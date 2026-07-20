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«حماس» تحت قيادة خليل الحية

الحركة أعلنته رئيساً بعد منافسة طويلة مع خالد مشعل

قائد : يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وإسماعيل هنية، رئيس الحركة، والقيادي البارز خليل الحية، يصلون إلى معبر رفح الحدودي في جنوب قطاع غزة في 19 سبتمبر 2017. رويترز/إبراهيم أبو مصطفى/صورة أرشيفية.
قائد : يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وإسماعيل هنية، رئيس الحركة، والقيادي البارز خليل الحية، يصلون إلى معبر رفح الحدودي في جنوب قطاع غزة في 19 سبتمبر 2017. رويترز/إبراهيم أبو مصطفى/صورة أرشيفية.
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«حماس» تحت قيادة خليل الحية

قائد : يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وإسماعيل هنية، رئيس الحركة، والقيادي البارز خليل الحية، يصلون إلى معبر رفح الحدودي في جنوب قطاع غزة في 19 سبتمبر 2017. رويترز/إبراهيم أبو مصطفى/صورة أرشيفية.
قائد : يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وإسماعيل هنية، رئيس الحركة، والقيادي البارز خليل الحية، يصلون إلى معبر رفح الحدودي في جنوب قطاع غزة في 19 سبتمبر 2017. رويترز/إبراهيم أبو مصطفى/صورة أرشيفية.

باتت حركة «حماس» تحت قيادة خليل الحية بعدما أعلنت، أمس، فوزه برئاسة مكتبها السياسي لفترة انتقالية مؤقتة ستُؤسِّس لمرحلة جديدة داخل الحركة التي عانت من سلسلة اغتيالات طالت قياداتها بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأعلنت «حماس»، انتخاب الحية، خلفاً لقائدها الراحل يحيى السنوار، وبعد منافسة طويلة مع رئيس المكتب الأسبق، خالد مشعل. وأفادت 3 مصادر من «حماس» بأن الجولة الأخيرة من الانتخابات أجريت، أمس (الاثنين)، في تركيا، موضحة في إفادات منفصلة لـ«الشرق الأوسط»، أن أعضاء المكتب السياسي ومجلس شورى الحركة، شاركوا في الانتخابات.

وبيَّنت المصادر أن الانتخابات انتهت على مستوى إقليمَي قطاع غزة والضفة الغربية خلال الأيام الماضية، وكذلك أُجريت في لبنان ومناطق أخرى في الخارج، أول من أمس، بينما جاء الحسم النهائي على يد أعضاء المكتب السياسي، والهيئة العليا لمجلس الشورى. وبيَّن مصدر آخر من «حماس» في وقت سابق، أن الانتخابات في إقليم غزة «حُسمت لصالح خليل الحية بأغلبية، بينما حاز مشعل أصواتاً أعلى في الضفة والخارج».

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(من اليمين) أعضاء بالمجلس القيادي لـ«حماس»: محمد درويش ونزار عوض الله وخليل الحية خلال لقاء مع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي فبراير 2025 (موقع خامنئي - أ.ف.ب) p-circle

«حماس» تختار خليل الحية رئيساً لمكتبها السياسي

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