التزاماً عراقياً صرفاً «لا علاقة له بأي التزام مع الولايات المتحدة»، مبيناً أن «الأميركيين جاءوا بعد 2014 بناء على دعوة رسمية من الحكومة العراقية لمواجهة تنظيم (داعش)، وقد قدموا ما عليهم على صعيد مواجهة التنظيمات الإرهابية، لكن العراقيين أنفسهم هم الذين حققوا النصر على (داعش)، وهو ما يعني في النهاية خروج (التحالف الدولي) مثلما هو مقرر في نهاية الشهر المقبل، وكذلك الانتهاء من ملف السلاح المنفلت».

وفي هذا السياق، يقول كفاح محمود كريم، المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية ربط مصير العراق بمصير إيران في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، تعدّ مغامرة كبيرة كما تفعل الفصائل المسلحة».

وأكد كريم أن «الفصائل المسلحة لا يمكن أن تأخذ مكان المؤسسات الأمنية الرسمية والدستورية»، مشيراً إلى «تحذير بارزاني من عزلة دولية محتملة للعراق أشد قسوة من الحصار الذي عانى منه العراق في تسعينات القرن الماضي»، على حد تعبيره.

وحتى الآن ترفض كل من «كتائب حزب الله»، و«كتائب سيد الشهداء»، و«حركة النجباء»، وجميعها حليفة لإيران، تسليم السلاح للدولة، ويقول ناشطون مقربون من هذه الجماعات إن «محور المقاومة لن يسلم سلاحه حتى بعد انسحاب الأميركيين»، كما دعوا علناً بنبرة تحدٍ إلى «حصر سلاح الدولة بيد الفصائل».

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي (أ.ف.ب)

استراتيجية الدفاع الجوي

وفي زيارته «مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي»، قال رئيس الوزراء، علي الزيدي، إن الوقت حان كي تكون للعراق منظومة دفاع جوي خاصة به.

وذكر بيان من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيدي «اطلع ميدانياً على واقع منظومة الدفاع الجوي ومهامها في حماية سماء البلاد، واستمع إلى إيجاز قدمه قائد الدفاع الجوي بشأن انتشار القطعات ومسك قواطع العمليات وخطط تطوير القدرات خلال المرحلة المقبلة».

أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد علي فالح الزيدي، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء على الخميس، زيارة إلى مركز العمليات في قيادة الدفاع الجوي، للاطلاع ميدانياً على واقع منظومة الدفاع الجوي واستعداداتها ومهامها في حماية سماء العراق.وجاءت زيارة القائد العام... pic.twitter.com/yC0rYmOusm — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) August 12, 2026

وأضاف البيان أن «الإيجاز تناول خطة بناء قدرات الدفاع الجوي للأعوام من 2026 - 2031، التي تتضمن تطوير منظومات الكشف والرصد الراداري والأسلحة والقيادة والسيطرة، وصولاً إلى بناء منظومة دفاع جوي متكاملة».

وأكد الزيدي خلال الاجتماع مع قيادات وضباط الدفاع الجوي أن «الدفاع الجوي يمثل درع سماء العراق وخط الدفاع الأول عن سيادته».

ووجه الزيدي بـ«تلبية احتياجات قيادة الدفاع الجوي، ورفع مستويات الجاهزية القتالية والتكنولوجية، لتطوير منظومة قادرة على حماية الأجواء العراقية».