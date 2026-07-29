الصدر: على «الحرس الثوري» الإيراني عدم استهداف العراق

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، «الحرس الثوري» الإيراني و«الميليشيات المنفلتة» إلى عدم «قصف الأراضي العراقية»، وعدم إقحام البلاد في الصراع الإقليمي.

وقال الصدر، في بيان صحافي، إن على «الحرس الثوري» الامتناع عن قصف الأراضي العراقية ما دامت «ليست منطلقاً لقصف إيران»، كما دعا «الميليشيات المنفلتة» إلى عدم منح دول الخليج العربي «ذريعة» لاستهداف العراق.

وأضاف أن الجميع مطالَب بالتحلي «بروح الأخوّة والسلام»، وعدم الانجرار إلى ما وصفه بـ«مخططات العدو» لجرّ الأطراف إلى القتال والتناحر.

واستنكر الصدر استهداف الأراضي العراقية «من كل الجهات»، كما استنكر، وفق البيان، «أفعال الميليشيات»، التي قال إنها تسعى إلى جرّ العراق إلى حرب «لا طائل منها».

ودعا الحكومة العراقية إلى ضبط الأمن، وفرض السيادة، والعمل على حماية الشعب العراقي ومقدّساته، محذّراً من الانجرار إلى «الخرافات الطائفية»، ومشدداً على أن العراق «بحاجة إلى السلام بعد الحروب التي استنزفت مقدَّراته».

كما دعا إلى الحذر من «خلايا الإرهاب النائمة» في الداخل والخارج، وعَدَّ أنها تستغل الطائفية لزعزعة الأمن. واختتم بيانه بالدعوة إلى السلام مع دول الجوار، والابتعاد عن «القواعد والتطبيع والهيمنة الاستعمارية».

جاء موقف الصدر بعد ساعات من حملة عسكرية استهدفت مقرات تابعة لـ«الحشد الشعبي» في العراق.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأربعاء، بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني؛ على خلفية التطورات الأمنية في البلاد.

وكانت القوات المسلّحة السعودية قد أعلنت أنها نفّذت، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، فجر الأربعاء، ضربات «نوعية محددة» ضد أهداف تابعة لميليشيات مُوالية لإيران على الأراضي العراقية قالت إنها مرتبطة بالاستهدافات التي شُنت ضد المنشآت البترولية في المملكة.

وأكد الجيش الأميركي تنفيذ الهجمات، وقال إنه نفّذها مع القوات المسلحة السعودية، في العراق ضد جماعات مسلّحة موالية لإيران.

وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية: «نفذت القيادة المركزية الأميركية والقوات المسلّحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، في 28 يوليو (تموز)، ضد إرهابيين موالين لإيران كان (الحرس الثوري) قد وجّههم لمهاجمة القوات الأميركية وبنية الطاقة السعودية التحتية».

وترافقت هذه الضربات مع إطلاق إيران عدة صواريخ باليستية باتجاه القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط. وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن جميع الصواريخ الإيرانية اعتُرضت بنجاح، مضيفة أن القوات الأميركية «لا تزال في حالة يقظة وتأهب قصوى».