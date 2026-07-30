بينهم طفلان... مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

قُتل 4 فلسطينيين، بينهم طفلان، وأُصيب آخرون، اليوم (الخميس)، في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن طواقمه نقلت «4 شهداء بينهم طفلان، وعدداً من المصابين، جراء غارات جوية إسرائيلية» في قطاع غزة.

وأفاد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى ناصر في خان يونس بوصول «شهيدين، بينهما طفلة (8 أعوام)، و3 إصابات في غارة جوية نفَّذتها مروحية إسرائيلية استهدفت خيمةً لعائلة البلعاوي غرب خان يونس».

وأعلن قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (جنوب) «وصول شهيد طفل وعدد من المصابين، إثر استهداف غارة جوية شقة سكنية لعائلة نوفل قرب مبنى بلدية البريج» في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، قُتل فلسطيني وأُصيب 10 آخرون في غارة جوية استهدفت مجموعةً من الأشخاص قرب مخيم للنازحين في ملعب اليرموك، في الحي الذي يحمل الاسم نفسه وسط غربي المدينة.

ويأتي استمرار التصعيد العسكري بينما يجري وفد من حركة «حماس» محادثات في القاهرة مع الوسطاء المصريِّين والقطريِّين والأتراك، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بين إسرائيل والحركة، وفق ما أفاد مصدران في «حماس» مطلعان على المفاوضات «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تواصل إسرائيل شنَّ غارات جوية، وقصفاً مدفعياً بصورة شبه منتظمة على القطاع، حيث تسيطر على أكثر من 60 في المائة من مساحته؛ ما يسفر عن قتلى وجرحى ومزيد من الدمار في ظلِّ أزمة إنسانية حادة.

وقُتل ما لا يقل عن 1214 فلسطينياً في غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب وزارة الصحة في القطاع التي تعد الأمم المتحدة بياناتها موثوقة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده ومتعاقد مدني خلال الفترة نفسها.