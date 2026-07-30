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مقتل 3 بينهم طفلان وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة

طفل فلسطيني يتفقد موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة غزة (رويترز)
طفل فلسطيني يتفقد موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة غزة (رويترز)
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مقتل 3 بينهم طفلان وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة

طفل فلسطيني يتفقد موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة غزة (رويترز)
طفل فلسطيني يتفقد موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة غزة (رويترز)

قُتل ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت «وفا» عن مصادر طبية أفادت بـ«وصول شهيدين، أحدهما طفلة، وعدد من المصابين، إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع. كما وصل طفل شهيداً، وعدد من المصابين، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف شقة سكنية مقابل بلدية البريج وسط قطاع غزة».

وأشارت المصادر إلى «إصابة ستة مواطنين، بينهم إصابة خطيرة، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة سكنية على مقربة من مدرسة المأمونية بحي الرمال غرب مدينة غزة».

وذكرت «وفا» أن حصيلة الحرب التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة «ارتفعت إلى 73 ألفاً و335 شهيداً، و174 ألفاً و52 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

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