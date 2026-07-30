عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
العالم العربي المشرق العربي

بينهم طفلان... مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

طفل فلسطيني يتفقد موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة غزة (رويترز)
طفل فلسطيني يتفقد موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة غزة (رويترز)
TT
TT

بينهم طفلان... مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

طفل فلسطيني يتفقد موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة غزة (رويترز)
طفل فلسطيني يتفقد موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة غزة (رويترز)

قُتل 4 فلسطينيين، بينهم طفلان، وأُصيب آخرون، اليوم (الخميس)، في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن طواقمه نقلت «4 شهداء بينهم طفلان، وعدداً من المصابين، جراء غارات جوية إسرائيلية» في قطاع غزة.

وأفاد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى ناصر في خان يونس بوصول «شهيدين، بينهما طفلة (8 أعوام)، و3 إصابات في غارة جوية نفَّذتها مروحية إسرائيلية استهدفت خيمةً لعائلة البلعاوي غرب خان يونس».

وأعلن قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (جنوب) «وصول شهيد طفل وعدد من المصابين، إثر استهداف غارة جوية شقة سكنية لعائلة نوفل قرب مبنى بلدية البريج» في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، قُتل فلسطيني وأُصيب 10 آخرون في غارة جوية استهدفت مجموعةً من الأشخاص قرب مخيم للنازحين في ملعب اليرموك، في الحي الذي يحمل الاسم نفسه وسط غربي المدينة.

ويأتي استمرار التصعيد العسكري بينما يجري وفد من حركة «حماس» محادثات في القاهرة مع الوسطاء المصريِّين والقطريِّين والأتراك، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بين إسرائيل والحركة، وفق ما أفاد مصدران في «حماس» مطلعان على المفاوضات «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تواصل إسرائيل شنَّ غارات جوية، وقصفاً مدفعياً بصورة شبه منتظمة على القطاع، حيث تسيطر على أكثر من 60 في المائة من مساحته؛ ما يسفر عن قتلى وجرحى ومزيد من الدمار في ظلِّ أزمة إنسانية حادة.

وقُتل ما لا يقل عن 1214 فلسطينياً في غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب وزارة الصحة في القطاع التي تعد الأمم المتحدة بياناتها موثوقة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده ومتعاقد مدني خلال الفترة نفسها.

اقرأ أيضاً

فتيان فلسطينيون ينظرون إلى كتلة خرسانية صفراء تُشير إلى «المنطقة الصفراء» الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية في حي طفاح بمدينة غزة (رويترز)

إسرائيل تحرك «الخط الأصفر» وتدفع سكان غزة إلى مزيد من النزوح

سيدة فلسطينية مصابة تحمل طفلها حديث الولادة بأحد مستشفيات غزة (رويترز) p-circle

إجهاضات قسرية وولادات مبكّرة... فاتورة حرب تدفعها أمهات غزة

المسجد أحرقه مستوطنون إسرائيليون فجر أمس في قرية قصرة بالضفة الغربية... وكُتب على جدار المسجد بالعبرية شعاراً عن «الانتقام» (أ.ب)

إسرائيل تلوّح بتهجير في الضفة وتقر إدخال قوات دولية إلى غزة

مواضيع
حرب غزة الجيش الإسرائيلي فلسطين إسرائيل

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصدر فلسطيني: محادثات القاهرة تقترب من «اتفاق» على تفاهمات بشأن مقترح ملادينوف

شمال افريقيا صبي فلسطيني يحمل لحافاً يسير بمحاذاة مبانٍ مدمرة في شارع الجلاء عقب غارة إسرائيلية بغزة (أ.ف.ب)

مصدر فلسطيني: محادثات القاهرة تقترب من «اتفاق» على تفاهمات بشأن مقترح ملادينوف

قال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن محادثات القاهرة التي تشارك فيها «حماس» «تقترب من اتفاق على تفاهمات» بشأن مقترح الممثل الأعلى لمجلس السلام.

محمد الريس (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون يوم الأربعاء مباني تضررت ودُمرت جراء غارات إسرائيلية شُنّت الليلة السابقة في دير البلح بوسط غزة (أ.ف.ب) p-circle
المشرق العربي

مقترح بنقل 5 آلاف موظف تابعين لـ«حماس» من الشق العسكري إلى المدني

كشفت 3 مصادر فلسطينية مطلعة أن مقترحاً بشأن وقف إطلاق النار في غزة يتضمن نقل 5 آلاف موظف من حكومة غزة (حماس) من الشق العسكري إلى المدني.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقف بجانب زوجته سارة أثناء إدلائهما بأصواتهما في يوم الانتخابات العامة الإسرائيلية في مركز اقتراع بالقدس عام 2022 (رويترز) p-circle
شؤون إقليمية

الانتخابات الإسرائيلية: كيف تُجرى ومَن يخوضها؟

ينظم الإسرائيليون انتخابات عامة في 27 أكتوبر (تشرين الأول) ‌لتكون بذلك أول انتخابات تجرى منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته حركة «حماس» وأحدث صدمة داخلية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ومسؤولون آخرون يشاركون في جنازة السيناتور الأميركي الراحل ليندسي غراهام بواشنطن (رويترز) p-circle
الولايات المتحدة​

الدعم الأميركي لإسرائيل... هل بدأ يفقد تأييد الديمقراطيين؟

هجمات إسرائيل على غزة والحرب على إيران والعلاقات التي تربط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالجمهوريين الأميركيين كلها عوامل تؤدي إلى تراجع دعم الديمقراطيين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي فتيان فلسطينيون ينظرون إلى كتلة خرسانية صفراء تُشير إلى «المنطقة الصفراء» الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية في حي طفاح بمدينة غزة (رويترز)
المشرق العربي

إسرائيل تحرك «الخط الأصفر» وتدفع سكان غزة إلى مزيد من النزوح

يقول سكان من قطاع غزة إن إسرائيل تدفع «الخط الأصفر» إلى الأمام، وسط نزوح متكرر أمام الأسر الغزاوية.

«الشرق الأوسط» (غزة)